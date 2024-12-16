Нацпроектов прибавляется, а кировская власть не справилась с предыдущими

«Вятский край» не раз писал за прошедший месяц об «ошибках» кировского губернатора и его команды при выполнении национальных проектов. И на «ошибки» эти облправительству указывают не только люди на местах и журналисты, но и официальные отчеты аудиторов Контрольно-счетной палаты. Так, по данным КСП, за три квартала текущего года освоение средств на реализацию нацпроектов в Кировской области составило всего 59,3 процента от годового плана.

И это при том, что инициировавший национальные проекты Президент РФ Владимир Путин четко обозначил их исполнение одним из главных критериев оценки эффективности работы глав субъектов Федерации.

Помимо этого, хорошо работает губернатор или нет, администрация президента определит по доверию граждан к власти, общему коэффициенту рождаемости, уровням бедности и образования населения, удовлетворённости людей различными аспектами жизни в регионе, темпам роста доходов и цифровизации, качеству окружающей среды в ключевых населённых пунктах и другим важным показателям.

Владимир Путин поручил в течение двух месяцев разработать методику расчёта значений основных социологических показателей из указанного перечня и представить её на утверждение.

Повысить качество жизни

Но вернемся к проектам. 5 декабря на совещании с правительством России Президент Владимир Путин дал поручения по реализации нацпроектов. Тем более что к действующим 14 проектам в новом году прибавляются почти 20 новых, среди которых «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети» (включая образовательную программу «Прио­ритет-2030»), «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Эффективная транспортная система», «Кадры», нацпроект по развитию АПК и другие.

«Национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, вести к повышению качества жизни людей во всех регионах, - подчеркнул глава государства. - Ни в коем случае, прошу вас, чтобы никто не прикрывался сложностями текущего дня, сложностей всегда хватает. Всё понятно, сейчас тоже свои проблемы, но нужно просто реально смотреть на наши обязательства перед страной, перед обществом, перед людьми».

Президент определил ключевые подходы к реализации нацпроектов:

• мнение граждан имеет ключевое значение;

• за исполнением нацпроектов должны следовать видимые результаты - построенные объекты социальной инфраструктуры;

• эффективность работы правительства РФ по нацпроектам будет оцениваться с использованием социологических опросов;

• нужно постоянно держать обратную связь с гражданами, выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты;

• необходимо обратить особое внимание на отстающие направления, такие как уровень медицинской помощи и доступность жилья, положение дел в которых часто не устраивает людей;

• целевые показатели национальных проектов должны быть основаны на реальном положении дел в стране, сейчас так не во всех из них;

• недопустимо руководствоваться бюрократической логикой, понижая ориентиры и упрощая самим себе работу, чтобы потом отчитаться.

И за отчетностью об исполнении нацпроектов будет следить в том числе Счетная палата РФ. Аудиторы проведут новую проверку исполнения нацпроектов, по итогам представят доклад президенту РФ и правительству, сообщил «РИА Новости» руководитель аппарата Счетной палаты Ильнар Мирсияпов.

Упростит работу губернаторов над нацпроектами цифровая панель управления, которую намерено внедрить в 2025 году правительство РФ. С ее подключением глава региона в реальном времени сможет отслеживать реализацию национальных проектов во вверенном ему субъекте Федерации. Но и федеральное правительство увидит данные по каждой территории.

Полпред взял на контроль

На уровне федеральных округов также усиливается контроль за исполнением нацпроектов в регионах. 4 декабря в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференции провел совещание с высшими должностными лицами регионов.

На особом контроле аппарата полномочного представителя Президента - реализация национальных проектов. Особое внимание полпред обратил на реализацию нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение». Игорь Комаров призвал глав регионов ПФО усилить контроль за их исполнением в установленные сроки. Также с 2025 года на личном контроле глав регионов будет реализация пяти новых национальных проектов, о которых в Послании Федеральному собранию заявил глава государства. Это «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России».

Отдельным блоком на совещании обсуждались вопросы готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону 2024/2025 года и реализации реформы в сфере обращения с ТКО в округе. Полномочный представитель поручил главам регионов принять действенные меры по безаварийному прохождению сезона и устранению недочетов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Хватит праздников!

Президент и правительство России расставили акценты в вопросе ответственности за исполнение нацпроектов. Теперь черед за главами регионов. И губернатор Кировской области, надеемся, пересмотрит свои подходы к выполнению этой задачи, сместив свою активность от проведения всевозможных праздников к выполнению наказов жителей Кировской области. Тем более что обещал глава региона людям уже многое.

Только вот разговоры о строительстве в Кирове пресловутого «кампуса мирового уровня» не решат проблему капремонта 922 объектов образования в области (подробнее читайте на страницах 1 и 2 этого номера «Вятского края»). И тем более никак не приведут в школы и детсады молодых педагогов. Может быть, облправительство и первый его зампред Дмитрий Курдюмов наконец осознают, что строительство ФАПов и оснащение ЦРБ новым оборудованием, проведенные за федеральный счет по проекту «Здравоохранение», - это не здравоохранение, если в больницах не хватает медсестер и врачей.

Дноуглубление Вятки и восстановление судоходства по ней, бесспорно, тесно связаны с водой. И правительство Кировской области с восторгом рассказывает об этих планах начиная с лета 2024 года. Но это совсем не та вода, которую ждали в Советске и Вятских Полянах, рассчитывая на реализацию проекта «Чистая вода», являющегося подразделом нацпроекта «Жильё и городская среда». Причём проект этот заканчивает действие в декабре 2024 года, а водоснабжение в этих городах таки не улучшилось.

И уж парадный ремонт фасадов к трехступенчатому юбилею города Кирова, тем более выполненный за счет средств Фонда капитального ремонта всей области, мало радует жителей Кирово-Чепецка и Уржума, которые и праздник видели только по телевизору, и ремонта своих домов дождутся теперь очень нескоро.

Теперь, надеемся, губернатор примется исполнять не только данные людям обещания, но и возложенные на него избирателями обязанности. Тем более что федеральная власть обещает строго за этим следить.

Егор ГОРОХОВ.