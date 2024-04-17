Насильно мил не будешь. Администрация Вахрушей принуждает людей переезжать в протекающий новый дом

Фото: Свойкировский.рф.

Жильцы подлежащих расселению аварийных домов в посёлке Вахруши Слободского района отказываются ехать в новые квартиры. Странная ситуация, но после изучения истории с недавно сданным домом для переселенцев такая позиция людей становится понятной.

Четырёхэтажный дом на ул. Кирова, 26-а, в Вахрушах строился в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» специально для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. На это из федерального бюджета было выделено 105 млн рублей. Комиссия приняла дом в декабре 2023 года, после чего в квартиры заехали первые жильцы. Зимой жалоб на новое жильё не поступало, но с приходом весны дом «потёк».

В начале марта в подъезде на четвёртом этаже лопнула водопроводная труба. Оказались затопленными несколько квартир.

Фото: Народный фронт.

Не успели люди отойти от случившегося, как произошёл второй потоп. На этот раз подвели воронки водосточных труб: не справились с талым снегом во время оттепели. Теперь в новых квартирах плесень на стенах и жёлтые разводы. Обои отклеиваются, с натяжных потолков продолжает капать вода.

Сильно пострадали коридоры подъезда. На четвёртом этаже отпала потолочная плитка, теперь вместо неё железный каркас. От влажности разрушается слой штукатурки на стенах, некоторые светильники не включаются. По стенам входной группы сочится вода. Стекает она вместе с белой замазкой, которая не отстирывается от одежды.

Но и без потопа дом показал себя не с лучшей стороны. Жильцы рассказали активистам Народного фронта, что почти во всех квартирах установлены некачественные дверные откосы - они просто отпадают. Наталье из квартиры № 30 пришлось закрепить их скотчем. Кроме того, слабо закреплены откосы пластиковых окон.

На верхнем этаже в подъезде шатаются перила. Стеклопакеты на лестничной площадке установили не подумав о людях: верхние окна открываются так, что проходящий мимо человек может удариться о них головой. Покрытие из брусчатки возле дома деформировалось.

Фото: Народный фронт.

В конце марта Слободская межрайонная прокуратура внесла представления главе Вахрушей и компании-застройщику - ООО «ТехСтройКазань». Ведомство требует устранения нарушений, которые специалисты выявили во время осмотра.

- Ущерб имеет место. Выяснены претензии в целом, не только по протечкам в доме. Получены доводы заявителей. Правда, мы ещё не во все квартиры попали. Будем дальше выяснять. Возможно, потерпевших ещё больше, - рассказал порталу Свойкировский.рф слободской межрайонный прокурор Павел Суслов.

В первых числах апреля областной минстрой сообщил, что строители приступили к устранению дефектов. «Подрядчик завёз материалы для устранения протечек, которые образовались на кровле и водостоках, - рассказал министр строительства Юрий Береснев. - Протечки на водопроводе устранены».

По данным министра, подрядчик готовился к монтажу мягкой кровли - будет сделана стяжка и уложено покрытие. А в доме по стенам продолжала бежать вода. Из-за сырости в левом крыле на четвёртом этаже в электрощитке оплавилась проводка.

И новые жильцы не торопятся заезжать в выделенные им квартиры. Люди не готовы к переезду, так как боятся испортить свои личные вещи и мебель. Тем не менее администрация посёлка требовала переезда до 1 апреля. К этому числу жильцы четырёх аварийных домов: на ул. Вокзальной, 12/1, и на ул. Рабочей, 20, 22 и 24, в Вахрушах должны были покинуть свои дома, сдав ключи местной администрации. Администрация посёлка уведомила, что в их квартирах будут отключены отопление и свет.

Как рассказала Народному фронту одна из будущих жительниц дома для переселенцев Марина Широкшина, её новая квартира тоже была затоплена. И переезжать туда с детьми женщина не торопится. Пока она живёт в аварийном кирпичном доме на улице Вокзальной. Его признали таковым в 2006 году. Но квартиры там никогда не топило. Если в здании отключат свет и тепло, женщина будет вынуждена снимать квартиру.

Народный фронт просил остановить выселение жильцов из аварийных домов.

«Считаем, что насильно выселять людей из их нынешнего жилья и переселять их в неготовый дом с массой недоделок и с регулярными потопами - неправильно», - заявил эксперт Народного фронта Дмитрий Сергеев.

Утром 5 марта Народный фронт сообщил, что администрация Вахрушей передумала отключать будущим переселенцам свет и тепло в старых домах.

«Теперь люди могут спокойно переждать, пока подрядчик исправит недочёты, и не бояться за своё имущество», - сообщал Народный фронт в 10-04 утра.

Однако уже в 15-41 того же дня активисты опубликовали новое сообщение: «В домах переселенцев из аварийного жилья в Вахрушах неизвестные взламывают двери и срезают батареи. Речь об аварийном доме на улице Вокзальной, 12/1. Вернувшись с работы, жильцы обнаружили, что в их квартире неизвестные вскрыли двери и спилили батареи. Люди предполагают, что это сотрудники управляющей компании. Рабочие сбежали с места, когда жильцы появились дома. Об этом рассказала Марина Широкшина. Сейчас жильцы вызвали на место полицию. Возникает вопрос: может быть, стоит заселить в самые пострадавшие квартиры вместе с вещами тех, кто вторгся в чужое жильё?»

Артур БРОДИН.