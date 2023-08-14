На Вятку за вдохновением

Фото: ВХМ им. Васнецовых

В Кирове открыли XVIII Всероссийский Васнецовский пленэр

В прошлую пятницу в фойе Вятского художественного музея имени (ВХМ) В.М. и А.М. Васнецовых было оживлённо. Многочисленная публика, среди которой наблюдались и сотрудники музея, и региональные чиновники, и представители художественной интеллигенции, заполнила расставленные рядами стулья. Местные журналисты сновали туда-сюда в поисках лучшего ракурса для съёмки или художника, у которого можно взять интервью. Всё двигалось, перемещалось, приглушённо гудело. В воздухе витало ощущение праздника.

Да и как ему не быть, коли собрало здесь всех открытие XVIII Всероссийского Васнецовского пленэра.

Препонам вопреки

Еще месяц назад было неясно, состоится ли в этом году пленэр: денег на его проведение не было (об этом писал тогда «Вятский край»). Но вот интрига успешно разрешилась, и мероприятие стартовало.

- Нынешний пленэр проходит под знаменательной датой - 175 лет со дня рождения выдающегося русского художника, нашего земляка Виктора Михайловича Васнецова, - напомнила собравшимся директор музея Анна Шакина. - В этом году пленэр поддержало правительство Кировской области, которое выделило из бюджета средства на его проведение. Поэтому сегодня мы рады приветствовать на вятской земле десять художников, которые приехали к нам из Москвы и Брянска, чтобы вдохновиться вятской природой и принять участие в пленэре. А вооб­ще, этот пленэр стал уже брендом Кировской области. Картины, которые в ходе него были написаны, часто можно увидеть на различных выставках.

Значительность события отметила и заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова.

- Юбилей нашего земляка Виктора Васнецова и приближающееся 650-летие города делают это событие особенным вдвойне, - сказала она. - Надеемся, что известные художники увидят Киров таким же уютным, каким видят его жители.

И действительно, среди нынешних участников пленэра кировчан нет - все, как говорится, иногородние. Хорошо это или плохо, сказать трудно. Но в целом состав участников можно охарактеризовать как сильный.

Тут много именитых мастеров, знакомых в том числе и вятской публике. Так, членкор Российской академии художеств Василий Куракса (г. Сергиев Посад) участвует в пленэре уже третий раз, а еще раз представлял в Кирове свою (совместно с женой, которая, как и он, тоже художник) выставку.

В составе этого «художественного десанта» - заслуженные художники РФ Валерий Мокрушин (г. Москва) и Евгений Фетисов (г. Брянск), члены Союза художников России Борислава Воротило, Людмила Гаврилова, Екатерина Камынина, Полина Минеева. И лишь два представителя нынешней «команды Васнецовского пленэра» - Сергей Трошин (г. Москва) и Сергей Мишин (г. Брянск) - не отягощены пока почетными званиями и прочими регалиями.

Но всё же «звездой сезона», несомненно, является истинный «тяжеловес» художественной сферы - народный художник России, действую­щий академик Российской академии художеств, художественный руководитель Студии военных художников имени М.Б. Грекова Михаил Полетаев (Москва). Он же - художественный руководитель пленэра.

- Васнецовский пленэр настолько брендовый, настолько «раскрученный», что участвовать в нём и ответственно, и почётно, и волнительно, - отметил Михаил Полетаев. - Я очень надеюсь и верю, что итог нашей работы порадует жителей Кирова.

Программа нынешнего пленэра обещает быть насыщенной. Художникам представляется возможность не только работать в областном центре, но и посетить окрестные места. Как заметил Полетаев, ему хотелось бы увидеть природную ширь, размах вятских мест, а не только городские пейзажи.

Один день, 12 августа, будет посвящен посещению села Рябово (Зуевский район) - родины Васнецовых. Там художники смогут принять участие в празднике «Рябовские перезвоны». А уже 16 августа они проведут уличный мастер-класс на Театральной площади «Рисуй любимый город!». Закончится пленэр традиционной итоговой выставкой, которая пройдет 17 августа. По ее итогам будет определен лауреат областной премии имени Васнецовых.

Было на открытии пленэра и традиционное вручение подарков гостям. Но и сами они приехали не с пустыми руками: в дар ВХМ привезли свои работы, которые войдут в коллекцию музея.

Десант «грековцев»

В связи со стартом Васнецовского пленэра хотелось бы отметить интересный факт: из десяти художников, что приехали в Киров, шестеро представляют Студию Грекова.

Это о многом говорит - как о значимости пленэра для художников из разных российских городов и весей, так и об уровне представительства его участников. Жители вятской столицы уже имели возможность увидеть, какая высокая творческая планка у представителей этой студии. В этом они могли убедиться во время персональной выставки Дмитрия Белюкина, которая проходила в Кирове в апреле-мае прошлого года.

Но что значит столь широкое представительство «грековцев» на XVIII Васнецовском пленэре? Означает ли это, что вятский музей расширяет сотрудничество с этой студией?

- Когда мы собирали в этом году художников на пленэр, пригласили нашего давнего знакомого Василия Васильевича Кураксу, - пояснила директор ВХМ Анна Шакина. - Он делал у нас персональную выставку, а сейчас работает в Студии Грекова. Кроме того, при подготовке выставки народного художника РФ Дмитрия Белюкина я познакомилась с её художественным руководителем Михаилом Полетаевым, который в тот момент был у Белюкина в мастерской. Я тогда рассказала ему про наш пленэр и пригласила принять в нём участие. И когда Василий Куракса спросил у своих коллег, кто желает ехать в Киров, то, как видите, набралось шесть человек. Вместе с руководителем приехали.

- Когда они выслали нам заявку, - продолжила рассказ руководитель музея, - мы отсмотрели работы представителей студии и увидели, что они очень сильные, очень профессиональные. Поэтому мы с радостью пригласили всех на пленэр. Тем более что их участие - это перспектива работы с талантливыми художниками, с выдающимися мастерами. Я рада, что границы пленэра расширяются.

По словам Анны Шакиной, широкое участие «грековцев» в нынешнем пленэре не означает, что в ближайшее время в музее будут проходить только их выставки. Талантливые и выдающиеся мастера есть везде - и в Суриковском институте, и в академии художеств. И со всеми нужно выстраивать отношения и приглашать их на вятскую землю. Но, как заметила директор музея, вполне возможно, что одну из выставок могут составить и работы художников Студии Грекова.

- Так как наш музей становится всё более известным и многие художники хотели бы у нас выставиться, у нас планы сформированы на три года вперёд, - отметила Шакина.

Через тернии…

В заключение хотелось бы напомнить читателям, что пленэр возник в 2005 году как воплощение частной инициативы внучки Аркадия Васнецова, брата Аполлинария и Виктора Васнецовых. Изначально пленэр должен был стать частью «Васнецовского кольца» со столицей в селе Рябово, на родине братьев-художников. Но очень быстро этот проект перерос узкие рамки творческих посиделок и стал более масштабным.

Расширилась география проведения пленэра. Из Рябово он сначала перекочевал в Уржум (также связанный с родовым деревом семьи Васнецовых), потом перекинулся в Киров. Каждое из этих мест открывало для художников новые сюжеты, новые возможности.

Обновлялся состав участников пленэра. Постепенно на него стали приезжать не только российские живописцы, но и мастера из стран ближнего и дальнего зарубежья. Пленэр открывал новые имена, в том числе и среди кировских художников.

Увеличивался творческий потенциал. С 2009 года в пленэре стали принимать участие не только художники, но и керамисты. Была даже попытка включить в него дизайнеров по текстилю.

И все эти годы «заводилой» всего процесса выступал Вятский художественный музей. Он искал финансы на пленэр, приглашал художников, обеспечивал им условия для работы, определял точку базирования.

До нынешнего года музею удавалось получить деньги на проведение пленэра за счет грантов. Но в этом году грант не дали. Как заметили сотрудники музея, отказ не сопровождался пояснениями о причинах такового. Возникла ситуация, когда в дело должно было вмешаться министерство культуры Кировской области, но там не предприняли ничего, чтобы исправить ситуацию.

Лишь когда скандал был вынесен в публичную плоскость, чиновники зашевелились. Тут же необходимая сумма была запрошена и выделена при внесении правок в областной бюджет.

Трудно сказать, скольких седых волос вся эта подковёрная возня стоила организаторам проекта. Но всё хорошо, что хорошо кончается. И нынешний пленэр, как бы то ни было, стартовал.

Вот только министр культуры Кировской области Даниил Дворцов на его открытие так и не пришёл.

Сергей СМОЛИН.