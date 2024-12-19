Наши земляки - киноактёры

Вятский край никогда не считался кинематографической Меккой. Нет у нас своей студии по производству художественных фильмов. Но отечественное кинопроизводство как в советские времена, так и в новейшую эпоху не обходилось без вятских уроженцев, которые проявили себя как талантливые артисты.

«Вятский край» начинает публикацию очерка В.Б. Помелова, вышедшего в свет в 45-м выпуске альманаха «Герценка: Вятские записки» (2024 г.).

Автор кратко рассказывает об артистах, которым довелось сниматься в кино. При этом он не ставит перед собой задачу анализа их кинотворчества: для этого пришлось бы писать значительную по объёму статью о каждом артисте.

Борис Чирков

Начнём, естественно, с Бориса Петровича Чиркова (31.07 (13.08.) 1901 - 28.05.1982), входившего в своё время в когорту наиболее известных и популярных киноартистов СССР. Он родился в селе Лозовая Павловка Славяносербского уезда Екатеринославской губернии, ныне это город Брянка (ЛНР). Вскоре после его рождения семья переехала в г. Нолинск Вятской губернии.

Б.П. Чирков приходился роднёй известному государственному деятелю В.М. Молотову (Скрябину): бабушка Бориса Петровича, Ольга Яковлевна Чиркова, и мать Молотова, Анна Яковлевна Скрябина, были родными сёстрами, в девичестве носили фамилию Небогатиковы.

В 1919 г. Чирков окончил Нолинское реальное училище, затем два года работал в Нолинске учителем естествознания, что, наверно, помогло ему впоследствии исполнить роль учителя в фильме С. Герасимова «Учитель». В 1926 г. Борис окончил Ленинградский институт сценического искусства, и с тех пор его жизнь была неразрывно связана с кино и театром. В 1920 - 1930-е гг. он артист ряда ленинградских театров. С начала 1940-х гг. и до конца жизни работал в московских театрах (имени Маяковского, Театр-студия киноактёра, им. Пушкина, им. Гоголя). Много работал на радио, озвучивал многочисленные мультфильмы.

Всесоюзную славу Борису Чиркову принесло исполнение роли большевика Максима в кинотрилогии «Юность Максима» (1934), «Возвращение Максима» (1937), «Выборгская сторона» (1938). За исполнение этой роли актер был удостоен Сталинской премии первой степени, а всего эта премия присуждалась ему четыре раза: два раза - первой степени и два раза - второй степени.

Современный зритель особенно хорошо помнит Чиркова по фильму «Верные друзья», в котором в роли врача Машеньки снималась его жена Людмила Юрьевна Геника-Чиркова (1923 - 2019), заслуженная артистка РСФСР (1972). Их дочь, Людмила, (род. 1949) преподаёт во Всероссийском государственном институте кинематографии, в котором многие годы в перерывах между съёмками работали и её родители, а дед по материнской линии был даже проректором.

В августе 1980 г. Б.П. Чирков последний раз побывал на вятской земле. В областном театре московские артисты два дня подряд показывали спектакль, в котором Чирков исполнял роль Григория Распутина. Но Борис Петрович появился на сцене только в первый вечер. Вход был не по билетам, а по приглашениям - для местного начальства. Для всех остальных на втором представлении в роли Распутина предстал артист Леонид Кулагин.

Б.П. Чирков был депутатом Верховного Совета СССР (1950 - 1954). Побывал в составе делегаций в десятках стран. Никто из советских артистов не мог даже приблизительно сравниться по количеству наград с Б.П. Чирковым: Герой Социалистического Труда (1975), заслуженный артист РСФСР (1935), народный артист СССР (1950); награждён тремя орденами Ленина (1938, 1967, 1975), орденом Октябрьской революции (1971), орденом Красной Звезды (1944), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1939, 1981); удостоен многочисленных медалей, лауреат театральных премий...

Борис Петрович скончался от инфаркта в Кремле, во время торжественного приёма по случаю вручения очередной государственной награды. Накануне он поздравлял хоккеистов с успешным выступлением на первенстве мира и Европы, и его приветственная речь прозвучала в программе «Время».

Галина Кравченко

Звезда советского кино Галина Сергеевна Кравченко (29.01 (11.02) 1905 - 05.03.1996) хотя и родилась в Казани, но почти с рождения росла в доме родственников матери, лесопромышленников Бердинских, в Уржуме. Предположительно, в 1918 - 1919 гг. переехала с матерью в Москву, где в 1921-м окончила театрально-хорео­графическое училище при Большом театре. В 1922 - 1927 гг. училась на актёрском факультете в Государственном техникуме кинематографии. В 1921 - 1922 гг. - солистка балета в Опере С.М. Зимина, в 1922 - 1924-м - солистка балета Экспериментального театра.

В 1924 г. впервые появилась в кино, это была эпизодическая роль в фантастическом фильме «Аэлита» по повести А.Н. Толстого. Затем она продолжила с успехом сниматься в лентах производства кинокомпании «Межрабпом-Русь», предшественницы киностудии имени М. Горького.

Фильмография заслуженной артистки РСФСР (1980) Г.С. Кравченко насчитывает более 40 лент и включает в себя как лучшие немые ленты («Банда батька Кныша», «Папиросница от Моссельпрома», «Кавказский пленник» и другие), так и известные кинокартины более позднего времени. Среди них «Девушка с характером», «Исправленному верить», «В начале века», «Две жизни», «Молодые», «Мать Мария», «Анна Павлова».

В молодые годы Кравченко представала на экране в образе роскошной женщины, в дальнейшем - в роли благообразной пожилой дамы с великосветскими манерами.

У Г.С. Кравченко была бурная личная жизнь, достойная отдельного описания. Кратко обозначим её. Её первый муж (1928 - 1929) - знаменитый актёр Андрей Андреевич Файт (1903 - 1976), обладавший своеобразной «злодейской» внешностью. Второй муж (1930 - 1937) - сын ближайшего соратника В.И. Ленина Льва Борисовича Каменева, лётчик Александр (1906 - 1937). После известных процессов тридцатых годов все члены этой семьи были расстреляны, а Галину с сыном, Виталием (1931 - 1966), выселили из элитной квартиры.

В третьем браке, с кинорежиссёром Николаем Санишвили (1902 - 1995), родилась дочь - Карина (1937 - 2012), ставшая киноактрисой. Она больше известна под фамилией Шмаринова. Её муж Алексей унаследовал профессию отца, знаменитого художника Дементия Шмаринова, который, в частности, иллюстрировал для собрания сочинений и школьных учебников роман Л.Н. Толстого «Война и мир» и придал Наташе Ростовой черты юной Карины.

Олег Жаков

Олег Петрович Жаков (19.03 (01.04) 1905 - 04.05.1988) родился в г. Сарапуле Вятской губернии в семье преуспевающего врача. В 1912 г. семья перебралась в Казань, где Олег учился в реальном училище и гимназии.

Страстью Олега стало кино, хотя родители не приветствовали это увлечение. Юноша даже устроился киномехаником в кинотеатр «Палас», который находился напротив его дома.

В 1919 г. семья переехала в Екатеринбург, где Олег поступил в политехнический техникум на педагогический факультет, но уже на третьем курсе бросил учёбу и начал посещать футуристический клуб «ХЛАМ» (художники, литераторы, артисты, музыканты). Именно здесь он познакомился со ставшими в будущем известными кинодеятелями Петром Соболевским (1904 - 1977) и Сергеем Герасимовым (1906 - 1985).

В 1926 г. друзья Олега поехали учиться в Ленинград, он последовал за ними. Товарищи помогли ему поступить в студию ФЭКС (Фабрика эксцентрического актёра), руководимую режиссёрами Л.З. Траубергом и Г.М. Козинцевым. Уже во время учёбы Олег Жаков снялся в нескольких кинолентах. В 1927 - 1929 гг. учился в техникуме сценических искусств (киноотделение) и начал сниматься на «Ленфильме» и «Мосфильме».

В фильмографии актёра 107 ролей. Но, пожалуй, самую известную роль он сыграл в своём первом звуковом фильме - «Семеро смелых» С.А. Герасимова. Речь в фильме идёт о покорении Арктики, и Жаков играл роль радиста. В следующий раз в фильме своего друга Герасимова («У озера») он снялся уже на склоне лет. Фильм был посвящён теме защиты Байкала. Среди заметных ролей О.П. Жакова работы в фильмах «Жаркое лето в Кабуле», «Ошибка резидента», «Белый клык».

Творческие заслуги Жакова были отмечены присвоением почётного звания «Народный артист СССР» (1969). Он был лауреатом Сталинской премии второй степени (1946) и Государственной премии (1971).

Продолжение следует.