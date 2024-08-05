Нам сверху видно всё…

Фото пресс-службы ГФИ по Кировской области.

Недавно Главный федеральный инспектор по Кировской области Григорий Житенёв обратил внимание на работу регионального Фонда капремонта (ФКР). Федерального чиновника она не порадовала. Планы прошлых лет не исполняются, контрактация подлежащих ремонту домов идёт медленно, а по уровню реализации программы капремонта область находится на 64-м месте среди 89 субъектов РФ.

«Вятский край» уже не раз писал о неудовлетворительной работе Фонда, в том числе и о том, что поспешное обновление фасадов в преддверии кировского юбилея уже привело эту контору на грань банкротства. Сегодня на эту катастрофу обратили внимание на уровне полпреда в ПФО. Вот только изменит ли ситуацию к лучшему контроль за работой Фонда со стороны руководства ПФО?

С фасадами беда

К работе Фонда капремонта уже давно приковано внимание кировчан. Однако в последнее время этот интерес усилился. Впрочем, иного и ожидать было трудно, когда с домов, которые взялся ремонтировать Фонд, кровлю снимают, а новую не ставят, оставляя многоквартирный дом без крыши в течение года. С потолка ручьями бежит вода, жильцы в панике, Народный фронт бьёт тревогу, Госжилинспекция требует от ТСО и управляек (а не от Фонда) устранить «безобразия», а с ФКР как с гуся вода, он руководствуется иной логикой - ему нужно выполнить указания губернатора Кировской области. А тому важнее, чтоб фасады сияли.

Но даже с ремонтом фасадов, как выясняется, кировский Фонд капремонта не справляется. На совещании у ГФИ выяснилось, что в план таких ремонтов было включено 272 объекта, работы на 92 из них уже завершены, а ещё 147 находятся в процессе исполнения.

В приведённых директором Фонда Лаврентием Ситниковым данных «прекрасно» всё. Во-первых, при сложении числа законченных объектов и находящихся в работе получается цифра меньшая, чем плановый показатель. А это значит, что поставленная цель в этом году не будет достигнута.

Во-вторых, указанный план почему-то оказался в разы меньше, чем озвучивалось ещё полтора года назад.

Ну и, наконец, у многих кировчан вызывает озабоченность, что при такой спешке с ремонтом фасадов качество работ окажется на низком уровне, и через пару лет штукатурка начнёт осыпаться. Ведь обеспечить должный контроль за работой подрядчиков при таком объёме Фонд просто не сможет. Как не смог он сделать этого при замене кровли в нескольких домах в Кирове и области.

Проблемы проще отменить

Если, бросив все силы и средства на ремонт кировских фасадов, Фонд с задачей не справляется, то что говорить о плановых работах.

Последние пять лет депутаты разных уровней напоминают меняющимся как перчатки руководителям Фонда о необходимости исполнения взятых на себя обязательств. Но не было ещё ни одного года, когда бы Фонд выполнил план. С тех пор отставание только накапливалось, и число домов, которые подлежали ремонту в прошлые годы, только возрастало.

Вот и на последнем совещании Григорий Житенёв говорил о необходимости активизации исполнения планов прошлых лет. Фонду капитального ремонта рекомендовано принять исчерпывающие меры по завершению ремонтов домов, включённых в план 2022 года, а также обеспечить контрактами все объекты из плана 2023 года.

Но, как уже сейчас очевидно, исполнить поручение ГФИ Ситников не в состоянии. Во-первых, потому что Фонд и без этого загружен под завязку работой по «полированию» фасадов. А во- вторых, в связи с тем, что сегодня на реализацию таких задач у него просто нет денег.

Федеральный инспектор, конечно, отметил, что Фонд мог бы пополнить свои средства за счёт взыскания долгов, но пока этот процесс идёт крайне медленно. Сейчас, было озвучено на совещании, совместно со Службой судебных приставов только «прорабатывается возможность применения различных механизмов, направленных на повышение уровня взыскания задолженности».

Зато в недрах правительства области уже найден действенный рецепт, как избавить ФКР от исполнения обязательств прошлых лет. Как сказал региональный зампред Алексей Жердев на одном из комитетов Заксобрания, в скором времени специалисты Фонда проведут техническую инвентаризацию имеющегося жилого фонда многоквартирных домов области. На её основе составят новую программу капремонта, благо новые поправки в российское законодательство позволяют это сделать даже без учёта мнения жильцов. И вуаля - никаких неисполненных планов прежних лет нет.

Поэтому, скорее всего, совещание у ГФИ на работу Фонда почти никак не повлияет.

Иван ТРОФИМОВ.