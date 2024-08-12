«Вятский край» продолжает цикл материалов о работниках Кировского машзавода 1 Мая, который 21 августа этого года отметит 125 лет со дня основания. Одно из старейших промышленных предприятий Кировской области славится на всё постсоветское пространство надёжной и современной железнодорожной техникой. И славу эту десятки лет куют профессионалы своего дела - конструкторы, инженеры, рабочие.

Но ни одно производство не может работать без надёжной транспортной и складской службы. И если на большинстве заводов заготовки со склада в цех перевозят на электрокарах или грузовых автомобилях, на «Машинке» для этого задействованы тепловозы и платформы. Неудивительно, ведь длина стрелы самого «маленького» из выпускаемых на заводе железнодорожных кранов

КЖ-462 - 15 метров. А каковы масса и длина деталей крана КЖ-1572Б, если он сам может поднять тепловоз на 20 метров! О том, как обеспечивается производство таких гигантов, нам рассказал начальник транспортного цеха Кировского машзавода 1 Мая Сергей Черных.

- Сергей Иванович, как вы пришли на завод?

- После школы я поступил в институт, после получения диплома провёл три месяца в лагерях для окончивших военную кафедру. А затем сел в поезд и поехал по распределению в Киров. Так 1 ноября 1983 года я прибыл на Машзавод 1 Мая.

Должен был отработать три года. Естественно, мечтал уехать из «страны тополей» в «страну каштанов» - в свою родную Брянскую область. Но нашёл на Вятке жену и задержался. А позже случилась авария на Чернобыльской АЭС, и желание ехать поутихло. Да даже если бы не случилась та трагедия, наверное, я бы остался на заводе в Кирове. Потому что здесь всегда был великолепный коллектив: как меня встретили, как обучили, какие сложились отношения! Иван Петрович Сивков подошёл тогда и сказал: «Ну куда тебя несёт? Надо - будет тебе квартира в заводском МЖК (Молодёжный жилой комплекс. - Ред.)». Решились все бытовые проблемы. Вскоре у меня родился сын, и куда-то уезжать не стало смысла. Так я остался в Кирове.

Получается, в ноябре исполнится 41 год, как я работаю в транспортно-складском цехе Машзавода.

- А как вы стали начальником цеха?

- Сначала меня назначили сменным мастером. Смена - это погрузочно-разгрузочные и маневровые работы. В цехе были четыре смены, потому что тогда завод работал по круглосуточному графику. Объёмы работ были огромные: ежемесячно выпускалось 45 железнодорожных кранов, три-пять выправочно-подбивочно-рихтовочных машин (ВПРС), пять самоходных моторных платформ (МПД). Мы перевозили большие объёмы отлитых деталей. В советские годы объём работ цеха был по 200 вагонов прибытия и 200 вагонов отправки в месяц.

Меня поставили к мастеру Василию Михайловичу Изместьеву, и он меня «натаскивал». Именно тогда я понял, что это очень серьёзная работа. Если дело достойно того, чтобы им заниматься, то стоит делать его хорошо. И моя работа стоила того.

Так я трудился три года сменным мастером, потом инженером-технологом, заместителем начальника цеха и затем возглавил цех. А 1988 год был очень трудным, в начале года шло много мёрзлых грузов. К сожалению, на четыре смены при большом объёме разгружаемых вагонов на весь цех осталось всего пять крановщиков, мы физически не успевали. Пришёл Иван Петрович Сивков, посмотрел работу молодого начальника цеха и приказал перевести меня обратно в замы. Следующее повышение случилось уже в 2003-м, меня назначил начальником транспортного цеха генеральный директор Вячеслав Васильевич Синцов.

- Железнодорожный транспортный цех - это довольно необычно для промышленного предприятия. В чём специфика этой работы?

- Главная наша задача - обработка вагонов РЖД. Мы выгружаем и загружаем вагоны, отправляем заказчикам готовую продукцию завода. Выгружаем автомашины на складах. Выполняем маневровые работы на территории завода. В работе постоянно задействованы два тепловоза, три железнодорожных крана. В нашем ведении 8,5 ки­лометра железнодорожных путей, 52 стрелочных перевода. Мы контактируем со станцией Киров-Котласский - оттуда на завод прибывают вагоны, мы доставляем нашу продукцию на эту станцию. Этим всем занимается одно из двух подразделений цеха - железнодорожное. Второе подразделение ведает всеми складами на предприятии, за исключением склада готовой продукции.

- Расскажите, пожалуйста, о людях, которыми вы руководите.

- В цехе сейчас работает 32 человека, а в 1983-м их было 170. Многое зависит от коллектива. У нас коллектив великолепный! Случайные люди, те, кто «мимо пробегал», в цехе не задерживаются. А все, с кем я работал эти 40 лет, - ни об одном не могу слова плохого сказать! Меня порой спрашивают: «Как ты руководишь ими? Многие из них с криминальным прошлым, сидели…» А они как раз ответственнее относятся к работе! Если человек чего-то недопонимает, не делает так, как нужно, - старайся, воспитывай его, достучись до его «внутренних струн».

И молодёжь у нас хорошая! Например, месяц назад в цех пришёл Иван Котельников - молодой парень, скромный. Машинист 302-го тепловоза Павел Цыганков - ему всего 25 лет, буквально на днях у него дочь родилась. Электросварщику ручной сварки Руслану Киршину 26 лет. И у них нет понятия «Дайте денег побольше, а то уйду!» Эти ребята влились в коллектив, живут его интересами. Такие люди для меня ценны.

- Машзавод 1 Мая славится спортивными традициями. Ваш цех участвует в соревнованиях?

- Спортивная жизнь - это отдельная история! Если на пенсии засяду за написание мемуаров, то вполне можно начать именно со спортивной части. Например, три года назад проводилась заводская спартакиада по 13 видам спорта! Это и лыжные гонки, и эстафеты, «треугольники», баскетбол, волейбол, теннис… В День физкультурника проходили легкоатлетические соревнования. И каждый цех выставлял свою команду. Отношение болельщиков к чемпионату завода по футболу было ничуть не менее серьёзным, чем к чемпионату России! Это были совсем не «детские игры» - страсти кипели нешуточные!

И такое отношение к спорту сплачивало коллектив и помогало в работе. Члены цеховой спортивной команды всегда отличались от остальных. Спортсмены - люди более целеустремлённые, ориентируются на достижение конкретного результата. И это всегда сказывается на работе. Я сам начал заниматься лёгкой атлетикой ещё в школе, и тренер нас учил, что даже если ты плохо бежишь, надо финишировать. Нужно постоянно улучшать результаты.

- Вы работали на заводе и в стабильные, и в не самые простые времена. Не было желания сменить запись в трудовой книжке?

- Это жизнь моего поколения и моя жизнь. Например, в «бартерные» 90-е мы выгружали вагоны с одеялами и рыбой, а не с металлом. Если на роду написано прожить такой период, никуда не денешься. Я никогда не стремился никуда бежать - где ты сейчас стоишь, тут и поле Куликово. Идёшь на работу в первый день после отпуска - и вроде бы ничего делать не хочется. А на заводе все чем-то заняты, все довольны своим делом. И включаешься, и сразу настроение меняется. Ведь счастье - это не тарелка красной икры на столе. Счастье - это когда доволен собой и востребован у окружающих! Вот моя формула счастья.

Вот сейчас лето, мы везде спокойно проезжаем. А зимой всё иначе: снегопады, заносы на путях. Работать становится гораздо труднее. На железной дороге есть даже понятие «первозимок» - это человек, который в первый раз работает в зимних условиях. А для меня следующая зима будет 42-й. Я всякое повидал, и скулить или расслабляться мне не к лицу, хоть и здоровье уже не то. Но что делать!

- Что бы вы пожелали заводчанам в год юбилея?

- Во-первых, терпеть, потому что времена нынче не самые простые. Верить в коллектив и знать, что именно мы создаём своё будущее. За нас никто это не сделает. Как наши предки создавали великую страну, так и сегодня мы делаем нашу страну великой. Если молодой рабочий придёт и будет думать, что ему всё поднесут и разложат на тарелочке, хорошего от него ждать не придётся. Надо закатать рукава и терпеливо работать. Надо гордиться своим заводом, своими товарищами. И надо рожать детей. Нас вырастили для того, чтобы мы вырастили своих детей и заботились о родителях. Чтобы продолжалась жизнь. С верой в бога, в семью и в наш завод, которому ещё работать и работать! 125 лет - это не так и много.

Беседовал А. СМИРНОВ.