Не на маршруте. Автобусное сообщение в Кировской области далеко от совершенства

«Администрации Кирово-Чепецка не удалось заключить соглашение с автоперевозчиком, чтобы обеспечить работу автобусов маршрутов № 1, 6, 9-а, 10 и 41. Провалилась повторная закупка, призванная обеспечить работу общественного транспорта в следующем году», - констатировал 8 декабря надвигающийся коллапс общественного транспорта в городе портал Чепецк.ру.

Журналисты поясняют, что речь идёт о критически важных маршрутах: два из них обеспечивают работу промышленного сектора, один служит осевым для городских перевозок и ещё один - чрезвычайно популярен во время садового сезона.

«Без этих маршрутов привычный транспортно-экономический каркас города будет разрушен, а администрации придётся признать провал своих обязанностей в организации работы общественного транспорта. Что хуже - решения ситуации внутри самого Кирово-Чепецка не видно, - пессимистично рассуждал Чепецк.ру. - Рассчитывать, похоже, остаётся только на помощь региональной власти. При похожих сложностях в других муниципалитетах в дело вмешивались региональное правительство и минтранс. Вероятно, у Кирово-Чепецка не осталось возможности самостоятельно исправить ситуацию без поддержки области».

В чём сложность ситуации внутри города? По сообщению портала, в Кирово-Чепецке только один перевозчик обладает достаточным парком автобусов, чтобы обеспечить работу этих маршрутов, и он отказывается заключать соглашение на предложенных условиях. Иронии ситуации добавляет тот факт, что именно этот интересант и причастен к «зачистке» местного рынка от муниципального автотранспортного предприятия.

Пожертвовать одним ради четырёх

Однако уже на следующий день, 9 декабря, сотрудники администрации Кирово-Чепецка пообещали депутатам гордумы не допустить кризиса работы общественного транспорта в городе. Такое заявление чиновники сделали в ответ на вопрос о двух провалившихся попытках заключить соглашение с перевозчиком, обеспечивающим работу пяти важных маршрутов.

Муниципалитет заявил, что «поделит» большой лот, чтобы «минимизировать риски». На практике, правда, это означало несколько другое. По данным Чепецк.ру, из соглашения по работе общественного транспорта на 2024 год исключили маршрут № 10. В нём и заключались многолетние претензии перевозчика: рейс убыточен и требует более весомой финансовой компенсации из бюджета, на что муниципалитет идти не был намерен. В результате из закупки его попросту убрали. При этом сумма лота почти не изменилась.

«Это, вероятно, решит проблему с автобусами № 1, 6, 9-а и 41. Проблема только, что с выпадающим десятым рейсом ситуация станет сложнее. Закупки по работе общественного транспорта так и формируются: выгодные рейсы объединяют с социальными, балансируя интересы горожан и предпринимателей. Что делает чрезвычайно маловероятным поиск перевозчика в отдельности на маршрут № 10. Впрочем, решить проблему с одним рейсом всё же проще, чем сразу с пятью. Но нелегко представить, что это возможно без увеличения субсидии», - приходят к невесёлому выводу журналисты Чепецк.ру.

Автобус в вопросах и ответах

Сайт «Опаринская сорока» вновь поднимает вопрос автобусного сообщения между населенными пунктами Опаринского района. Эта проблема затихала на некоторое время, но затем снова вставала в полный рост. «В последний раз возникла она в ноябре нынешнего года, а до этого - в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021, 2022 годах. Мы решили обобщить вопросы и ответы, поступившие в декабре», - пишет сайт.

6 декабря Нина Краева из поселка Заря, узнав о том, что в районы области переданы новые «Газели», адресовала администрации Опаринского муниципального округа обращение:

«В течение уже довольно длительного периода не имеем связи ни с районом, ни с областью. Уезжают люди даже не только из-за отсутствия работы. Живем как на необитаемом острове - ни въезда, ни выезда. Нет автобусного сообщения с пос. Заря. Не можем попасть в больницу или по каким-либо особо необходимым нуждам. До пос. Альмеж, чтобы уехать по железной дороге, тоже нет связи… Местная власть этим вопросом, похоже, не занимается, ни до кого не достучаться».

Администрация Опаринского муниципального округа написала в ответ: «Добрый день. Благодарим за вопрос. Опаринский муниципальный округ вошёл в программу, но мы заявились не на «Газель», а на пассажирский автобус ПАЗ, поставка которого в наш район ожидается до конца текущего года. Автобус будет обслуживать муниципальные маршруты».

Автор «Опаринской сороки» Татьяна Тунгусова написала: «Администрация Опаринского муниципального округа, а в январе этого года разве не новый автобус получали? Юрьянское АТП приобретало. Или с ним что-то не так? Или обратно в Юрью вернули?»

Ответила на этот вопрос уже не администрация, а министерство транспорта Кировской области (да и не Татьяне ответили чиновники): «Нина, добрый день! Направили ваш вопрос в отдел транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области. Ответим в течение пяти дней».

Из ответа администрации муниципального округа понятно, что в этом году район получит новый автобус для осуществления внутренних пассажирских перевозок.

Но у «Опаринской сороки» возник новый вопрос, который уже был задан выше: что с автобусом, который специально для перевозок жителей Опаринского округа приобретало Юрьянское автотранспортное предприятие и который вышел на линию в январе нынешнего года? Почему его пришла пора заменить?

В самом начале 2023 года местные жители радовались сообщению администрация Опаринского муниципального округа: «Юрьянское АТП приобрело новый автобус марки «ПАЗ» для осуществления пассажироперевозок по внутренним муниципальным маршрутам нашего округа. На автомобиле уже установлено всё необходимое оборудование. Сейчас идёт процедура регистрации транспортного средства в ГИБДД. В ближайшее время автобус выйдет на линию».

Информация о том, что автобус отправился в первый рейс в с. Молома, сопровождалась фотографией, на которой глава Опаринского муниципального округа А.Д. Макаров пожимал руку водителю.

А в ноябре, по информации «Опаринской сороки», автобус перестал выходить на линию. «Так что же все-таки с автобусом? По какой причине единственное транспортное средство, с помощью которого жители отдаленных населенных пунктов могут добраться до центра округа, перестало функционировать? Неужели до сих пор, как ранее информировала та же администрация, проходит техосмотр в Юрье? Или скоропостижно вышел из строя на наших дорогах?» - задаются вопросами журналисты.

Между тем прошло два дня, и министерство транспорта Кировской области опубликовало ответ: «Нина, в рамках специального казначейского кредита запланирована покупка автобуса марки «ПАЗ» в Опаринский округ».

А чиновники из окружной администрации ответили Татьяне Тунгусовой: «Добрый день. Понимаем Ваше беспокойство. В настоящее время автобус ПАЗ, осуществляющий пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам Опаринского муниципального округа, находится на техообслуживании в п. Юрья. Закончить работы по обслуживанию планируется в течение следующей недели. О точной дате возобновления пассажирских перевозок сообщим позже.

В качестве временной меры во вторник и четверг транспорт администрации (шесть мест) возит жителей из Зари в Опарино и обратно. Каждые пятницу и воскресенье имеется транспортное сообщение к железнодорожной станции Альмеж к пассажирскому поезду. Кроме того, через Зарю ходит такси из Маромицы до Кирова. Приносим свои извинения за временные неудобства».

Как написала в паблике интернет-издания «Опаринская сорока» жительница п. Верхняя Волманга Нина Малых, «у людей нет возможности даже в больницу выехать», и предложила обращаться напрямую к губернатору, если местное руководство не в силах справиться с проблемой. Из п. Речной тоже недавно интересовались, как решается вопрос… Он решается, если верить ответам чиновников. «Только на протяжении нескольких лет особого эффекта почему-то нет», - констатирует факт «Опаринская сорока».

Егор ГОРОХОВ.

Подготовлено по материалам СМИ.