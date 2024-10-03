Не верьте мошенникам! На КМЗ 1 Мая прошла профилактическая беседа по вопросам противодействия телефонному мошенничеству

О том, как не попасться на удочку преступников, заводчанам рассказал начальник отдела УМВД России по городу Кирову подполковник полиции Илья Ульянов. Участие во встрече приняли руководители подразделений машзавода, чтобы в дальнейшем передать полученную информацию своим сотрудникам, коллегам и родственникам.

Илья Геннадьевич подробно рассказал о наиболее распространённых схемах мошенничества, с которыми могут столкнуться граждане. Одним из главных видов таких афер является телефонное мошенничество, когда преступники представляются сотрудниками банков и под различными предлогами пытаются получить доступ к банковским счетам или к личной информации граждан. Злоумышленники также часто используют схему «родственник в беде», когда звонят потенциальной жертве и сообщают о якобы случившейся аварии или о задержании близкого человека, требуя перевести деньги для его «освобождения».

На встрече были рассмотрены конкретные примеры мошеннических звонков и схемы, активно используемые преступниками, а также меры предосторожности, которые помогут избежать обмана. Подполковник Ульянов подчеркнул важность немедленного обращения в полицию при малейших подозрениях в совершении мошенничества и напомнил о том, что сотрудники банков никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону.

Цель данной встречи - не только информировать руководителей завода о ситуации с мошенничеством, но и помочь им подготовиться к возможным инцидентам, чтобы они могли донести эти важные знания до своих сотрудников и предупредить их о рисках. Превентивные меры и информирование населения о возможных опасностях - это важный шаг на пути к защите от мошеннических действий, которые, к сожалению, с каждым годом становятся всё изощрённее.

Пресс-служба Группы «Сельмаш».