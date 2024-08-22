Бывают профессии суровые и жёсткие, как металл. Они не для всех, потому что требуют много сил, физических и моральных. Именно к ним относится специальность «вальцовщик стана горячей прокатки». Настоящая мужская профессия. А со стороны всё выглядит очень буднично. Много грязи, горячо и монотонно.

Александр Ризатдинов работает в АО «Вятка» мастером участка горячей прокатки. О работе вальцовщиков знает всё, ведь под его началом трудится целая бригада представителей этой профессии.

- На металлургическом предприятии вальцовщики являются основными рабочими, - говорит Александр. - Выпуск продукции в большей степени зависит именно от них.

На рабочем месте

Рабочее место вальцовщика - непосредственно у прокатного стана. Линия делится на участки: пост нагрева, первый и второй трёхвалковые станы, пресс, продольный стан, извлекатель (предназначен для снятия прокатной детали с оправки транспортного стержня продольного стана). На каждом участке стоят от одного до четырёх человек, в зависимости от участка работ. Например, на нагреве и прессе работают по четыре человека, по одному - на прокатных станах, ещё два - на извлекателе. Замыкают процесс помощники вальцовщиков, которые выкладывают остывшие готовые детали на контрольный стол, где их проверяют на качество. Они же укладывают проверенные детали в кассеты.

Вальцовщики контролируют, как проходит заготовка по прокатному стану. Также проверяют правильность размеров после проката, измеряя детали штангенциркулем и сверяя их с техкартой. Помимо того, нужно следить, чтобы оборудование работало правильно. При малейшем сбое вызывают по связи ремонтников.

Температура каждой 60-килограммовой заготовки на горячей раскатке составляет 1200 градусов. За 12 часов смены здесь проходит около 900 штук. Через каждые 50 штук транспортировку приостанавливают, чтобы заменить пуансоны - инструменты для формирования чистовой камеры изделия. Загружают детали вручную. Выгружают по-разному, когда с помощью автоматики, а когда приходится работать клещами. В общем, тяжёлая работёнка. Иногда заготовки приходится дёргать руками, если произошёл сбой и деталь повернула не туда или соскочила с транспортёра. А на подходе уже следующая, и нужно быстро вернуть всё на место.

- Даже в двойных рукавицах при контрольных замерах руки обжигает, - говорит мастер Ризатдинов.

Безответственное отношение вальцовщика к работе может привести к поломке оборудования на последующем этапе. Восстановление стоит немало, но главное - это приведет к простоям. А для интенсивного производства это просто катастрофа.

Вся жизнь - у прокатного стана

В бригаде Ризатдинова работает 16 вальцовщиков. Средний возраст работников - 32 года. И хотя за последнее время бригада обновилась на 40 процентов, мастер доволен ребятами. Все перевалки и ремонты делают вместе и обязательно помогают друг другу.

Алексей Михайлович Толкачёв работает на «Вятке» вальцовщиком шестого разряда. Ему 61 год, из них 31 год он провел у горячего стана. И это скорее исключение из правил. Ведь для данной профессии возраст имеет значение.

Алексей Михайлович окончил Брянский институт транспорта и машиностроения по специальности «литейщик». В 1986 году по распределению попал на завод «Сельмаш». Начинал работать мастером на чугунном производстве.

- Страшное производство. Туда заходишь - и ничего не видно. В воздухе витает грязь. Люди выходят все чёрные. Маски плохо помогают, - именно так обрисовал свой первый рабочий опыт Алексей Толкачёв.

Вообще, молодому специалисту тогда сразу предоставили выбор: пойти на производство или сидеть с бумагами в отделе.

Алексей выбрал первое:

- Мне захотелось познать все азы. Я отработал на чугунке до 1993 года. Потом случайно попал на «Вятку» и увидел, как там работают. Тоже горячий стан, но способ нагрева совсем другой. Мне показалось это интересным.

Толкачёв перешёл работать на «Вятку» вальцовщиком. Карьеру делать не стремился. Да и зарплата у рабочих тогда была больше, чем у ИТР. Система оплаты труда зависела от коэффициента полезного участия (КТУ). У новичков он был 0,9, а у старшего вальцовщика - 2. Хочешь получать больше - должен уметь работать на всех операциях. Начинал Толкачёв с рубки металла на пресс-ножницах. Потом перешёл на нагревательную установку, зацентровщик, прошивной стан. Так постепенно он повышал свой КТУ и разряд. За три года прошёл всю линию и знал здесь каждую операцию.

Алексей Михайлович считает, что ему повезло. У него было три хороших наставника: мастер Анатолий Васильевич Кочуров, технолог Виктор Николаевич Топоров, вальцовщик Виктор Михайлович Лобастов. Они помогали, подсказывали, учили.

К слову, самый высокий разряд у вальцовщиков - пятый. На четвёртом разряде Алексея Михайловича перевели в технологи, через полтора года попросили поработать мастером. И этот период растянулся на 10 лет. В 2008 - 2009 годах работы было мало, пошли сокращения, из двух бригад вальцовщиков осталась одна. Толкачёва вновь перевели в вальцовщики и присвоили ему шестой разряд. Это было исключение из правил, но совершенно обоснованное. Потому что на работе Алексей Михайлович выкладывался на все сто процентов. За плечами были опыт и знания, а ещё большое количество грамот и благодарностей.

- Для меня шестой разряд - это знание всего оборудования, умение работать на нём, знание причин брака и методов их устранения. И всё это в комплексе. Вальцовщик должен быть немного технологом, знать свойства металла. Благодаря моим учителям и перемещениям по должностям я это всё узнал, - так оценивает себя сам Алексей Толкачёв.

О профессии

За всё время работы у Алексея Михайловича было 15 учеников.

Он считает, что обучать профессии нужно на практике:

- Насколько я знаю, нет учебных учреждений, где обучают на вальцовщиков. И даже люди, которые стояли у истоков «Вятки», проходили обучение в Челябинске на трубопрокатном заводе, где стояла такая же линия, и обучались прямо на производстве.

Освоить профессию, по его мнению, могут только обучаемые люди.

- Есть очень толковые ребята, которые поддаются обучению. Это видно сразу. Человек имеет стремление и желание научиться. А кто не хочет, должен стоять на более простых операциях. Каждый должен уметь правильно работать на своём месте и взаимодействовать с рабочими на всей линии горячего стана. А ещё нужно быть внимательным. Автоматика порой даёт сбои, тогда приходится исправлять ситуацию вручную. Опытный вальцовщик должен вовремя среагировать, чтобы не прервалась цепочка. И главное - нужен сплочённый коллектив, тогда будет результат и по качеству, и по количеству.

Быть однолюбом по жизни - редкое качество, особенно для мужчин. Быть однолюбом в профессии - наверное, большая удача. А может, всё дело в личных качествах человека. Алексей Михайлович считает себя однолюбом, бегать с места на место не любит. Поэтому и остался верен своему выбору и профессии.

Екатерина ПАНКРАТОВА.

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