Надувной букет учителю, или Как не поругаться в родительском чате

Фото itcrumbs.ru.

Ох уж этот незабвенный родительский чат! От одного упоминания о нём у многих сводит скулы. Но ведь ещё существуют чаты «родители + учитель», «родители без учителя», «родители + воспитатель», «родители без воспитателя». Когда детей в семье двое-трое, а то и больше, число чатов увеличивается кратно количеству учеников в отдельно взятой ячейке общества. Если вспомнить, что существуют также чаты общедомовые, рабочие, чаты родственников и ещё куча других, голова начинает идти кругом! Но сегодня остановимся на чатах родительских - сузим, так сказать, область исследования.

«Не смеха ради, а пользы для»

Как ни крути, а придумали мессенджеры люди недюжинного ума. Упуская период голубиной почты, отметим, что эпоха текстовых сообщений началась, пожалуй, ещё во времена телеграфа. Вы только представьте, сколько времени, сил, и главное - людей, было задействовано в передаче подчас одного-единственного предложения!

Это уже потом появились пейджеры, телефонные смс-сообщения, отдельная ступень эволюции - «аська». Ну и, наконец, мы докатились до современных мессенджеров - особого типа синхронной компьютерно-опосредованной коммуникации, предполагающей мгновенную передачу сообщений между двумя или более сторонами. По сути, это и есть достойный потомок того самого батюшки-телеграфа.

Но речь не об этом. Как часто бывает в жизни, задуманный когда-то как благо, данный тип коммуникации сегодня не просто заполонил наш мир, а стал настоящим злом, воплотившимся во всевозможные чаты и в самую жуткую их разновидность - чаты родительские. В них, чтобы не стать врагом общества и не войти в немилость админа группы (хе-хе-хе), нужно соблюдать особый «этикет» и порядок действий. Существует даже шутка: «Упаси бог объединить чат родительский с чатом домовым!»

Про конфузы, интонацию и порядок слов

А ещё прикол знаете? Очень важно в пиковый момент, когда тебя атакуют вопросами и обсуждениями с нескольких сторон, не перепутать беседы! Однажды в наш чат с учителем попали фото из отпуска одной родительницы. Была она в купальнике на берегу моря. Конфуз с фотографиями она обнаружила только спустя сутки, после чего, конечно, срочно удалила их, но родители-то успели рассмотреть подробности частной жизни.

Или вот ещё: одно и то же предложение можно прочитать с разной интонацией. Казалось бы, из-за пустяка можно вступить в словесную перепалку с «сочатниками», поссориться с ними и даже удалиться из беседы. Ну и особенности русского языка тоже не всегда играют на руку, ведь стоит только поменять местами пару слов - и уже смысл сказанного (то есть написанного) меняется. Потому-то он великий и могучий, наш язык.

Темы одни, а мнения разные

Итак, в чатах с учителем обсуждаются строго официальные моменты. Например, даты и темы родительских собраний, участие детей в олимпиадах, их походы в театры и музеи, поездки в другие города, иногда затрагивается тема ремонта или обновления классного кабинета.

А что же обсуждается в чатах без учителя? Здесь круг тем расширяется как минимум в два раза. Ко всем вышеперечисленным (да, они тоже обсуждаются в чатах без педагога) прибавляется также: что подарить учителю на 1 Сентября, что подарить учителю на День учителя, что подарить учителю на Новый год, что подарить учителю на 8 Марта или на 23 Февраля, что подарить учителю на последний звонок. Ах да, что подарить учителю на его день рождения, в конце концов! Заметили, что главное слово здесь - ПОДАРИТЬ?

Нет-нет, я не против того, чтобы отдавать дань уважения педагогу и благодарить его за нелёгкую работу. Моя мама - учитель, и я знаю, насколько это ответственная, важная и трудная работа. Но во всём должны быть определённые рамки и хотя бы чуточка разума. Хочется думать, что педагогу приятно само внимание детей и родителей в праздник, а не номинал подарочного сертификата. Хотя, по мнению одной из мам, учителю должно быть не стыдно за полученный подарок. Получается, главное - не сделать приятно, а переплюнуть параллельный класс и при этом не повториться!

Фото sun9-4.userapi.com.

Цветы по поводуи без

Большие букеты цветов, корзины фруктов, текстильные куклы, ежедневники ручной работы, сертификаты в спа-салоны и магазины - это малая часть того, что дарили классному руководителю наших детей. В этом году фантазия родителей докатилась до надувного (!) букета. Главный аргумент родительницы, предложившей данный вариант, - долговечность подарка. По её собственному признанию, она дарила такой же букетик своей подруге «аж полтора года назад» и ему до сих пор хоть бы хны - стоит, не сдувается! Я только не понимаю: что такого натворила та подруга, что удостоилась на день рождения надувного букета вместо живых цветов?

И подобная «практичность и долговечность» учитываются, например, при выборе постельного белья. Его, как и набор косметики, кстати, тоже предлагали подарить в этом году нашей классной руководительнице.

«Вакханалия» с выбором подарка длилась долго. Уставшие, раскрасневшиеся, со вспотевшими и с уже трясущимися пальцами от набора аргументов на клавиатуре смартфона в пользу одного варианта и против другого, мы, родители, хладнокровно и без малейшего сожаления убили целый (!) выходной (!) в порыве обсуждения подарка на День учителя, но так и не пришли к единому мнению. Однако справедливости ради надо сказать, что компромисс был найден в канун праздника.

А ведь всей этой подарочной круговерти могло бы и не быть, если бы иногда мы выбирали не виртуальное общение в чатах, а реальное. Думается, важные вопросы решать получалось бы гораздо быстрее и продуктивнее.

И ещё: всё-таки любой женщине, независимо от её профессии и возраста, приятно получать живые, а не искусственные цветы. И повод для этого не нужен.

Н. КУЗНЕЦОВА.