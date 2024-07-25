Няню заказывали? В последнее время на рынке труда наблюдается оживление по поводу поиска нянь

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Кто сегодня идёт в няни, и кто в них нуждается? Давайте разберёмся.

Демографическая и экономическая ситуация в стране такова, что всё чаще мамы между зарабатыванием денег и сидением с ребёнком выбирают первый вариант. Причин тому несколько: карьерный рост, закредитованность, желание не отставать по уровню жизни от знакомых и просто свобода, хотя бы частичная, от памперсов и пелёнок.

И если поблизости нет бабушек и дедушек, которым можно «спихнуть» своё чадо, родители спешат воспользоваться услугами нянь. Но нужно понимать, что удовольствие это не из дешёвых. К примеру, по данным сайта avito.ru, средняя стоимость услуг няни в Кирове варьируется от 150 до 300 рублей в час.

Плата вырастет, если присмотр за детьми выпадет на новогодние каникулы или ребёнок в семье не один. Поэтому в большинстве случаев услугами гувернанток пользуются семьи с хорошим и стабильным доходом. При этом, по статистике, средний возраст мамы, ищущей няню, составляет 35-45 лет. Хотя справедливости ради стоит отметить, что в последнее время среди нанимателей всё больше молодых мам.

Фрекен Бок или Арина Родионовна?

Безусловно, родители хотят быть уверенными в человеке, которому доверяют своего ребёнка. Чтобы не нарваться на Фрекен Бок, в их поисковых запросах часто фигурируют такие качества няни, как «весёлая», «ласковая», «отзывчивая», «вежливая». А ещё при выборе няни важно определить, какую роль она будет играть в семье. Иногда папы и мамы хотят возложить на няню присмотр за ребёнком и организацию его досуга, кормление и прогулки, сопровождение в садик, школу или на кружки. Некоторым в обязанности вменяют даже уборку детской комнаты.

Поэтому, чтобы не ошибиться, родители часто прибегают к «сарафанному радио» и таким способом находят более трети нянь. Но существуют и специализированные сайты по подбору нянь, хотя здесь вероятность получить «кота в мешке» вырастает в разы.

Служба сертифицированных нянь

Один из вариантов поиска няни - обращение в Службу сертифицированных нянь. Она создана, чтобы облегчить поиски проверенного, надёжного помощника по уходу за ребёнком. Служба работает при Центре социальной помощи семье и детям, соответственно, она государственная. Для некоторых родителей это играет определяющую роль.

Службу сертифицированных нянь создали после масштабного анкетирования женщин в 2019 году. Как оказалось, одной из причин, влияющих на их положительное решение о рождении детей, является оказание помощи гувернантки, которая могла бы присматривать за детьми дошкольного и младшего школьного возраста в то время, когда их родители находятся на работе.

Сертифицированные няни проходят специальное обучение по программе профессиональной подготовки, психологическое тестирование, медосмотр и, самое главное, имеют многолетний опыт работы с детьми. В перечень их услуг входят присмотр за ребёнком, сопровождение его в образовательные учреждения, прогулки, проведение развивающих игр, контроль за самочувствием ребёнка - в общем, всё то, что обычно делают няни.

Сегодня сертифицированные няни есть не только в Кирове, но и в Котельниче, Вятских Полянах, а также в Советском, Омутнинском, Оричевском и Яранском районах Кировской области. Чтобы сертифицированные няни появились в вашем районе, нужно просто обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

А кто идёт в няни?

Женщины, которые в качестве профессии выбирают работу по уходу за ребёнком, делятся на три категории. Первая - девушки, для которых это временная подработка. Они работают с детьми пяти-семи лет.

Вторая группа - женщины от пятидесяти лет. Они имеют богатый опыт воспитания своих детей и внуков. Такие няни не работают с детьми от двух до семи лет, когда малыши очень активные и за ними надо буквально бегать. Но им доверяют грудничков и детей постарше - забрать из школы, покормить, помочь с уроками.

Третья, самая дорогостоящая и квалифицированная группа - няни с педагогическим или медицинским образованием, опытом работы в детсадах и школах. Такие няни работают со всеми возрастами.

Важно отметить, что няне выгоднее работать полный день в одной семье. Так она зарабатывает больше, не тратит время на переезды между семьями и имеет стабильный график работы.

Фото myenglishkid.ru.

Работа с детьми с ОВЗ

Бывает и так, что маме нужна даже не няня, а помощница или сиделка для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Няня требуется на то время, пока женщина занимается зарабатыванием денег (всем известно, как дороги средства реабилитации, массажи, услуги логопедов и прочее). Это требует от помощницы навыков в специальном уходе. Большую роль здесь играет и хорошая физическая форма няни.

А что ещё важно знать няням при работе с особенными детьми?

Во-первых, у няни обязательно должен быть практический опыт работы с такими детьми. Пройденные курсы и вебинары не говорят о профессионализме гувернантки.

Во-вторых, важно, что и как произносит няня. Жалость, частое повторение слов «болезнь» и «бедненький» говорит о том, что няня морально не готова к работе с особенными детьми.

В-третьих, у няни должен быть хороший медицинский опыт. Специфика коррекционной работы с особенными детьми может включать в себя массажи и процедуры, вызывающие сопротивление у детей. И важно, чтобы няня поддерживала, успокаивала ребёнка, но не саботировала процесс.

Подытожим

Молодые мамы всё чаще пользуются услугами нянь.

Профессия няни важна, нужна и стоит в одном ряду с профессиями педагога и медработника. Она требует не только любви, ласки и терпения, но и определённых знаний и навыков, необходимость в которых возникает в процессе воспитания и ухода за ребёнком.

Среди критериев выбора няни - медицинское, педагогическое образование и даже знание английского языка. При этом обязанности могут дополняться по согласованию с работодателем.

А нужна ли няня вам, решаете только вы, уважаемые читатели.

Анастасия МАКСИМОВА.