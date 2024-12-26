Наши земляки - киноактёры

Продолжаем публикацию очерка В.Б. Помелова, вышедшего в свет в 45-м выпуске альманаха «Герценка: Вятские записки» (2024 г.). Автор кратко рассказывает об артистах, родившихся в Вятской губернии и Кировской области и сделавших значительный вклад в развитие советского киноискусства. В прошлый раз мы рассказали о Борисе Чиркове, Галине Кравченко и Олеге Жакове.

Людмила Глазова

В 1930-1940-е гг. Людмила Сергеевна Глазова (29.08 (11.09) 1907 - 16.05.1983) считалась одной из самых популярных актрис советского кино. Она родилась в г. Ижевске Вятской губернии. Отец был красноармейцем. Мать, оставшаяся с двумя детьми и своей мамой, работала машинисткой в учреждении, но была увлечена театром. Даже в тяжёлые годы Гражданской войны она продолжала выступать на сцене местного любительского театра. Неудивительно, что и её дочь Людмила в детстве тоже увлекалась самодеятельным искусством. В 1923 г. вернулся отец, и семья переехала в Москву. Глава семьи работал во Дворце Труда, затем был директором термитно-стрелочного завода.

В 1930 г. Людмила окончила актёрский факультет Кинотехникума имени Бориса Чайковского. Но ещё раньше, в 1928 г., сыграла свою первую роль: в фильме «Хочу быть лётчицей» она предстала в образе вожатой октябрят. Затем последовали роли в фильмах «Солнце восходит на западе», «Настенька Устинова», «Борцы» и других. В 1931 г. Людмила была принята в актёрский штат кинофабрики «Межрабпомфильм» и сыграла несколько ролей.

Всего Глазова снялась более чем в 20 фильмах. Наиболее известные из них - «Нашествие», «Жди меня», «В твоих руках жизнь», «Песнь о Кольцове». Последняя её роль - в фильме «Никудышная» (1980). Однако поистине народную славу ей принесли роли в фильмах «Руслан и Людмила» (1938), «Вратарь» (1936), «Небесный тихоход» (1945). Людмиле Сергеевне было присвоено почётное звание «Заслуженный артист РСФСР».

Казалось, актрису и дальше ждёт только успех. Увы, в дальнейшем ей доставались только эпизодические роли. А в семейной жизни - трагедия за трагедией. Первым мужем Глазовой был актёр и режиссёр Ян Буринский (1901-1982). В семье рос сын Вячеслав. В годы войны семья была эвакуирована в Алма-Ату. Здесь Людмила обрела свою новую любовь - Семёна Тимошенко (1899-1958), который был режиссёром фильмов «Вратарь» и «Небесный тихоход».

По возвращении из эвакуации в Ленинград в 1944 г. Людмила была зачислена в штат киностудии «Ленфильм», но вскоре ей стало не до кино. Сначала утонул её единственный 12-летний сын, находясь в гостях у сестры Людмилы Тамары. Затем уже сын Тамары, будучи у Людмилы в гостях в Ленинграде, погиб от рук хулиганов в парке им. Ленина. Тяжело и долго болел муж. В 1971 г.

актриса вышла на пенсию. Л.С. Глазова скончалась в результате несчастного случая.

Виктор Шульгин

Виктора Сергеевича Шульгина (22.04.1921 - 18.06.1992) в лицо знала вся страна, а вот по фамилии - практически никто. Он родился в Петрограде 22 апреля 1921 года. Как и многие другие актёры, с детства грезил сценой, школьником ходил в драмкружок. Окончил Московское театральное училище при театре Революций. С 1943 г. играл в составе труппы фронтового театра, которым руководил известный драматург Алексей Арбузов. В послевоенные годы служил в театрах Магадана, Вологды, Львова, Одессы. В 1965-1967 гг. он был в штате Кировского областного драматического театра. В 1967-1970 гг. - в московском драмтеатре имени Н. В. Гоголя в одно время с Б. П. Чирковым, а в 1970-1989 гг. - в московском театре киноактёра.

Шульгин снялся в 124 фильмах. Причём почти все - значительные, вошедшие в кинематографическую историю картины. Во многих у него были эпизодические роли. Например, в «Руслане и Людмиле» он играл голову. Виктор Сергеевич сыграл запоминающиеся роли, причём в таких замечательных фильмах, как «Оптимистическая трагедия», «Операция „Трест“», «Мимино», «Большая перемена», «Любовь земная», «Вечный зов», «Эскадрон гусар летучих», «Юность Петра», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Средь бела дня...», «Баламут», «Фронт за линией фронта» и многих других.

В сериале «Рождённая революцией» у него одна из главных ролей - милиционера Алексея Бушмакина. Последними киноработами Виктора Шульгина стали картины «Сувенир для прокурора» и «Шакалы», вышедшие в 1989 году. Звание «Заслуженный артист РСФСР» Виктору Сергеевичу было присвоено в год смерти.

Алексей Глазырин

Алексей Александрович Глазырин (01.08.1922 - 13.04.1971), заслуженный артист РСФСР (1957), родился в г. Глазове Вотской автономной области (ныне Удмуртская Республика). Коллеги отмечали его необычайную скромность. Биографические сведения о Глазырине крайне скудны. Ничего не известно о его личной жизни. Собственно, его биография начинается с 1942 г., когда его включили в состав театральной фронтовой бригады. Артист награждён медалью «За оборону Москвы».

В 1944 г. Глазырин окончил Государственный институт театрального искусства (курс В.В. Белокурова) и начал работать в Таганрогском театре им. А.П. Чехова; в 1951-1952 гг. служил в драматическом театре им. А.М. Горького в Ростове-на-Дону, в 1954-1961 гг. - в Новосибирском театре «Красный факел», а в 1961 г. был принят в труппу Московского театра им. К.С. Станиславского.

В 1970-1971 гг. работал в Центре театра и кино и в Московском театре-студии киноактёра. Среди известных театральных ролей артиста - Вершинин («Три сестры», 1945), Шабельский («Иванов», 1946), В.И. Ленин («Шестое июля», 1865). Актёр принимал участие в фильмах «Вий», «Оптимистическая трагедия», «Живые и мёртвые», «Короткие встречи», «Война и мир. Фильм 3-й. 1812 г.», «Обвиняются в убийстве» и других.

В любой роли Алексей Глазырин выделялся своей яркой индивидуальностью. Всего А.А. Глазырин сыграл в 26 фильмах. Но, безусловно, лучшей стала роль директора Харламова в картине режиссёра Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Премьера фильма состоялась весной 1971 года. Через неделю после премьеры Алексей Глазырин скоропостижно скончался от сердечного приступа, так и не увидев, по мнению Е.П. Леонова, отснятого фильма. По другим источникам, А.А. Глазырин всё-таки был на премьере фильма.

Творчеству актёра посвящена десятая глава некогда знаменитого телецикла Леонида Филатова «Чтобы помнили».

Юрий Квятковский

Юрий Степанович Квятковский (13.01.1924 - 12.01.2022) хоть и не наш земляк (родился в Днепропетровске), но бо́льшую часть своей жизни провёл в Кирове. Он не был профессиональным киноактёром. Его родители были цирковыми артистами. В семь лет Юрий потерял отца, разбившегося во время представления, а с 14 лет сам выступал на арене жонглёром. В годы Великой Отечественной войны Юрий Степанович в пехоте прошёл путь от Сталинграда до Вены. Участвовал в боях на Курской дуге, форсировании Днепра, взятии Будапешта. Был награждён орденами и медалями.

С 1954 г. оказался в Кирове. Здесь он блистал на сцене филармонии в течение 53 лет, в том числе вместе со своей супругой Аэлитой. Ю. Квятковский снимался в эпизодических ролях в двух знаменитых фильмах режиссёров Владимира Наумова и Александра Алова - «Легенда о Тиле» (1976) и «Тегеран-43» (1980).

Продолжение следует.