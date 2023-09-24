Не только комаров кормить. Вятские фермеры взялись развивать северный агротуризм

Отпуск или просто выходные, а отдохнуть работающему человеку после трудов праведных всегда нужно. Кто-то предпочитает провести эти дни на диване или за компьютером, а кто-то не довольствуется пассивным отдыхом и выбирает активные формы досуга. Туризм для таких людей - один из способов провести свободное время с пользой для себя и для семьи.

Активно развивается в последнее время агротуризм. Горожане с удовольствием едут в деревни, знакомятся с бытом сельских жителей, ходят на фермы, садятся за штурвалы тракторов и комбайнов, парятся в русской бане и т. д. и т. п. В общем, припадают к народным истокам. И государство поддерживает это направление туристической деятельности. Пока в виде грантов тем, кто организует для горожан этот вид отдыха.

Вот и в этом году Министерство сельского хозяйства России провело конкурс «Развитие сельского туризма». И Кировская область на нём отличилась: из двух заявок, поданных на конкурс, победили обе. Один проект - из Нагорского района от фермерского хозяйства «Марал», второй - от «Экофермы Демьяново» из Подосиновского района. Руководитель последней - фермер Александр Кочкин рассказал «Вятскому краю», чем он собирается привлечь туристов в этот северный уголок области.

На туристическую инфраструктуру

- Александр, вы и так уже на слуху в нашем регионе. Многие знают вас по участию в Истринских сырных фестивалях Олега Сироты, известны вы и в связи с открытием «Фермерских островков» в кировских «Пятёрочках». И вот вы опять отличились на всю область.

- Кто-то же должен продвигать фермерство, делать его популярным. Но я не один такой. Есть и другие энтузиасты нашего дела.

- Я знаю, что «Экоферма Демья­ново» - успешно развивающееся предприятие. Вы производите не только молоко, но и разные молочные продукты, в том числе сыры. Что заставило вас заняться агротуризмом?

- Этот проект, собственно, и мой, и не совсем мой. Заявку на грант подавала Анна Момотова от своего ИП. Она также руководитель нашего кооператива «Вятское фермерство», зарегистрированного в Подосиновском районе, а в этом году её избрали исполнительным директором ассоциации фермеров Кировской области «Вятка Агрофуд», созданной на базе нашего агротехнологического университета.

Анна - моя коллега, мой, если можно так выразиться, однополчанин. Очень инициативная девушка. Мы вместе работаем уже много лет. В этом году Анна уже выиграла грант на развитие мясного животноводства: у неё хозяйство занимается выращиванием герефордов (мясная порода крупного рогатого скота. - Ред.). И проект про агротуризм - это уже второй её грант. Я здесь участвовал постольку, поскольку развивать это направление планируется на базе нашего хозяйства - «Экофермы Демьяново».

- Как вы собираетесь использовать средства гранта?

- Прежде всего - на создание места для приёма туристов, на строительство помещений для их проживания. Следующий момент - контактный зоопарк. В нём будут содержаться животные, с которыми люди, и прежде всего дети, могут общаться гораздо дольше, чем с коровами на ферме. Туда тоже будут экскурсии, но время посещения фермы ограничено, а здесь у гостей будет больше возможностей. В этом же зоопарке будут и лошади, на которых можно будет проводить конные прогулки. И, естественно, часть средств пойдёт на общее благоустройство территории - прокладку тропинок, подсветку, укладку брусчатки и так далее.

Будет и ещё одно направление, которое пользуется спросом, - катание на квадроциклах. Местность у нас красивая, для таких прогулок подходящая. Люди уже сейчас в очередь на них записываются. Пока у нас один квадроцикл, но мы хотим купить ещё несколько. Организуем целый тур, рассчитанный как на несколько часов, так и на весь день.

- Какую площадь под агротуризм вы собираетесь задействовать?

- У нас площадь хозяйства - порядка шести гектаров, из которых под туризм мы отводим одну треть.

- А где вы кормить людей будете? Это ведь необходимый компонент туристической инфраструктуры?

- Конечно, без этого обойтись никак нельзя. Поэтому часть средств из выигранного гранта пойдёт на строительство трапезной.

В расчёте на потенциал

- В Котельничском районе живут фермеры – братья Савковы. Занимаются выращиванием картофеля. Я был у них в хозяйстве, и меня приятно удивило то, как они обустроили своё подворье. Там и гостевые домики построены, и разные «завлекалочки» для туристов расставлены. Вы знакомились с их опытом?

- Да, я был у них. Правда, давненько. Но когда я первый раз это увидел, то меня всё сильно впечатлило. Это реально хуторок. Мне там очень понравилось. Но фермерское хозяйство Савковых не единственное, где я был. В поездках по России видел и другие примеры. Из каждого из них я брал что-то для себя, применительно к нашим условиям и ресурсам.

Сегодня турпоток уже идёт, люди к нам едут из Котласа, из Сольвычегодска, из Вологодской, Архангельской областей. Им сейчас очень не хватает домиков для проживания. Есть у туристов такой запрос. И мы будем строить, в том числе на собственные средства.

- Я так понимаю, что на все ваши планы средств гранта не хватит.

- Конечно. Грант всего лишь 10 миллионов, ну и ещё четыре миллио­на мы должны вложить по условиям его получения. Этих средств хватит на следующий год. Но если развивать агротуризм всерьёз, то нужно как минимум ещё два таких гранта.

Мы не хотим останавливаться, мы хотим продолжать, поэтому планируем подать заявку и в следующем году. Условия конкурса это позволяют.

- Я рад видеть, как активно вы развиваетесь, как продвигаете свой район на уровне области, да и за её пределами. Очень хочется, чтобы и с туризмом у вас всё получилось. Вот только дорога до Демьяново, мягко выражаясь, оставляет желать лучшего. Как развивать туризм, если к вам дороги нет?

- Да, это проблема. Дорога к нам, действительно, не ахти. Она только носит название дороги. Может быть, наша активность, в том числе и по участию во всероссийских грантовых конкурсах, будет содействовать тому, что региональная власть обратит на нас внимание, поймёт, что Демьяново - не задворки области, а перспективное направление. И с точки зрения развития сельского хозяйства, и с точки зрения развития туризма, а не только лесопереработки. Ну и, соответственно, примет решение привести в порядок дорогу к нам.

- Вы упомянули, что туристы уже сейчас едут к вам. Есть успехи?

- У туризма здесь огромный потенциал. Например, завтра к нам приезжают тридцать человек из Лузского и Подосиновского районов. У них в организациях корпоративный праздник, вот и решили отметить его у нас. Уже забронирована площадка для костра, оставлены заявки на экскурсии. Так что какую-то «программу минимум» мы гостям обеспечиваем. Но когда наши планы воплотятся в жизнь, сможем дать больше, сделать отдых людей богаче и разнообразней. Хотя уже сейчас те, кто у нас побывал, благодарят, пишут: «Спасибо, нам очень понравилось».

К тому же туризм не только привлекает к нам людей на отдых, но и имеет инвестиционную состав­ляющую. Жители Москвы, например, покупают у меня земельные участки под строительство. Один из них уже построил себе дом, и не какую-то «избушку на курьих ножках», а серьёзное капитальное строение. Как говорит он сам: «Хочу здесь жить, хочу иметь здесь своё хозяйство». И человеку при этом важно, чтобы рядом была крепкая, разви­вающаяся ферма.

Доказали значимость

- А вы лично на защиту гранта ездили?

- Да, поскольку Анна к тому времени уехала в отпуск, пришлось защищать этот проект мне. Со мной ездила представитель нашего министерства сельского хозяйства Антонина Николаевна Ковалёва, которая курирует малые формы хозяйствования.

- Трудно было?

- Непросто. Москвичи вели себя очень жёстко, задавали много вопросов, ставили наш проект под сомнение. У нас даже не было уверенности, что вообще удастся что-то выиграть. Но нам всё же удалось доказать, что проект нужен людям.

Да и ожидание результатов поволновало. Ведь на защиту ездили в июле, а то, что мы выиграли грант, стало известно только 1 сентября.

- Конкуренты у вас были сильные?

- Не могу об этом ничего сказать. На защите других проектов не был. Вызывали нас всех по отдельности.

Я только знаю, что от Кировской области было две заявки и обе выиграли. А из Башкирии было десять проектов. Однако, сколько из них получили грант, сказать не могу, не следил за этим. Но, судя по тому, что на конкурсе было представлено 92 проекта, другие регионы сельский туризм активно развивают. И нам, считаю, можно было бы ускориться - сделать такие проекты, как наш, в каждом районе области.

Беседовал Cергей СМОЛИН.