«Недомиллиард». Подведен промежуточный итог ремонта местных дорог

Наш губернатор плодовит на разного рода начинания. Одни из них грандиозны по своим масштабам, как, например, дорожная и строительная пятилетки, другие - помельче, но тоже значимы для вятского населения. К таким относится инициатива по выделению муниципалитетам из Дорожного фонда области одного миллиарда рублей на восстановление дорог местного значения. Её так и назвали - «Дорожный миллиард».

И вот на последнем оперативном совещании заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев доложил, как муниципалы эти деньги освоили. По словам высокопоставленного чиновника, дела с ремонтом местных дорог идут хорошо, проблем нет. Вот только так ли это на самом деле?

Ремонт дорог продолжается

Доклад зампреда новизной не блистал. Фактически он повторил те цифры, которые звучали и ранее. «Вятский край» публиковал их в августе этого года. Но вслед за Жердевым придется их повторить. Напомнить, так сказать.

По данным регионального минтранса, которыми оперировал зампред в своем докладе, средства из «Дорожного миллиарда» получили 70 муниципалитетов Кировской области, в том числе 14 муниципальных районов, 15 муниципальных округов, 3 городских округа, 29 городских и 9 сельских поселений. Всего для ремонта было выбрано 164 участка улиц и дорог. Их общая протяженность составила 119 километров. Но, как это обычно бывает, в результате торгов возникла экономия средств, за счет которой число объектов выросло до 177, а километраж - до 135.

Средства «Дорожного миллиарда» распределялись между муниципальными образованиями в зависимости от протяженности дорог и численности населения.

По состоянию на 18 сентября работы выполнены в 64 муниципальных образованиях на 152 объектах общей протяженностью 104 с лишним километра. Выполнены, приняты и оплачены работы в 48 муниципалитетах на 100 участках улиц и дорог (92 км). На 16 участках идет процедура приемки и оформления документов.

Работы продолжаются в 17 муниципальных образованиях.

По словам Жердева, к числу «отличников», которые раньше других завершили все дорожные работы, относятся Зуевский, Фаленский, Вятскополянский, Тужинский районы и город Омутнинск.

На указанную выше дату освоено более 930 миллионов рублей.

Активность в пять раз выше

Параллельно с ремонтом дорог в области этим летом шла подготовка к распределению «Дорожного миллиарда» в 2024 году. В муниципальных образованиях области, как и год назад, было организовано голосование за те дороги и улицы, которые, по мнению жителей, более всего нуждаются в ремонте.

Всего в этом голосовании приняли участие свыше 49 тысяч граждан из 85 муниципальных образований, что в пять раз превышает прошлогодний показатель.

Алексей Жердев доложил, что по активности голосования за «Дорожный миллиард» в этом году были определены победители. Среди муниципальных районов и городских округов таковым стал Шабалинский муниципальный район, среди муниципальных округов - Унинский муниципальный округ, среди городских поселений - Белохолуницкое городское поселение, а среди сельских - Чеглаковское сельское поселение Нагорского района.

Губернатора области очень впечатлила цифра «в пять раз больше проголосовавших». Из нее он сделал далеко идущие выводы.

- Люди поверили, что от них что-то зависит, и они сами решают на своей земле, как она будет развиваться. И это очень важно, - подчеркнул глава региона. - Здесь нельзя обмануть людей в их ожиданиях.

Вот только, как показала практика ремонта местных дорог в этом году, от благих пожеланий до их воплощения в жизнь дистанция огромного размера.

Без 50 миллионов

Ложку дегтя в бочку с медом влило в дорожные ремонты нынешнего года участие в них питерской фирмы «Возрождение». Ситуацию с ремонтом улиц в Слободском и Унях на прошлой неделе обсудили на заседании региональной группы общественного контроля за ремонтом дорог при Общественной палате Кировской области. А ситуация эта на самом деле непростая.

Контракты с фирмой «Возрождение» и в Слободском, и в Унях были заключены еще в июне этого года. Они предполагали приведение в порядок улицы Екатерининской в Слободском (протяженностью почти километр) и Партизанской в Унях (почти 2 км) методом холодного рисайклинга. По первому контракту заказчик должен был заплатить 34 млн рублей, по второму - 50 миллионов.

Но с ремонтом этих улиц сразу что-то пошло не так, несмотря на то что метод холодного рисайклинга преподносился министром транспорта Кировской области Алексеем Петряковым как внедрение передовых технологий в дорожной отрасли. Об этом он с пафосом рассказывал участникам Всероссийского семинара «Эффективные решения по доведению до нормативного состояния дорог IV и V категорий», который был организован Росавтодором и проходил в июне этого года в Кировской области.

Результат внедрения этих технологий оказался плачевным. Муниципалитеты расторгли с ООО «Возрождение» контракты. Вот только сделали они это уже в августе, поэтому времени на ремонт указанных улиц осталось крайне мало.

Слобожанам повезло - у них уже была подготовлена документация на асфальтирование Екатерининской традиционным способом. Поэтому они по-быстрому смогли заключить новый контракт с «Вятавтодором». И есть все основания предполагать, что до 30 октября (а именно эта дата обозначена в качестве окончания срока действия контракта) подрядчик все работы выполнит.

А вот в Унях картина выглядит сов­сем не так. Новая документация еще находится в стадии утверждения Гос­экспертизой. Соответственно, времени на то, чтобы найти нового подрядчика и провести ремонт Партизанской, просто нет. Следовательно, в этом году работы выполнены не будут. И, как следствие, выделенные Уням в рамках «Дорожного миллиарда» 50 миллионов рублей так и останутся неосвоенными. Можно ли в таком случае называть его «миллиардом»? Больше подошло бы, на наш взгляд, наименование «недомиллиард».

Виноватых нет. Пока.

В связи с вышеперечисленным остается ответить на один извечный русский вопрос - кто виноват?

По версии членов группы общественного контроля за ремонтом дорог, вина за срыв муниципальных контрактов в Слободском и Унях лежит на министерстве транспорта Кировской области. Именно оно «рекомендовало» местным чиновникам приводить в порядок улицы в населенных пунктах методом холодного рисайклинга.

А вот фамилию регионального министра транспорта Алексея Петрякова никто из общественников в этом обсуждении не упоминал. Хотя мог бы. Тот же руководитель группы Константин Ситчихин в своем блоге в Телеграм не раз подчеркивал связь чиновника с фирмой «Возрождение». Однако на этот раз предпочел промолчать. Видимо, были у него на то свои резоны.

Впрочем, об ответственности чиновника говорить еще рано. В правительстве области были подведены только предварительные итоги исполнения проекта «Дорожный миллиард». А вот когда поспеют окончательные, тогда и можно будет судить об успехах и промахах, а также называть имена правых и виноватых.

Иван ТРОФИМОВ.