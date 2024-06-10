Наследственные дебет и кредит. Принимая наследство, человек может получить не только имущество и деньги, но и долги наследодателя
ОБЩЕСТВО
Вы получили наследство. Прежде чем согласиться принять его, стоит изучить завещание: вдруг кроме вкладов и квартир вам достанутся и долги умершего. Возможно, дешевле обойдется отказаться от наследства, чем выплачивать причитающиеся банкам и третьим лицам деньги. Ведь долг может оказаться куда весомее, чем наследуемое движимое и недвижимое имущество.
Так, несколько лет назад в Подмосковье одна гражданка оформила в банке кредитную карту с лимитом в 45 тысяч рублей под 18,9 процента годовых. Банк в договоре прописал обязанность клиентки гасить минимум пять процентов от размера долга ежемесячно. Первые несколько месяцев женщина аккуратно выплачивала долг, а потом начала нарушать сроки и минимальную сумму платежей. В результате на кредитной карте долг рос из месяца в месяц.
А потом женщина умерла. Наследство принял ее несовершеннолетний сын. По договору страхования матери ему выплатили страховку в размере 200 тысяч рублей. И тут подоспел банк: кредитная организация обратилась в суд с требованием взыскать с наследника долг умершей матери. По подсчетам банка, парень был должен 49 тысяч 163 рубля: 31 тысячу 337 рублей основного долга, 9023 рубля составляли проценты за пользование кредитом и 8802 рубля - неустойки.
Три местных суда заняли одинаковую позицию, отказав банку в его требованиях. Судьи пришли к выводу, что банк пропустил срок исковой давности, чтобы выдвигать претензии к наследнику. Ведь по договору кредит и проценты по нему заемщик должен был погашать ежемесячными платежами в соответствии с графиком. Причем сам же банк указал в иске, что просрочка по основному долгу образовалась еще в 2019 году. Следовательно, трехлетний срок по требованию истек в 2022 году. Суды сослались на пункт 1 статьи 207 Гражданского кодекса, гласящий, что при пропуске срока по главному требованию истекшими считаются и сроки по дополнительным. Например, о взыскании процентов, неустойки и подобного. Это и стало причиной отказа банку в требовании. Не согласившись с такими решениями, банк подал жалобу в Верховный суд.
Дело рассматривала Судебная коллегия по гражданским делам ВС. Она напомнила, что речь идет о возврате заемных средств, погашение которых идет переводами. В этом случае применяется общий срок исковой давности. Это статья 196 ГК. Но местные суды не учли разъяснения ВС о начале его исчисления, в частности постановление Пленума ВС (от 29.09.2015 № 43). В этом документе говорится, что срок по иску, который вытекает из нарушения условия договора об оплате по частям, начинается в отношении каждой отдельной части. А период, в течение которого можно обратиться в суд из-за просроченного периодического платежа, исчисляется по каждому невнесенному платежу. Это означает, что в споре наследника срок начинается отдельно по каждому обязательному переводу с момента его просрочки.
В итоге Верховный суд акты нижестоящих инстанций отменил, а спор вернул на новый круг.
Эксперты говорят, что в этом деле Верховный суд исправил весьма очевидную ошибку нижестоящих судов, которые исчисляли срок исковой давности по периодическим платежам с первой просрочки по кредиту. Юристы, которые специализируются на таких спорах, тоже называют ошибку трех инстанций достаточно грубой.
По условиям выпуска и обслуживания кредитной карты определен порядок погашения заемщиком кредита ежемесячными платежами. В этой ситуации срок исковой давности надо считать по каждому такому периодическому платежу. Именно такую правовую позицию Верховный суд неоднократно обосновывал и раньше, к примеру в обзорах судебной практики и в постановлении Пленума ВС № 43 (определение Верховного суда РФ № 2-5037/2024).
Очевидно, что из унаследованных денег молодому человеку придется выплатить долг матери перед банком. Так решил суд, так гласит закон. А иногда по закону в наследство могут быть включены деньги, которые совершенно неочевидны к выплате. Например, выплаты по ОСАГО.
Так, Девятый кассационный суд общей юрисдикции в недавнем обзоре судебной практики сделал важное разъяснение: страховые выплаты, положенные по полису ОСАГО, переходят по наследству. Это значит, что, если человек не успел получить деньги при жизни, они не сгорают.
В качестве примера высокая инстанция привела печальную историю семьи М.: в автокатастрофе погибла мать, а через четыре месяца умер сын, который как потерпевший должен был получить страховые выплаты по ОСАГО. Страховая компания, в которой виновник аварии купил полис, была обязана заплатить 475 тысяч рублей.
Единственной наследницей в семье М. осталась сестра мужчины и дочь погибшей. Однако страховая компания отказала в выплате. Причем с ней согласился местный финансовый уполномоченный, утверждавший, что страховые выплаты по наследству не передаются. Их мог получить умерший мужчина, но не его сестра. Поэтому страховые деньги якобы сгорели.
Дело в том, что по закону не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Самый простой пример - алименты, которые должны и платить, и получать точно указанные в решении суда люди. Также не передается по наследству право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью. Например, поскользнувшись в магазине и травмировавшись, гражданин вправе потребовать от торговой организации компенсации за травму. Но если этот гражданин в ходе рассмотрения дела скончается по каким-то другим причинам (не в результате травмы), то родственники не вправе требовать от магазина никаких денег.
Вот и в случае с семьей М. нижестоящие суды посчитали, что право на получение страховой выплаты неразрывно связано с личностью умершего, а потому его сестра может претендовать на страховку.
Однако Девятый кассационный суд счел такую логику ошибочной. Решение было отменено, а само дело включено в обзор судебной практики. Оно должно стать уроком для всех.
В обзоре особо указано: нельзя уравнивать право на страховую выплату по ОСАГО и право требовать компенсацию за вред, причиненный жизни и здоровью. И в первом, и во втором случае боль и смерть, но по ОСАГО смерть - это страховой случай. И тут в силу вступают другие правила.
Поэтому, как пояснила кассационная инстанция, суды в данном случае должны были не отклонять иск, а прежде всего выяснить, вступила ли женщина в наследство, оставшееся от брата. Поэтому дело отправлено на новое рассмотрение.
Обязательства умершего человека прекращаются, если они тесно связаны с его личностью, поясняют эксперты Федеральной нотариальной палаты. Например, человек заказал картину, а художник, не дописав её, скончался. Его наследники при всём желании завершить работу не смогут. Или, допустим, девушка заказала свадебное платье и попала в смертельное ДТП. Её наследникам выкупать платье невесты едва ли придётся.
Наследство по закону
Закон предполагает две возможности для принятия наследства. Первая - подать нотариусу заявление о принятии наследства. Вторая - фактически принять наследство.
Во втором случае наследнику предстоит в судебном порядке доказать, что фактически он вступил во владение наследственным имуществом, то есть пользовался им в течение срока, отведённого законом для его принятия. Факт принятия наследства всегда должен быть документально подтверждён. И в любом случае эксперты советуют не пускать всё на самотёк, а обращаться к нотариусу для оформления наследства, то есть пользоваться первым способом. Это обезопасит гражданина от многих неприятностей.
Нотариус выдает документы о праве на наследство в бесспорном порядке.
В случае же с фактическим принятием наследства не обойтись без суда.
После смерти человека, наследником которого вы являетесь по закону или по завещанию, у вас есть шесть месяцев, чтобы принять оставшееся после него наследство. То есть заявление нотариусу нужно подать не через полгода, как некоторые ошибочно думают, а до окончания этого периода.
Если гражданин не знает, какой нотариус ведет наследственное дело и вообще открыто ли оно, можно проверить информацию в реестре наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты.
Егор ГОРОХОВ.
Подготовлено по материалам СМИ.
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