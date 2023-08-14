«Нарыли» на полтора миллиарда. Юбилей Кирова никак не определится с бюджетом

Фото: gorcom36.ru

В конце июля состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 650-летия основания г. Кирова. Как всегда, председательствовал на нём губернатор, а в повестке дня значились актуальные вопросы улучшения к 2024 году городской среды и определение графика проведения юбилейных торжеств.

На этот раз обсуждение обошлось без лишних эмоций, которые наблюдались, например, когда речь шла о логотипе празднования или о слогане торжеств. Разговор был серьёзным и предметным. И это, на наш взгляд, можно поставить в плюс данному заседанию. А прозвучавшая на нём информация заслуживает особого внимания, так как свидетельствует о том, что проблем при подготовке к юбилею больше, чем говорилось ранее.

Очень дорогая помощь

На одном из оперативных совещаний глава региона попенял руководителю Кировской горадминистрации Вячеславу Симакову на то, что тротуары и окружающее их пространство в центральной части города находятся в «аховом» состоя­нии. Оказывается, он сам в выходные прогулялся по улице Преображенской и убедился в этом. Но поскольку перед ним не стояло задачи обойти всю центральную часть города и выявить все недостатки, то он поручил Симакову организовать такую работу, подключив к ней сотрудников горадминистрации и городских депутатов. И глава администрации это поручение выполнил (и даже перевыполнил, так как к обследованию подключились и областные чиновники).

Как доложил Вячеслав Симаков, в июне проведен осмотр улиц города, сведения о благоустройстве которых были занесены на интерактивную карту. Сейчас проводятся рабочие встречи с участием правообладателей зданий, строений, сооружений, расположенных на обследованных улицах, для формирования плана благоустройства фасадов, входных групп и прилегающих территорий.

При осмотре улиц, как заметил кировский сити-менеджер, основные замечания касались состояния пешеходных зон и элементов улично-дорожной сети. Были определены участки, требующие ремонта покрытия тротуаров, актуализирована адресная программа ремонтных работ на 2023 - 2024 годы.

Необходимо также, по словам Симакова, привести в порядок остановки общественного транспорта в центральной части города. Уже согласован тип новых стеклянных павильонов стандартного размера. В этом году планируют установить пять павильонов, в 2024-м - заменить сто старых павильонов на новые.

Кроме того, администрация города намерена увеличить цветочное озеленение и установить дополнительные конструкции озеленения.

Ведутся работы у оврага Засора в квартале улиц Казанской, Горбачёва, Герцена и Володарского. Идёт удаление дикорастущей поросли, поваленных деревьев. Работы планируется завершить в текущем году.

Таким образом, депутаты и чиновники «нарыли» столько недостатков на улицах в центре города, что хоть караул кричи. Помогли, так сказать. Впрочем, горожане и без них всё это знали. Знали и не раз писали об этом в социальных сетях. Вот только слушать их до поры до времени никто не хотел. А сейчас пришлось.

По словам Симакова, устранение дефектов и облагораживание окружающей городской территории потребуют значительных дополнительных расходов. На всё про всё городу будет нужен один миллиард 600 миллионов рублей, а на нынешний год - 400 млн.

Губернатор назвал последнюю сумму «приемлемой», но тут же поспешил поручить двум своим заместителям проверить правильность расчётов городских чиновников.

Кстати, на оперативном совещании, которое состоялось на этой неделе, губернатор, рассказывая о заседании оргкомитета, вновь упомянул сумму в 400 млн., но почему-то умолчал о более чем полутора миллиардах, которые нужны, чтобы привести в порядок весь центр Кирова.

Растянули на год

Был объявлен на этом заседании и окончательный график юбилейных торжеств. Он получился более чем внушительным. Оказалось, что праздновать 650-летие Кирова область будет целый год - начиная с декабря 2023-го по декабрь 2024 года.

Откроет «парад планет», то есть парад праздничных мероприятий, выставка «Россия», которая стартует 5 декабря на ВДНХ и в которой наша область будет представлена на отдельном стенде.

За ней последует посвященная Кировской области экспозиция, которая откроется 1 июня 2024 года на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница». На ней, как планируют организаторы, будет представлен весь потенциал Вятской земли - от «дымки» до продукции крупных промышленных предприятий.

Следом, 12 июня, будет отмечаться традиционный День города. К этой дате запланированы гастроли солистов Большого театра России, выставочно-театральный проект «Легенды Большого. Знаменитые балеты и оперы из репертуара ГАБТ в ХХ веке» и многое другое.

29 - 30 июня 2024 года в областном центре будут организованы мероприятия, посвященные Дню молодежи. Кировчан в эти дни впервые ждет фестиваль «Ночь города».

- Молодёжь - это всегда про будущее, - с пафосом заметил губернатор. - Поэтому в ночь с 29 на 30 июня мы отдаём управление городом молодёжи. Молодёжи надо доверять. Думаю, будет хороший праздник.

Пятым в этом ряду, но совсем не последним станет празднование основания Хлынова. Оно, согласно некоторым документам, приходится на 21 сентября. А соответственно, в этот и следующий за ним день кировчан опять ждут разного рода увеселения и культурная программа.

Ну и, наконец, завершится юбилейный год в декабре, когда будет праздноваться День Кировской области. Кстати, в 2024 году исполнится 90 лет, как областной центр носит имя Сергея Мироновича Кирова, а область получила нынешние административные границы. К тому же в это время начнется подготовка к Новому году, а Киров на данный период уже получил статус «новогодней столицы России».

Такой временной лаг юбилейных торжеств и различные площадки их проведения дадут, по версии главы региона, возможность познакомиться с Кировом и областью как можно большему числу тех, кто примет в них участие.

- Хочу обозначить, что праздничные мероприятия проводятся для трёх целевых аудиторий, - отметил губернатор, - для горожан, которые должны ощутить праздник и увидеть, что город преображается, для гостей города, которые сюда приезжают, а также для жителей крупных городов и для федеральных средств массовой информации, которые должны увидеть, что Киров развивается.

Так что 2024 год для кировчан и жителей области обещает быть богатым на разного рода праздники, увеселения и развлечения.

Полвека назад

И как в этой связи не вспомнить праздничные торжества, которые прошли 50 лет назад, когда Киров отметил своё 600-летие. Тогда все мероприятия уложились в три дня.

28 июня 1974 года в драмтеатре прошло торжественное собрание, на котором Кирову вручили орден Трудового Красного Знамени. А на следующий день состоялась основная часть торжеств, которые происходили в разных районах областного центра.

Народные гулянья начались с утра с посещения ярмарок на Центральном и Октябрьском рынках, а также на площади XX Партсъезда. Потом они переместились в парк имени Степана Халтурина (Александровский сад). А в три часа дня на Театральной площади проводился торжественный митинг.

Вечером на стадионе «Динамо» прошло театрализованное представление-концерт, во время которого перед зрителями промелькнула вся 600-летняя история Вятки - Кирова: тут были и первые поселенцы (новгородские ушкуйники), и вятские революционеры, и герои Великой Отечественной войны, и передовики производства. Символично провели передачу факела трудовой славы от старшего поколения молодежи. На концерте выступали известные киноактеры (Леонид Андреев, Даниил Сагал, Сергей Мартинсон), солисты Большого театра (Алексей Иванов и Александр Ведерников), певица Ольга Воронец, поэт Николай Доризо, композитор Ян Френкель. Представление продолжалось три часа и на следующий день было повторено.

В общем, и полвека назад по части торжеств и мероприя­тий нехватки не было. А то, что жители Москвы тогда не увидели, чем живёт Киров, компенсировалось тем, что с этим могли познакомиться все граждане большого Советского Союза. Ведь к 600-летию города о нём был снят двадцатиминутный фильм, режиссёром которого стал М. Першко. В нём было всё - от вятской старины до современных видов городских улиц, а в монологах кировчан - сотрудников заводов и научных институтов - говорилось о любви к своему городу и рассказывалось о том, как они трудятся. И фильм этот остаётся ярким свидетелем великой эпохи. А будут ли вспоминать так же о юбилейных торжествах 2024 года?

Иван ТРОФИМОВ.