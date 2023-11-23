Научить учителя. Молодые педагоги Кировской области собрались на форум «Профсоюзная педагогическая школа - 2023»

Профессия педагога уникальна - учиться нужно всю жизнь. В Год педагога и наставника «Профсоюзная педагогическая школа» (ППШ) девятый раз принимала учеников в своих стенах. 134 участника форума из районов области и города Кирова собрались на базе лагеря «Алые паруса», чтобы обрести новые знакомства, поделиться своим опытом работы и узнать что-то полезное для профессиональной деятельности и личностного развития. В этом году тема ППШ звучала так: «Профсоюз - мой наставник».

Учебный год, хоть и длился он всего два дня, в «Профсоюзной педагогической школе» начался традиционно - с первого звонка. Подала его председатель Кировской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Таисия Макеева. И уроки начались.

В первый день участники форума узнали друг друга на верёвочном курсе «Давайте познакомимся!». После этого специалисты областной организации профсоюза образования рассказали о своей работе и о том, какими актуальными вопросами в данный момент вплотную занимается профсоюз.

Затем гости из Москвы и Иркутской области представили кировчанам новый формат образовательных площадок под названием «Полезные игры». А после ужина наставники и молодые педагоги работали в командах на тренинге, который показал, как важно наладить взаимовыгодное сотрудничество между коллегами - так называемое реверсивное наставничество.

После этого члены президиумов Совета молодых педагогов Кировской области и регионального клуба «Наставник» рассказали о своих профессиональных неудачах и о том, как они справились с ними, на «Конференции провалов». Оказалось, что делиться неудачами гораздо сложнее, чем представлять успешные практики работы. Конференция оказалась интересным опытом как для выступающих, так и для зрителей.

Конец первого дня был развлекательным и расслабляющим: гости из Смоленской области провели для всех участников игру «Музыкальная интуиция». Команды соревновались в угадывании песен из сериалов, фильмов и мультфильмов. Победителям достались призы от смолян.

Второй день ППШ был не менее насыщенным, чем первый. Участники форума делились опытом наставничества, рассказывали о разных его видах и формах, которые они используют в своих образовательных организациях.

Также к ученикам «Профсоюзной педагогической школы» с визитом приехали заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова, министр образования региона Ольга Рысева и министр молодёжной политики области Георгий Барминов. Участники форума получили возможность задать вопросы представителям органов власти региона. Молодых педагогов интересуют льготы на приобретение жилья, наставников волнуют темы развития цифровизации в образовательном процессе, всех без исключения беспокоит вопрос увеличения заработной платы педагогов.

Финальной точкой форума стал антистрессовый комплекс кинезиологических упражнений от педагога-психолога школы № 58 города Кирова Сергея Весновского. После этого для выпускников «Профсоюзной педагогической школы» прозвенел последний звонок.

На торжественном закрытии форума всем вручили аттестаты (сертификаты участников) и сказали добрые напутственные слова. Особенно эмоциональным моментом был обмен подарками между участниками форума. Каждый педагог привёз с собой небольшой сувенир из места, где он живёт. Подарки были запечатаны в конверты формата А4 и подписаны дарителем.

Затем каждый вытянул случайный конверт и получил от кого-то сувенир на память. В качестве выпускного экзамена было задание найти того, чей подарок тебе достался, и поблагодарить. Выпускники справились с задачей на отлично. Столько объятий и улыбок было подарено ими друг другу в этот момент!

IX форум молодых педагогов и наставников Кировской области «Профсоюзная педагогическая школа» закончился. А что дальше? А дальше - рабочие будни. Теперь уже не в роли учеников, а в роли педагогов. С новыми силами, с зарядом позитива и с горой идей участники форума вернулись на свои рабочие места. Но эта ППШ останется в сердце каждого навсегда.

Екатерина Овечкина, член президиума Совета молодых педагогов Кировской области, заместитель директора по воспитательной работе школы № 4 пгт Песковка Омутнинского района.

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