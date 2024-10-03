«Ненавижу школу!». Заканчивался первый месяц обучения…

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Почему всё больше детей перестают испытывать тягу к знаниям? Почему их воротит от одной только мысли о школе? Чем мы, взрослые, можем им помочь в этой ситуации? С вашего позволения, дорогие читатели, попытаюсь разобраться в проблеме на примере собственного опыта.

В третий раз в первый класс!

Это случилось со мной почти месяц назад, когда младший сын впервые переступил порог школы. Простите за каламбур, но я действительно считаю, что прохожу школьную программу параллельно со своими детьми, и это не моя блажь или острое желание поднять залежи некогда забытых знаний. Такова суровая правда жизни: современного ребёнка приходится чуть ли не силой заставлять не только делать домашние задания, но и учиться в принципе.

Но в чём кроется причина нелюбви современных детей к учёбе? Возможно, виновата современная школьная программа, возможно - неконтролируемое увлечение гаджетами, играми и соцсетями. А может, что-то ещё?

Уверена, что найдутся люди, готовые закидать меня камнями: мол, пусть привыкают к самостоятельности, оставьте детей в покое «и тэдэ и тэпэ». Но, глядя на своих отпрысков, одному из которых уже 13 лет, понимаю, что я иду по верному пути, не давая им забросить учёбу. Убеждаюсь в который раз, что получение образования - это игра вдолгую.

Несмотря на то что старший сын учится в седьмом классе, я нет-нет да и контролирую его «дэзэшки», прихожу на помощь, если просит. А ведь ещё год назад я подолгу сидела с ним за рабочим столом. И не потому, что он не понимал, как делать, а потому, что не хотел. Нынче мне приходится вспоминать азы физики, алгебры и геометрии… На будущий год, глядишь, и химию освою!

С младшим сыном дела обстоят чуть лучше. Домашних заданий пока очень мало (слава богу!), и сам первоклассник лояльнее относится к их выполнению, хотя иногда утро начинается с его «ненавижу школу!». Но сына можно понять: ещё недавно он ходил в детский сад, в котором главным занятием была игра. А теперь он только и слышит: «Ты стал взрослым. В школе всё серьёзно. Это тебе не детский сад». Да ещё этот «дурацкий ранец и мешок со сменкой»!

Одним словом, адаптация во всей красе.

Все дети разные

Трудно с этим не согласиться, и мои наблюдения за своими сы­новьями тому подтверждение. Звоню недавно младшему после уроков, чтобы узнать, по какому маршруту он возвращается домой из школы. Не берёт трубку минут через пять перезванивает:

- Мама, я не успел взять телефон, пока доставал его из рюкзака. Я весь вспотел! Моя спина сейчас отпадёт!

На что я отвечаю: «В рюкзаке лежат твои знания, вот он и тяжёлый!» Хотя, по правде, мой маленький школьник в полной «амуниции» больше смахивает на мужичка, согнувшегося под тяжестью мешка картошки. Потому и неудивительно, что на его лице и других частях тела появляется испарина, когда он двигается по дороге к знаниям и обратно.

А если серьёзно, то огромную роль в адаптации ребёнка к школе и в его дальнейшем обучении, помимо интеллектуальных способностей, играют склад характера и уровень мотивации. Я не устаю повторять своим детям, что главным результатом процесса обучения становятся разносторонние знания и эрудированность, а уже потом оценки.

Педагоги или родители?

Считаю, что и те, и другие должны настроить ребёнка на позитивный лад при получении знаний. От того, насколько авторитетным для ребёнка и в то же время понимающим его станет учитель, зависит стремление ученика если не получать знания, то хотя бы просто спешить в школу. По себе знаю, что если классный руководитель - вторая мама, то и учиться интересно и увлекательно.

Но многие психологи сходятся во мнении, что самая сложная работа по адаптации ребёнка к школе лежит всё же на плечах родителей. Учёные даже составили список из наиболее значимых пунктов, выполнение которых приводит к положительным результатам в обучении:

• соблюдайте режим дня;

• интересуйтесь школьной жизнью ребёнка;

• формируйте позитивный настрой на учёбу, ни в коем случае не говорите о школе и об учителях плохо в присутствии ребёнка;

• делитесь с ребёнком воспоминаниями о своих школьных годах;

• говорите ребёнку слова любви и чаще обнимайте его;

• поощряйте старания и усилия школьника.

Положа руку на сердце, могу сказать, что честно выполняю пять пунктов из шести. Хромает у нас в семье только режим дня. Но, исходя из личного опыта, вижу, что соблюдение этих советов способствует повышению самооценки ребёнка, его уверенности в себе.

В заключение

Удивительно, как вместе с началом школьного обучения радость и удивление ребёнка очень скоро сменяются тревогой и напряжением.

В помощь таким же «стесняшкам» на базе центра социальной помощи семье и детям в Кирове существуют специальные досуговые группы «Мамина радость» и «Большая перемена». Первая создана для малышей, вторая - в помощь младшим школьникам, которым трудно адаптироваться в новом коллективе. Это большое подспорье для родителей, которые хотят организовать досуг своего ребёнка, но сами подолгу находятся на работе. Здесь ребята могут не только пообщаться друг с другом, но и развить свои творческие способности и организовать свободное время.

В группах два раза в неделю проводятся занятия по разным направлениям. Это музыкальные, дидактические и сюжетные игры, художественное творчество, кукольные спектакли, тропа здоровья. А ещё здесь проводятся тематические занятия и мероприятия, приуроченные к государственным праздникам.

Помню, перед первым классом старший сын вплоть до 31 августа ходил весёлый, и мне казалось, что проблем в школе у него не будет. Ага, не тут-то было! 1 сентября моему первоклашке вместе ещё с двумя такими же выпала честь подать звонок. Но видели бы вы его кислую мину! Вероятно, на праздничной линейке сын наконец осознал, чем ему придётся заниматься ближайшие 11 лет в стенах школы, и мысленно попрощался с детством.

У младшего проявилась другая проблема - знакомство с новым коллективом, тогда как старший в школе - в числе заводил. Конечно, я стараюсь подбадривать сына, но всё-таки его стеснительный характер даёт о себе знать.

Исходя из вышесказанного, делаю вывод, что через этап школьной адаптации проходят все. Этот момент надо просто пережить. Выдохните, смиритесь, успокойтесь. А если успокоиться не получается, то создайте хотя бы полугодовой запас валерьянки и пустырника.

Анастасия МАКСИМОВА.