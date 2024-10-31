На страже чистоты. Куда обращаться, если коммунальщики не вывозят мусор

Фото progorod43.ru.

Своевременный вывоз мусора со дворов и придомовых участков - прямая обязанность коммунальщиков. Переполненные контейнеры с отходами обычно неприятно пахнут. Кроме того, там могут завестись грызуны и другие переносчики опасных инфекций. Понятно, что в общественных местах, где постоянно бывают взрослые и дети, особенно важно сохранять чистоту и порядок.

Объясняем, в какие инстанции жаловаться на переполненные мусорные баки и как правильно это сделать.

Ответственность регоператора

Мусорная реформа стартовала в России 1 января 2019 года. Её запустили, чтобы сократить число несанкционированных свалок, мусорных полигонов, а также построить больше комплексов по обработке и утилизации отходов. Если раньше это была жилищная услуга, которая называлась «вывоз мусора», то сейчас она имеет статус коммунальной. В каждом регионе страны появились ресурсоснабжающие организации (РСО). Это региональные операторы мусора, которые взяли на себя весь комплекс работ, связанных с переработкой твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Они обязаны собирать отходы, вовремя их вывозить, утилизировать и следить за порядком на отведённой территории. В Кировской области регоператором является АО «Куприт».

Как часто должны вывозить мусор

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий населённых пунктов оговорены в СанПиН 2.1.3684-21. Они вступили в силу 1 марта 2021 года. Согласно документу, муниципальные власти самостоятельно устанавливают график вывоза мусора, поэтому в разных регионах они могут различаться.

Однако существует единый для всех порядок обращения с ТКО и крупногабаритными отходами (КГО). Так, в тёплое время года мусор должен вывозиться раз в сутки, а в месяцы, когда температура воздуха не поднимается выше четырёх градусов, - раз в трое суток. Единовременное отклонение от этих нормативов допускается в пределах от 24 до 48 часов. При этом суммарное не должно превышать 72 часа в течение одного месяца.

Особые требования есть и к обустройству площадок, на которых находятся мусорные контейнеры:

• они должны стоять на водонепроницаемом покрытии под уклоном для отвода дождевой воды и вытекающих из отходов жидкостей;

• вокруг мусорной площадки должно быть ограждение;

• расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, школ, детских садов, спортивных клубов должно быть не менее 20 и не более 100 метров;

• контейнеров должно быть достаточно, чтобы отходы не скапливались;

• управляющая компания обязана регулярно проводить чистку контейнеров на специальных площадках, а не во дворе дома.

Куда обращаться, если не вывозят мусор

Если вышеприведенные требования не соблюдаются, жильцы жалуются на дурной запах и переполненные мусорные баки, можно подать жалобу в одну из следующих инстанций:

■ Региональный оператор

Регоператор заключает договор с управляющей компанией, администрацией города либо владельцем частного дома на оказание соответствующих услуг. Поэтому если коммунальщики давно не опустошали контейнерные баки у вашего дома, первым делом обращайтесь к ним. Напишите жалобу в свободной форме и обязательно укажите адрес дома, расположение контейнеров и дату, когда сотрудники перестали вывозить мусор.

Отправить заявление можно от своего имени или коллективно. Обязательно приложите к нему фото- и видеоматериалы, на которых будет чётко видно ваш дом, двор, тротуары, контейнеры и мусор. Благодаря этому представители оператора быстрее смогут понять, о каких нарушениях идёт речь. Постарайтесь зафиксировать на записи свидетелей, столкнувшихся с такой же проблемой. Это, несомненно, увеличит шансы на успех. Гражданин также может подготовить жалобу на бумажном носителе, но тогда лучше составить её в двух экземплярах. Один из них останется у заявителя с отметкой исполнителя о получении.

■ Управляющая компания

Если такой способ не помог, повлиять на работу оператора можно через УК. Её представители свяжутся с оператором и призовут его сотрудников к ответственности. Жильцы должны составить жалобу в УК в свободной форме, приложив фото- или видеодоказательства. Как и в случае с регоператором, составляя заявление на бумажном носителе, не забудьте подготовить дополнительный экземпляр. Он останется у вас с отметкой - датой и подписью ответственного лица. Ответ из инстанции должен поступить в течение трёх рабочих дней.

■ Городская администрация

Принцип обращения в горадминистрацию схож с подачей жалобы в УК. Приложите к претензии доказательства - фото или видео, на которых будет хорошо видна местность и неубранный мусор, и отправьте всё это на электронную почту. Вы также вправе подать заявление лично, например, записавшись на приём к руководителю администрации.

Кстати, коллективная жалоба на компанию, которая занимается вывозом отходов, в отличие от индивидуальной, будет рассмотрена быстрее.

■ Департамент ЖКХ

Департаменты жилищно-коммунального хозяйства и министерства также могут повлиять на работу УК и регионального оператора. Порядок подачи жалобы такой же, как и в случае с городской администрацией.

Претензию можно направить электронной почтой, приложив фото- и видеодоказательства, или заранее записаться на личный приём.

■ Жилищная инспекция

Обратиться с претензией можно также в жилищную инспекцию. Направить жалобу можно «Почтой России», по электронной почте, в социальных сетях или лично. Кроме того, некоторые инспекции устраивают приёмные дни.

Получив заявление, инспектор приедет по указанному адресу, пообщается с жильцами, убедится, что отходы не вывозят, составит протокол и выпишет штраф на юридическое лицо, ответственное за нарушение. Также инспектор установит сроки, в которые оператор или УК должны будут привести контейнеры в порядок.

■ Роспотребнадзор

Если УК и оператор не реагируют на обращения жильцов, можно заручиться поддержкой регионального управления Роспотребнадзора. Сообщить о нарушениях можно по телефону горячей линии, через официальный сайт либо при личном визите. После регистрации заявления представители территориального органа инициируют проверку. Если претензии подтвердятся, оператор и УК будут наказаны.

■ Прокуратура

Если все вышеперечисленные способы не принесли нужного результата, жильцам следует обратиться в районную прокуратуру. К жалобе нужно приложить копии жалоб, которые они ранее направили в другие инстанции, с отметкой о принятии документа. Это поможет доказать, что всеми другими возможностями граждане воспользовались, но вопрос так и не решился. Сотрудники прокуратуры проведут проверку. Если по её результатам подтвердится, что УК или оператор работали некачественно, им будет грозить административная ответственность.

Как получить перерасчёт

За некачественно выполненную работу регионального оператора жильцы вправе потребовать перерасчёт. Для этого нужно обратиться в УК или диспетчерскую службу коммунальной компании. Её название обычно указано в квитанции оплаты ЖКУ или на портале ГИС ЖХК. Ваше заявление зарегистрируют, после чего специалисты обязаны провести проверку и составить акт о непредоставлении услуги.

Акт должен содержать: сведения о заявителе (ФИО, местонахождение, адрес); адрес, по которому не вывозят мусор; фото- и видеосъёмку, подтверждающую нарушения.

На основании акта жильцы должны написать заявление на перерасчёт платы за вывоз ТКО. Условия и порядок снижения размера платы установлены Правилами № 354. Если подтвердится, что организация плохо выполнила работу, сумма оплаты должна снизиться в зависимости от стоимости объема неоказанной услуги. При этом за каждые дополнительные 24 часа просрочки плата снижается на 3,3 процента.

Новая сумма отразится у жильца в квитанции за следующий месяц. Если же региональный оператор отказывается платить компенсацию, он должен предоставить отказ в письменной форме. На основании этого документа вы вправе обратиться в суд.

Источник: объясняем.рф.