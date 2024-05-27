Накладный автобус. В Кирове с июня подорожает проезд на общественном транспорте

Не так давно «Вятский край» писал о том, что кировские перевозчики потребовали пересмотра тарифа на проезд в общественном транспорте. Обсуждение этого вопроса проходило в Общественной палате Кировской области. Но по результатам дискуссии не было принято никакого решения. И вот интрига, заданная на том заседании, разрешилась.

На днях Региональная служба по тарифам Кировской области (РСТ) рассмотрела заявки перевозчиков и нашла их требования о повышении стоимости проезда в автобусах и троллейбусах обоснованными. В результате в Кирове одна поездка в общественном транспорте обойдется пассажиру в 40 рублей. Рост тарифа составил 33,3 процента.

Напомним, что предыдущее повышение платы за проезд было два года назад. Тогда транспортники «плакались», что в связи с инфляцией несут убытки. Вот и сегодня их песня не изменилась.

- Мы два года не имели возможности повышать зарплаты водителям и кондукторам, что привело к высокому дефициту кадров, - со слезой в голосе вещает руководитель АО «АТП» Дмитрий Катынов. - Сложилась ситуация, когда у ряда перевозчиков на маршруты просто некому выходить. Для того чтобы поднять людям зарплаты, сохранить автобусное сообщение, изменение стоимости проезда необходимо.

И изрядная доля правды в таких жалобах есть, если, конечно, не брать в расчёт то, что две самые крупные транспортные компании - АТП и КПАТ - находятся в муниципальной и региональной собственности.

Здесь бы хотелось увидеть более внятную позицию министерства транспорта области и кировской горадминистрации в вопросе регулирования деятельности подведомственных им предприятий. Только таковой нет. Единственное, на что сподобился заместитель министра транспорта Артём Драчков, - обещание снизить на 20 процентов плату за проезд при безналичном расчёте или использовании транспортных карт. Да и то не с 1 июня, а в будущем.

Таким образом, службе по тарифам ничего не оставалось, как рассмотреть заявки транспортных компаний и оценить их обоснованность. В результате расчётов специалисты РСТ вывели предельную максимальную стоимость проезда в общественном транспорте. Верхняя планка тарифа в Кирове составила 40 рублей за одну поездку на транспорте городского сообщения и пять рублей 80 копеек за один километр пригородного. Данные тарифы вступают в силу с 1 июня 2024 года.

Ну а чтобы понять, много это или мало, приведем цены на пользование общественным транспортом у некоторых наших соседей. Так, в Йошкар-Оле поездка на автобусе стоит 29 рублей при наличной оплате или 26 при безналичной. В Нижнем Новгороде проезд в общественном транспорте за наличный расчет составляет 35 рублей, а при оплате банковской картой - 30 рублей.

Артём ОБЛОМОВ.

Фото пресс-службы правительства Хабаровского края.