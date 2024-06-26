Настоящие профессионалы. Чем заполнен день кадровиков на заводе «Сельмаш»?

Трудовая деятельность каждого приходящего на кировский завод начинается с отдела кадров. Собственно, и заканчивается она тоже здесь. Но функционал кадровиков гораздо шире, чем прием на работу и увольнение. Есть видимая часть работы, которая напрямую касается каждого работника завода. Отпуска, больничные, компенсации, награды и поощрения, воинский учет, дисциплинарка. А есть то, что находится «за кадром», но отнимает времени и сил не меньше. Чем заполнен день кадровиков? Какие проблемы приходится им решать сегодня?

В отделе управления персоналом завода «Сельмаш» работают девять человек: три ведущих инспектора, пять инспекторов и один ведущий инспектор по военно-учетному столу. Елена Васильевна Ткач руководит отделом 14 лет, в течение которых она тщательно подбирала людей в коллектив кадровиков. Сейчас она может положиться на каждого из них.

- Отдел кадров - это лицо предприятия, - считает Елена Васильевна. - Здесь должны работать люди, которые способны вести себя достойно и сдержанно в любых ситуациях. Корректное и внимательное отношение к людям - это признак профессионализма. У нас в коллективе не принято грубить.

Конечно, в работе кадровика всякое бывает. Люди разные. Кто-то и со скандалом приходит. Но у сотрудников отдела есть на это свои методы.

- Профессиональный кадровик умеет грамотно урегулировать конфликт. Если он назревает - не выносить скандал вовне, а погасить его на корню, - говорит Елена Ткач. - Поэтому сначала человека нужно успокоить. Усадить, спросить: «чем я могу помочь, в чём проблема?» Начинаешь обсуждать, раскладывать по полочкам. И постепенно конфликт сходит на нет.

Самое сложное в работе кадровиков - интенсивность труда. Чай пить некогда. Много людей, много проблем. К тому же оборонное производство. Можно ткнуть пальцем в любой пункт Трудового кодекса - и на «Сельмаше» это присутствует.

- Недаром кадровиков с заводов разбирают как горячие пирожки, - говорит Елена Васильевна. - Потому что они знают все сферы кадровой работы. У нас в отделе полная взаимозаменяемость. Мне, как руководителю, важно, чтобы при отсутствии одного работника другой мог взять его функции на себя без вопросов.

Будни кадровой службы складываются из череды людей и бумаг. Чего больше, сказать сложно. Но в коридоре около уютного небольшого кабинета, в котором работают кадровики, всегда толпится народ. Каждый день на заводе в среднем принимают на работу по 20 человек. Параллельно - увольняют, оформляют переводы с одной профессии на другую, а их очень много. Инспекторы ведут весь кадровый документо­оборот: отпуска, по которым заявления приносят целыми стопками, компенсации, переводы, взыс­кания, изменения условий трудового договора, донорские дни. Добавьте к этому кадры с других предприятий, входящих в контур «Сельмаша». Получится более четырёх тысяч человек. Только на заводе «Сельмаш» в сравнении с 1 января 2022 года численность работников увеличилась на 217 процентов. Радует то, что коллектив предприятия заметно омолодился. На начало 2022 года численность работников в возрасте до 35 лет составляла всего 28. Сегодня их 44,7 процента.

Что значит найти нужного специалиста на работу, особенно хорошо знают Марина Щеглова и Дарья Бадулина, которые ведут это направление. А начинается всё с подбора персонала: разместить вакансии, обработать каждое резюме, отправить руководителям подразделений. И всем надо срочно. Работа продолжается, когда человек приходит в отдел кад­ров с заявлением о приёме. Нужно выдать направление на медкомиссию, проверить документы, заполнить личную карточку работника, а затем подготовить пакет документов для трудоустройства. А ещё надо объяснить, где находится здравпункт, как пройти на инструктаж, где получить пропуск.

Еще одно направление, которое требует терпения и внимательности, - награждение лучших работников предприятия. Его ведет инспектор Наталья Кислякова. В 2023 году государственные и ведомственные награды получили 23 работника, еще 55 заводчан получили награды от органов местного самоуправления. В этом году отправили документы еще на 26 человек. И на каждого нужно подготовить внушительный пакет документов. В тонкостях военного учета прекрасно разбирается ведущий инспектор Людмила Возисова. Направление непростое и весьма актуальное, особенно в наше время.

И, наконец, тот самый невидимый фронт работ, которым занимаются ведущие инспекторы Ольга Метелева, Елена Чернядьева, Марина Щеглова и Людмила Возисова. Это отчеты. Их много: годовые, квартальные, еженедельные. Отчет в соцстрах по приему и увольнению сотрудников вообще подают ежедневно. Ошибаться нельзя. За каждого пропущенного человека - штраф, 500 руб­лей. Отдельно приходится подавать данные о работниках вредных производств, за малейшее нарушение тоже можно получить штраф. Также приходится вести переписку и отвечать на запросы от министерств, органов МВД. Своевременно необходимо вносить изменения в локальные акты завода, разрабатывать и утверждать должностные инструкции, заниматься обучением, оказывать методическую помощь экономистам в цехах. Но прием поступающих на работу ведут все сотрудники отдела. Работа отлажена, и девчонки сами знают, когда подстраховать друг друга.

- Я вижу, что им бывает очень тяжело обрабатывать такой объём документации ежедневно, - говорит Елена Васильевна. - Работать некачественно мы не привыкли, поэтому было бы неплохо наш дружный коллектив расширить, чтобы снизить эту интенсивность.

По мнению начальника отдела, кадровик должен любить людей и быть аккуратным и пунктуальным.

- Они работают с документами, от которых зачастую зависит судьба людей. Нужна усидчивость. Конечно, очень важны общительность, умение наладить контакт с любым человеком, независимо от профессии, возраста и стажа. Люди разные приходят. И сколько мудрости нужно, чтобы найти подход к каждому.

Своими девочками Елена Васильевна гордится:

- Я могу положиться на каждую. Ответственные, добросовестные, грамотные. Настоящие профессионалы!

Екатерина Панкратова.