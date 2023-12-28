На страже границ Родины. В Кирове к 105-й годовщине со дня образования пограничной службы ФСБ России издана книга об истории береговой охраны

Руководители ветеранских воинских общественных организаций Юрий Малых и Александр Бушмакин поблагодарили генерального директора завода «Сельмаш» Александра Чурина за оказанную спонсорскую помощь в выпуске книги под названием «Памятные даты истории береговой охраны от Петра Великого до наших дней». Издание рассказывает о периоде развития береговой охраны протяженностью более чем три столетия.

Проект уникален, поскольку в нём впервые собраны воедино сведения о целом ряде малоизвестных событий, фактов, связанных с историей создания и функционирования пограничных войск России.

«Героическая история морской пограничной охраны России изобилует множеством памятных дат. За каждой из них стоят факты, о которых мы по крупицам находим информацию в Центральном пограничном музее ФСБ России, архивах… Все они дают представление о пути, по которому шло становление морской пограничной охраны, но до настоящего времени не было обобщающего издания» - так во вступительном слове к труду написал председатель Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) вой­ны, труда и Вооружённых сил, командующий морскими силами Федеральной пограничной службы (1996 - 1999 гг.) кандидат экономических наук адмирал Иннокентий Иннокентьевич Налётов.

Книга охватывает более трёх столетий, в ней шаг за шагом рассказывается о развитии главной защитницы морских рубежей страны. Издание даёт возможность узнать о людях, внёсших свой неоценимый вклад в создание, строительство, реорганизацию российского пограничного флота. Особо следует сказать о главе, даю­щей представление о гибели пограничных сторожевых кораблей в годы Великой Отечественной войны.

Автор документально-исторического издания - председатель объединения «Ветераны и воины запаса береговой охраны пограничной службы ФСБ России Кировской региональной общественной организации пограничников Кировской области «Граница» капитан третьего ранга в отставке Юрий Павлович Малых рассказал о процессе рождения тиража книги: «Требовались средства для издания проекта. В числе первых, кто оказал финансовую поддержку, выступила московская компания по проектированию информационных и телекоммуникационных систем, были и другие спонсоры, но средств не хватило. Кировское региональное отделение организации «Российский союз ветеранов» обратилось за поддержкой к генеральному директору АО «Завод «Сельмаш». Недостающая сумма для выпуска книги была получена, и благодаря этому издание сразу вышло в свет».

По словам автора, книга является настоящим подарком для ветеранских организаций и для сотрудников подразделений береговой охраны - сегодняшних защитников рубежей Отечества. Юрий Малых рассказал, что издание уже используют для проведения военно-­патриотической работы с подрастающим поколением. В настоящее время отправлена заявка на предоставление книге всероссийского гранта. Получение субсидий позволит проводить презентации издания в отрядах пограничных кораблей в различных регионах России.

В знак искренней благодарности за спонсорскую поддержку председатель регионального отделения организации «Российский союз ветеранов» Александр Бушмакин вручил Александру Чурину благодарственное письмо, а автор книги Юрий Малых - свой труд с дарственной надписью и с добрыми пожеланиями. Руководитель завода заверил, что готов и в будущем содействовать им в реализации проектов. Александр Чурин отметил значимость издания для работы со школьниками, с военно-патриотическими клубами, поисковыми организациями и его роль в увековечении памяти погибших и пропавших без вести моряков-пограничников в годы Великой Отечественной войны.

Из беседы офицеры-общественники узнали о помощи, оказываемой заводом участникам специальной военной операции: с начала СВО на Донбасс доставлено около ста тонн гуманитарного груза. В свою очередь Александр Бушмакин поделился воспоминанием о поездке в Луганск с гуманитарной помощью и о встречах с воинами.

Л. СЕМЁНОВА.

Фото автора.