Научные разработки филиала «КЧХК» отмечены на региональном уровне

Разработки сотрудников филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» победили во II региональном конкурсе «Изобретательство и рационализаторство в Кировской области».

Организаторами конкурса выступили Министерство промышленности, предпринимательства и торговли региона, центр развития инноваций «Новатор», вятская торгово-промышленная палата, Кировская государственная универсальная областная научная библиотека им. А. И. Герцена.

Победители определялись в четырех конкурсных номинациях. В номинации «Изобретение года» диплом за I место получила разработка филиала «КЧХК» «Способ получения монофосфата калия». Ее авторами стали сотрудники производственной лаборатории предприятия: начальник производственной лаборатории Дарья Северюхина, главный специалист по научной работе Андрей Шиляев и инженер-химик Евгений Чудиновских. Им выдан патент на изобретение.

Дарья Северюхина, начальник производственной лаборатории филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

В результате научных изысканий мы выявили, что промежуточный продукт азотнокислотной переработки апатита — азотнофосфорнокислый раствор — можно использовать для получения водорастворимых удобрений монофосфата калия и нитрата калия. Они являются незаменимыми для тепличных хозяйств и комбинатов, обеспечивают полноценное питание растений макроэлементами.

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

На нашем предприятии постоянно ведется разработка новых марок удобрений. Эта награда в очередной раз подтверждает нашу способность решать сложные задачи, стремиться к улучшению и внедрению передовых решений в химической отрасли. Уверен, что это изобретение поможет нам повысить эффективность производства и предложить нашим клиентам еще более качественные и современные продукты.

Справка:

Во II региональном конкурсе «Изобретательство и рационализаторство в Кировской области» приняли участие ученые, изобретатели, рационализаторы, самодеятельные авторы, рабочие, специалисты и другие лица, создавшие принципиально новые или усовершенствовавшие существующие машины, агрегаты, технологические процессы в отраслях экономики на территории Кировской области, а также создавшие новые виды товаров.

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