Нацпроекты: не только дороги. Не все нацпроекты исполняются одинаково

Фото пресс-службы ГФИ по Кировской области.

На прошлой неделе главный федеральный инспектор по Кировской области Григорий Житенев провёл координационное совещание по вопросу реализации нацпроектов.

«В целом, регион по достижению плановых показателей занимает неплохие позиции, в отдельных случаях они превышают общероссийский показатель. На сегодня в сравнении с прошлым годом отмечается положительная динамика и по уровню контрактации, и по кассовому освоению средств», - отметил Житенев.

Этот тезис подтвердил цифрами первый зампред облправительства Михаил Сандалов.

Он сообщил, что в 2024 году в Кировской области реализуются 47 региональных проектов по 13 направлениям национальных проектов. Федеральный бюджет выделил на их реализацию 24,1 млрд рублей, и 90 % из этой суммы уже законтрактовано, что больше уровня прошлого года на 6%.

«Средний уровень достижения по всем региональным проектам по итогам 2023 года составил по региону 99,22% при общероссийском среднем уровне достижения 98,21%. По итогам первого квартала 2024 года средний уровень достижения составил 99,42% при общероссийском среднем уровне достижения 97,2%», - проинформировал в своем докладе Михаил Сандалов.

По словам зампреда облправительства, «совершенствуется и подход к организации мониторинга национальных проектов, который осуществляет региональный проектный офис. Значительное внимание уделяется управлению рисками при создании объектов капитального строительства. На федеральном уровне внедряются информационные системы, которые обеспечивают синхронизацию всех процессов, направленных на достижение показателей и результатов региональных проектов. Как результат, все перечисленные мероприятия способствовали снижению количества выявленных нарушений. По данным прокуратуры, за пять месяцев 2024 года количество нарушений сокращено на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Безопасные и качественные

Далее, собравшиеся на совещание сконцентрировали внимание на реализации в Кировской области самого актуального для летнего ремонтного сезона нацпроекта - «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщил Михаил Сандалов, за 2023 год отремонтировано 185 км дорог регионального значения, 42 км дорог Кировской городской агломерации, в нормативное состояние приведены 13 мостов. В этом году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» планируется провести ремонты на 125,6 км, отремонтировать пять мостов.

Григорий Житенев напомнил, что, помимо увеличения доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, ключевой целью национального проекта является стремление к нулевому уровню смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Исполнение данных показателей находится на контроле полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

И в этом направлении в Кировской области отмечены успехи. Так, несмотря на то, что интенсивность движения транспорта увеличилась на 20%, по итогам пяти месяцев 2024 года количество ДТП сократилось на 2,5%, число пострадавших в авариях уменьшилось на 9,3%, погибших - на 22%.

Этому способствовало увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации на региональных и муниципальных автодорогах - с 2022 года их стало больше в три раза. По мнению чиновников, камеры оказывают высокий эффект в профилактике ДТП.

Помогает в профилактике и применение инспекторами ГАИ квадрокоптеров для выявления нарушений на дорогах. Дрон позволяет контролировать участок дороги протяженностью до

10 км, информация с установленной на квадрокоптер видеокамеры поступает инспекторам, на нарушителей оформляются административные акты.

Для снижения числа ДТП и оптимизации дорожного движения в Кирове внедрена интеллектуальная транспортная система, модернизировано 163 светофора, заменены 156 дорожных контроллеров и более 400 светофоров. Также действует аппаратно-программный комплекс детектирования транспортных потоков и 112 дорожных видеокамер.

12 оставшихся

Строительство и ремонт дорог очень важны для нашего региона, не менее важно обеспечить безопасность водителей и пешеходов. Однако эти направления входят лишь в один нацпроект - «Безопасные и качественные дороги». А как обстоят дела с реализацией остальных двенадцати? Тут на помощь приходит отчёт Контрольно-счетной палаты Кировской области. Аудиторы КСП публикуют результаты проверки исполнения нацпроектов раз в квартал, поэтому самые актуальные данные - за январь - март 2024 года.

Наибольший объем средств за первые три месяца года был направлен на реализацию проектов «Безопасные качественные дороги» (1 млрд 012 млн рублей), «Здравоохранение» (961,5 млн рублей), «Экология» (767,9 млн рублей) и «Демография» (637,5 млн рублей).

Кассовое исполнение расходов за первый квартал 2024 года составило 3 млрд 812,8 млн рублей, или 16,5% от годового плана.

Как сообщает КСП, по состоянию на 1 апреля 2024 года по отдельным проектам установлены отклонения и недостатки при реализации запланированных мероприятий, в первую очередь в части нарушения сроков их выполнения.

С нарушением сроков шло строительство крытого катка с искусственным льдом в мкр. Радужный. Точнее, его строительство в апреле ещё и не началось, так как подрядчик не обеспечил разработку проектной документации. Это при том, что сделать это он должен был до 29 декабря 2023 года. Плановый период разработки проектной документации и получение положительного заключения пришлось перенести на второй квартал 2024 года.

По проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» сроки завершения строительства поликлиник на 200 посещений в смену в г. Нолинске и в пгт Кильмезь в установленный соглашением с Министерством здравоохранения Российской Федерации срок (до 15 - 20 ноября 2023 года) не выполнены и перенесены на 2024 год. Причина - несоблюдение подрядчиками договорных обязательств. Завершение строительства этих поликлиник ожидается в срок до 1 июля 2024 года с отставанием от графика на семь месяцев.

В целом, все эти задержки тянутся из 2023 года. В отчёте КСП за прошлый год отмечено: «Не в полном объеме выполнены мероприятия и достигнуты показатели (завершение реализации мероприятий перенесено на 2024 год) по таким проектам как: «Спорт - норма жизни», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Цифровой контур здравоохранения», «Детское здравоохранение», «Медицинские кадры», «Современная школа», «Культурная среда», «Комфортная городская среда», «Сокращение непригодного для проживания жилья», «Дорожная сеть», «Общесистемные меры», «Акселерация МСП».

Например, в рамках проекта «Культурная среда» в 2023 году не была разработана проектная документация на строительство многофункционального культурного центра в п. Демьяново Подосиновского района. А на эту работу в областном бюджете предус­матривались средства в сумме 3,4 млн рублей, однако проект не получил положительное заключение государст­венной экспертизы.

И в 2024 году ситуация с нарушением и переносом сроков не улучшилась. Вовремя не были сданы объекты водоснабжения, с нарушениями формировалась комфортная городская среда. Отставали по срокам в сокращении объёмов непригодного для проживания жилищного фонда и по другим направлениям.

«Наличие существенного количества отклонений в 1 квартале 2024 года создает предпосылки несвоевременного достижения (не достижения) запланированных контрольных точек и результатов региональных проектов по итогам текущего года», - констатирует КСП.

Сравнив отчёт КСП с докладом зампреда Сандалова, трудно не прийти к выводу, что средний уровень достижения в 99,42% - это всё та же «средняя температура по больнице». Успехи в реализации двух-трёх нацпроектов с лихвой нивелируют нарушения и отставание в исполнении остальных проектов.

Егор ГОРОХОВ.