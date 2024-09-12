Нескучный август

Последний месяц лета в Кировской области был насыщен культурными событиями. О многих из них «Вятский край» уже писал, некоторые так и не попали в поле зрения журналистов издания. Восполним этот пробел.

Из таможни в музей

В августе Министерство культуры Российской Федерации передало сотрудникам Вятского палеонтологического музея 18 предметов, изъятых на российской таможне. Среди них - зубы шерстистых мамонтов, челюсти шерстистых носорогов. Наиболее значимой находкой является фрагмент рога шерстистого носорога.

Находки были конфискованы при попытке несанкционированного вывоза за пределы России и поступили в Министерство культуры РФ для последующей передачи музеям на постоянное хранение, изучение и экспонирование.

Ходатайство Вятского палеонтологического музея о передаче этих экспонатов на постоянное хранение было удовлетворено. Сотрудники музея отмечают хорошую сохранность материала, его ценность для научной коллекции и для организации выставок.

- Кировчане и гости города смогут увидеть эти находки в экспозициях нашего музея совсем скоро, мы сделаем такой подарок жителям в честь 650-летия города Кирова, - сказал директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торопов.

Вятский палеонтологический музей располагает богатейшими научными материалами о периоде обитания древних ящеров, населявших землю 260 миллионов лет назад. В вятском крае расположен уникальный природный объект - Котельничское местонахождение парейазавров.

Праздник на семи холмах

В августе в Кирове завершился Третий Вятский открытый фестиваль театра, кино и журналистики «На семи холмах» - одно из самых масштабных событий в культурной жизни города за последние годы. Участие в нём приняли более ста известных актёров, режиссёров, продюсеров и свыше 15 тысяч зрителей.

Закрытие фестиваля началось с традиционной «красной дорожки». По ней про­шли звёздные гости: Анастасия Стоцкая, Максим Колосов, Виктор Запорожский, Ирина Лачина, Валерий Баринов, Ольга Кабо, Александр Постоленко, Полина Нечитайло, Юрий Назаров, Светлана Тома, Наталья Громушкина и другие.

На итоговом мероприятии участникам фестиваля были вручены награды. Кировчане отдали свои голоса за спектакль «Любовь в квадрате» по пьесе Ганны Слуцки в постановке режиссера Якова Ломкина. Главные роли в спектакле исполнили народная артистка России Ольга Тумайкина, заслуженный артист России Сергей Юшкевич, известные актеры Дмитрий Власкин и Мария Фурсенко.

Зрители увидели яркий гала-концерт, на котором любимые артисты исполняли известные песни, читали стихи и рассказывали о своей работе на сцене, в кино, на телевидении. Кроме того, по итогам фестиваля были вручены награды в различных номинациях.

Конкурс вырос

В этом году в Кировской области в несколько раз вырос конкурс среди абитуриентов, поступающих в учреждения образования сферы культуры.

Так, Вятский колледж культуры демонстрирует рекордные цифры по количеству абитуриентов. Самый высокий конкурс - на специальность «Музыкальное звукооператорское мастерство» - пять человек на место. По специальности «Народное художественное творчество» лидирует вид «Театральное творчество» - также пять человек на место. В тройку лидеров входит и направление «Хореографическое творчество» - четыре человека на место.

На специальность «Музыкальное образование» (обучение будущих преподавателей музыки и музыкальных руководителей) в юбилейном году подано в три раза больше заявлений, чем в 2023-м.

В региональном министерстве культуры такой рост интереса к «культурным» профессиям связывают в том числе с множеством событий всероссийского уровня, которые проходят в нашей области в год 650-летия Кирова.

Библиотека переедет

В Опарино приобрели двухэтажное здание для размещения Опаринской центральной библиотеки имени Н.А. Яхлакова. Оно построено в 2014 году. Площадь его составляет 405 квадратных метров.

В новые помещения въедут взрослая и детская библиотеки, которые в настоящее время располагаются в деревянных зданиях. На приобретение нового здания из областного бюджета выделено 9,1 миллиона рублей.

В настоящее время муниципалитет проводит работу по перепрофилированию здания под размещение библиотеки.

К открытию библиотеки подготовлен подарок: интерактивное оборудование или мебель.

Заслуженное признание

Экспозиция «Мастеровые Вятки» (0+), представленная в кировской Диораме, вошла в топ экспозиций сезона по версии платформы «Идём в музей». На этой платформе размещена информация о тысячах музеев страны. Для туристов представлено множество подборок по разным категориям - от классических произведений живописи в Эрмитаже до галерей современного искусства, музеев для детей и других.

Экспозицию «Мастеровые Вятки» платформа включила в дайджест самых ярких выставок этого лета. Также в списке - мероприятия музеев Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода.

Организатор выставки - некоммерческое партнёрство «Народные художественные промыслы и ремёсла Вятки». Выставка посвящена 650-летию города Кирова, на ней показаны исконные вятские промыслы - сотни работ, созданных 250 мастерами народных художественных промыслов, - дымковская игрушка, кукарское кружево, плетение из соломки, лозы и берёсты, вятская керамика, вятская матрёшка, художественная обработка дерева, изделия из капа, авторская мягкая игрушка и многое другое.

Менее чем за месяц экспозицию посетили около пяти тысяч человек.

Принято решение продлить работу выставки до конца сентября, чтобы ее смогли увидеть участники первого общероссийского медиафорума «Народные промыслы России», который состоится в нашем областном центре 13 - 14 сентября, а также гости юбилейных торжеств к 650-летию города Кирова.

Театр пополнился актёрами

Накануне старта нового, 148-го театрального сезона в труппу Кировского областного драматического театра приняты новые актеры.

Трое ребят учились на одном курсе Ярославского государственного театрального института имени Фирса Шишигина (мастерская Татьяны и Сергея Куценко). Это Ксения Леханова (22 года), Нина Делекторская (22 года), Никита Воробьёв (24 года).

Валерия Нефёдова (22 года) окончила учебу в Яро­славском государственном театральном институте на год раньше (мастерская Андрея Зубкова).

Еще один актер, Андрей Ярмолович (30 лет), окончил Астраханскую государственную консерваторию (мастерская заслуженного артиста России Сергея Тараскина).

Артисты уже приступили к репетициям. В Кировском драмтеатре в ноябре состоится премьера спектакля «Пиковая дама» (16+) по мотивам мистической повести А.С. Пушкина, а к новогодним каникулам, в декабре, для юных зрителей будет представлена премьера «Малыш и Карлсон» (6+) по мотивам сказки А. Линдгрен.

Обзор подготовил Сергей СМОЛИН.

Фото cultura.kirovreg.ru.