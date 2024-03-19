Не сомневайтесь. Идите и пробуйте!

Контролёр управления качеством - одна из немногих вакансий на заводе «Сельмаш», на которые берут соискателей без опыта работы и без профильного образования. Всему обучают прямо на производстве.

Еще год назад средняя зарплата контролеров составляла 30 тысяч рублей при стандартном графике работы 5/2. Нынешний объем заказов требует более интенсивной работы: уже давно не секрет, что предприятие работает в режиме 24/7. Поэтому у контролеров появилась возможность зарабатывать больше за счет сменного графика и сверхурочных часов, которые оплачиваются в двойном размере. Конечно, придется потрудиться, но и получишь больше.

Екатерина Метелева работает контролером всего три месяца. Получив высшее экономическое образование, по профессии работала недолго. Потом перешла в сферу услуг. Последние девять лет Катя работала администратором в медицинском центре. Работа нравилась, но за эти годы накопилась усталость от общения.

- Хотелось тишины, - призналась она. - Решила отдохнуть и уволилась.

Муж Кати работает на «Сельмаше». Он и предложил попробовать новую профессию. О заводе Катя не знала ничего, только название. Когда пришла в цех, очень удивилась.

- Я всегда думала, что завод должен быть чёрным, грязным. Мне казалось, что возрастной контингент будет очень взрослый. А здесь светло, чисто. Очень много работает молодёжи.

Войти в рабочий режим Екатерине помогли наставники. Новички в цех пришли целой группой. Первым человеком, который принял девчонок, была Елена Малышева, старший контрольный мастер. Она ввела в общий курс дела и передала новеньких мастеру, а затем контролеру для дальнейшего обучения.

Катя хорошо помнит этот день:

- Нас хорошо встретили, угостили конфетами. Рассказали о работе. Все прекрасные люди, очень общительные. Конечно, принцип работы сразу мы не поняли, только в общих чертах.

Настоящее обучение началось в цехе, у контрольных столов. Старшие контролёры Надежда Шихова и Наталия Носкова объясняли очень доступно, показывали всё на деталях. А вообще, помогали все - и рабочие, которые давно трудятся в цехе, и контролёры. Среди них, кстати, немало мужчин. А когда-то это была сугубо женская работа.

На освоение профессии ушла неделя. А потом Катя включилась в работу. Здесь девушка оказалась дотошной и даже немного азартной. Ей нравится искать дефекты, узнавать, какие они, как выглядят. Катя считает, что недостаточно объяснить словами. Нужно увидеть своими глазами, чтобы понять, что это такое. Проверки тоже бывают разные. Для каждой детали - свои мерители, требования, документация. Привыкать пришлось и к графику работы 2/2.

- Это был мой первый вопрос: смогу ли я работать две ночи подряд? Через две-три недели я к этому привыкла и смогла подстроить свою жизнь под график. Два дня работаю, затем целый день перерыв, почти как выходной, и только в ночь я выхожу. После двух ночных смен - два выходных дня. Я успеваю и отдохнуть, и решить текущие вопросы, и ребёнку уделить внимание.

Конечно, работа кардинально отличается от предыдущей. Были сомнения, справится ли. Но в процессе обучения всё наладилось, исчезли страхи.

- Новую информацию давали каждый день, понемногу. Мне понравилось, что я постоянно переходила с одной детали на другую. Интересно приходить на работу и каждый день узнавать что-то новое. Контролёр Ирина Казаринова обучила меня работать с большими деталями за четыре дня. Мне нравится работать на «Сельмаше», нравится коллектив. Приходя на работу, я чувствую себя комфортно. Сама работа нетяжёлая, интересная. Плюс она оплачивается хорошо. За такую зарплату стоит и по ночам работать. Тем, кто раздумывает, могу сказать: не сомневайтесь, идите и пробуйте.

Екатерина ПАНКРАТОВА.

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