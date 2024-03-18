Неделя дружбы. 7 марта завершился Всемирный фестиваль молодёжи - 2024

7 марта завершился Всемирный фестиваль молодёжи - 2024 (ВФМ-2024), который проходил в Сочи на территории образовательного центра «Сириус». О том, как прошли незабываемые семь дней фестиваля, «Вятскому краю» рассказала участница делегации Кировской области Диана Дунина.

Несу добро в массы

Поехать в Сочи, ставший на время проведения ВФМ-2024 городом молодёжи мира, мог далеко не каждый. Всего из Кировской области было отправлено около 1200 заявок, но одобрили лишь 90. Среди этих счастливчиков была и Диана Дунина, ведущий специа­лист Областного дворца молодёжи.

Диана рассказала, что заявка каждого кандидата проходила несколько этапов, одним из которых было заполнение портфолио, а следом - написание эссе на определённую тему и создание видеовизитки.

- В портфолио я указала, что участвовала во многих всероссийских форумах: «Евразия Global», «Территория смыслов», «iВолга». Кроме того, я лидер волонтёров фестиваля «Таврида. АРТ» и грантовый получатель форума «iВолга» с проектом о развитии медиа-волонтёрства. Помимо всего перечисленного, я один из членов команды грантовых проектов «Мысли Сократа» и «Наставник в профессии». Также я полуфиналист Международной премии #МЫВМЕСТЕ, а в копилке наград у меня есть медаль от Президента России за вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», - рассказывает Диана.

Диана с красным дипломом окончила Вятский государственный университет по специальности «Организация работы с молодёжью». Но на том она не останавливается и регулярно проходит обучение на онлайн-платформах, среди которых - «Россия - страна возможностей» и программа «Больше, чем путешествие».

Диана помогала проходить обучение ребятам, которые отправлялись на фестиваль в качестве волонтёров. Перед самым отъездом в Сочи состоялась встреча делегации, на которой все участники ВФМ-2024 от Кировской области - и делегаты, и волонтёры - смогли познакомиться и обсудить ценности Всемирного фестиваля молодёжи.

Безграничная русская душа

Одним из самых запоминающихся событий для Дианы оказалась церемония открытия ВФМ-2024. Яркое мероприятие никого не оставило равнодушным. Ведущим торжества стал искусственный интеллект, которого озвучил актёр Константин Хабенский. В сюжетной линии была задействована история любви двух молодых людей: девушки Аделины и юноши Андрея. Герои показали зрителям, как, несмот­ря на все трудности, вместе пройти путь от знакомства до создания семьи, при этом не оставить свою мечту.

- На открытии нам показали, что русская душа безгранична, - делится впечатлениями участница фестиваля.

Общественным послом Всемирного фестиваля молодёжи стала певица Полина Гагарина, исполнившая на его открытии свою песню A Million Voices («Миллион голосов»).

- Когда на сцену вышла Полина Гагарина, все люди поднялись со своих мест. Произошло такое единение. Мы все взялись за руки и стали вместе петь эту песню. Преимущество этой композиции в том, что её можно исполнять как на русском, так и на английском языке. Мы все стали единым целым, - вспоминает Диана.

Семь дней на территории «Сириуса» были наполнены встречами с экспертами, концертами и мероприятиями. Ледовое шоу Ильи Авербуха рассказало о культурном многообразии России. По словам Дианы, шоу было невероятным, а танец в исполнении Оксаны Домниной и Романа Костомарова довёл зрителей до слёз.

Свой мастер-класс для участников ВФМ-2024 провела и певица Надежда Бабкина. Оказывается, ее команда посещает различные города России и реа­лизует социально значимые проекты.

- Мне очень понравились настрой Надежды Георгиевны, её жизненная позиция и энергетика, - отмечает Диана.

Так как в прошлом году девушка была медиа-амбассадором «Тавриды», то ей очень запомнились презентация мастерской управлении «Сенеж» и презентация арт-кластера «Таврида». Делегации Кировской области удалось посетить и концертную программу фестиваля. Под зажигательные песни групп «Иванушки International», «Моя Мишель», Uma2rman наши ребята отдыхали, танцевали и знакомились с другими делегатами.

Дружба народов

Всемирный фестиваль молодёжи сплотил и сдружил всех его участников. У делегации Кировской области были подшефные иностранные участники, которым наши ребята помогали поближе познакомиться с обычаями и традициями России. Диана пояснила, что с представителями Доминиканской Республики и Нигерии наши делегаты встретились на второй день фестиваля. Они танцевали, обменивались подарками и знакомились друг с другом, а все последующие дни поддерживали тёплые взаимоотношения. «Я познакомилась с представителями Египта, - говорит Диана. - Обычно знакомства происходили, пока мы ждали артистов и спикеров. Обязательно подсаживались друг к другу и общались в столовой».

Девушка подметила, что трудности в коммуникации были, но несерьезные. Диана неплохо говорит по-английски, но если возникал какой-то языковой барьер, то его быстро устраняли переводчики.

ВФМ помог молодежи многих народов мира не только сплотиться, но и устранить стереотипы о русских людях. Диана с улыбкой вспоминает, как почти каждый иностранец предполагал, что балалайка - неотъемлемая вещь в типичной русской семье, а по улицам городов бродят ручные медведи.

- Конечно, все мифы мы развеивали. С ребятами из Нигерии и Доминиканской Республики мы проводили мастер-класс по росписи дымковской свистульки. Мы погружали иностранцев в том числе и в вятскую культуру, - рассказывает девушка. - Дружелюбие, радость и свобода царили на протяжении семи дней в городе молодёжи мира. Все всегда улыбались, здоровались и знакомились. Как будто бы был специальный отбор по критерию доброты.

Любой шаг - это возможность

- К концу фестиваля ко мне пришло осознание того, что мы все абсолютно одинаковые люди. Да, у нас разные языки и разная культура, но мы все живём на одной планете и дышим одним воздухом, - говорит Диана.

Девушка очень гордится тем, что наша страна смогла показать иностранцам, насколько люди в России дружелюбные и отзывчивые.

Всем ребятам, готовым развиваться в разных сферах, Диана Дунина советует не бояться: «Каждый твой шаг - это новая возможность. Важно осознать, что всё в твоих руках!»

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото из архива Дианы Дуниной.

И Чебурашка в подарок

Ни одно масштабное мероприятие не обходится без сувенирной продукции. Перед поездкой нашей делегации выдали рубашки с надписью: «Вятка Молодая». Не остались ребята и без нагрудных значков с символикой родного края, в последующем этими атрибутами участники фестиваля из Кировской области обменивались с иностранными гостями. На территории мероприятия всем делегатам выдали набор участника ВФМ­-2024, в который входили свитшот, футболка, дождевик, шапка­ушанка, обычная шапка. Также выдавались путеводитель по территории городка и специально разработанный разговорник с фразами на самых распространенных языках мира. А в качестве маленького сувенира каждому подарили игрушечного Чебурашку.