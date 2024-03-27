На вечное хранение. Наследие историка Виктора Низова стало достоянием госархива

Недавно практически незамеченной прошла информация о том, что в Центральный государственный архив Кировской области (ЦГАКО) поступили документы Виктора Низова - ведущего специалиста по истории допетровской Вятки.

Значение этого события трудно переоценить. Во-первых, оно является важным шагом в сбережении наследия кировских ученых. А во-вторых, архив Низова дает исследователям возможность ознакомиться с рукописями ученого и с источниками, которые легли в основу его отдельных концепций.

Как отметил профессор, доктор исторических наук Михаил Судовиков, значимость архива Низова определяется тем весом и авторитетом, который имел в научной среде Виктор Валентинович.

Трудный путь в науку

Родился Виктор Низов в Татарстане в селе Русский Акташ в далеком 1949 году.

Его путь в науку был непрост. В МГУ на исторический факультет он пришел не со школьной скамьи, а почти взрослым человеком. На момент поступления в университет в 1972 году ему было уже 23 года. И до этой даты Низов успел поработать учителем в средней школе (и даже не в одной, а в нескольких). Да и учебу в МГУ (а учился он заочно) Виктор совмещал с работой в исполкоме Альметьевского сельсовета. Так что к защите диплома он подошёл, уже имея неплохую трудовую биографию.

Как говорил сам Низов, ему в процессе учебы в вузе повезло с научным руководителем. Им был известный советский историк, доктор исторических наук, лауреат Государственной премии СССР, профессор Анатолий Горский. Именно он привил молодому ученому интерес к исторической науке, заложил фундамент его академической подготовки.

Позднее Горский был научным руководителем Низова при подготовке и защите кандидатской диссертации (1981 год). Она была посвящена социально-политическому устройству Новгорода в XIII - XV веках.

Впрочем, извивов на жизненном пути Виктора Низова было много не только в научном плане. Даже в Кирове он оказался совсем необычным образом.

По словам Михаила Судовикова, который слышал этот рассказ от самого Виктора Валентиновича, Низов, окончив университет, написал в разные вузы страны письма с просьбой принять его на работу. Первый положительный ответ пришёл из Кирова, из педагогического института, сюда он и приехал. После беседы с заведующей кафедрой истории СССР Еленой Кирюхиной и профессором Анатолием Эммаусским Виктор был принят на работу и остался здесь навсегда.

Таким образом, с 1983 года жизнь и работа ученого оказались связаны с вятским краем, изучением истории которого он занимался плотно и плодотворно. Но Низов не только отметился как исследователь, но и смог воспитать плеяду известных кировских историков, одним из которых является Михаил Судовиков.

На пути к фундаментальному труду

По мнению Судовикова, Низов внес значительный вклад в изучение средневековой истории Вятской земли. Он называл себя «феодалом», рассказывает Михаил Сергеевич, поскольку его интерес был прикован к ранним периодам освоения русским населением бассейна реки Вятки.

Ученый не только отличался впечатляющей теоретической подготовкой, но и умел оригинально мыслить, выдвигать нестандартные гипотезы, подвергать сомнению устоявшиеся представления.

Исходя из своих знаний экономической и общественно-политической жизни Великого Новгорода, Низов утверждал, что и Вятская земля (именно так в летописях называлось первое административное образование на территории Кировской области) была, так же как Новгород, вечевой республикой. Экономической основой ее существования было не сельское хозяйство, а промыслы, и в этом опять же прослеживается аналогия с Новгородом.

Но Низов на то и был ученым академического склада, что он не только выдвигал такие тезисы, но и доказывал их с помощью разных источников. Не случайно ученый много времени уделял работе в библиотеках и архивах. И не только в Кирове, но и в Москве и в соседних регионах.

Одним из самых смелых утверждений Низова стало определение точной даты основания Хлынова. Ее историк привязал к завершению строительства первого храма в городе - Воздвиженской церкви. Поэтому получается, что временем возникновения Хлынова нужно считать 14 (22) сентября 1374 года.

Как заметил Михаил Судовиков, назвать данный тезис полностью доказанным нельзя. Скорее нужно рассматривать его как версию. Хотя Низов, будучи добросовестным ученым, свою точку зрения обосновывал данными из летописных источников.

Фото udmeparhia.ru.

С именем Виктора Низова связаны находки в кировских архивах нескольких значимых исторических документов. Одним из них является неизвестный ранее список (рукопись. - ред.) «Житие Трифона Вятского». Его Виктор Валентинович обнаружил в библиотеке Кировского пединститута, в которую после революции попало много книг и рукописей из существовавших в Вятке до 1917 года учебных заведений.

Обнаружение этой рукописи позволило уточнить некоторые даты жизни Трифона Вятского. Да и в целом этот документ сыграл большую роль в жизнеописании вятского святого.

Свои теории, предположения и догадки о средневековой истории Вятки Виктор Низов развивал в статьях, которые публиковались в различных научных сборниках. Но заветной его целью, как говорит Михаил Судовиков, являлось написание книги, в которой были бы обобщены все материалы и находки. Такая книга мыслилась им как основа для получения докторской степени.

- Судьба так сложилась, что книгу Низов так и не написал, - заметил Михаил Судовиков. - Его научное наследие осталось в статьях, в журналах и сборниках научных конференций. Но до последнего он давал понять, что работает над написанием фундаментального труда. Поэтому, возможно, в тех документах, которые сегодня переданы в Государственный архив Кировской области, можно будет найти фрагменты этой книги.

Изучение на начальной стадии

Пока же о документах Низова, которые попали в руки кировских архивистов, известно совсем немного. Их передал в ЦГАКО его племянник, который проживает в Татарстане и является наследником Виктора Валентиновича. Переговоры о передаче архива велись не один день, но в результате увенчались успехом.

Как сообщают сотрудники госархива, на хранение приняты биографические документы, рукописи научных работ, отзывы и рецензии, письма, фотографии. По словам директора архива Елены Царёвой, в общей сложности это 10 - 15 коробок.

Говорить о конкретном содержании архива историка, как заметила Царёва, ещё рано. Специалисты архива только-только приступили к распаковке, сортировке и учёту содержимого. Первых результатов этого процесса можно будет ожидать как минимум через месяц.

После научно-технической обработки документов и создания в архиве личного фонда Виктора Низова они станут доступны всем, кто интересуется историей Вятского края, а также жизнью и деятельностью ученого.

Как отметил Михаил Судовиков, наследие Низова, поступившее в гос­архив, будет интересно широкому кругу исследователей, которые занимаются изучением истории вятского края. Среди этих документов, как надеется профессор, можно будет найти не только черновики работ Виктора Валентиновича, но и ссылки на те источники, которыми он пользовался при подготовке материалов.

Сергей СМОЛИН.

Фото из архива библиотеки им. А.И. Герцена.