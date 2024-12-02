На селе стало легче жить благодаря программе строительства служебного жилья

Фото kirovreg.ru.

Мы живём в век глобальной урбанизации. Большие города, словно пылесосы, высасывают население из глубинки. И процесс этот носит всемирный характер. Впрочем, обо всём мире мы говорить не будем. Достаточно сказать, что и Кировскую область не миновала чаша сия.

Но для того, чтобы урбанизация не приняла катастрофический характер, нужно сбалансировать ее развитием иных мест, где живут и работают люди, в частности сельской местности. Для этого Правительство России разработало и запустило программу «Комплексное развитие сельских территорий».

Эта госпрограмма существует уже не первый год, но недавно в ней появилось новшество: были выделены деньги на строительство служебного (наемного) жилья не только для работников сельхозпредприятий, но и для работающих на селе бюджетников.

«Жилищный вопрос» не портит

То, что люди едут жить в большой город, не удивляет. И устроиться на работу там проще, и зарплаты выше, и коммунальные платежи (за исключением частного сектора) отнимают меньшую часть семейного бюджета. Да и культурная жизнь бьёт в городе ключом. В общем, всё как в поговорке: «Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше».

Но как бы ни была привлекательна жизнь в большом городе, без села он существовать не может. Нужно же кому-то народ кормить.

Эту простую истину понимают все, в том числе и на государственном уровне. Не случайно поэтому в 2019 году была утверждена программа «Комплексное развитие сельских территорий». В том же году она получила федеральное финансирование и начала работать.

«Приоритетами программы, - как написано в руководящем документе, - являются создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях, развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

Уже из этой цитаты понятно, что решение жилищного вопроса для людей, живущих на селе или приезжающих туда жить, является одной из самых главных задач.

До недавнего времени решить жилищный вопрос пытались за счет так называемой сельской ипотеки. Ссуды на приобретение жилья выдавались под три процента годовых, и такое кредитование было весьма популярно у сельских жителей, так как позволяло купить квартиру или дом в том числе и в районных центрах с населением до 30 тысяч человек.

После введения «сельской ипотеки» только в 2021 году с ее помощью свои жилищные условия улучшили 50 тысяч российских семей, работающих в сельской местности. А к октябрю 2024 года их число выросло до 160 тысяч.

Однако, по понятным причинам, последние два с лишним года количество таких льготных займов было сильно ограничено. Зато их место заняло субсидирование строительства жилья в сельской местности, которое можно сдавать приезжающим на село на условиях коммерческого найма.

В финансировании подобного рода строек принимает участие не только федеральный бюджет, но и нижестоящие бюджеты - региональные и местные. Кроме того, привлекаются средства работодателей.

Начало положено, но…

В Кировской области строительство наемного жилья для сельской местности началось в 2024 году. Выделение субсидий на его возведение происходило на основании заявок от муниципальных властей. При этом не проводилось никаких конкурсных процедур. Финансирование выделялось в порядке поступления заявок.

Сегодня, как сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, строительство 67 жилых домов осуществляется в восьми муниципальных образованиях: Верхошижемском, Кумёнском, Подосиновском, Шабалинском, Уржумском районах, а также в Свечинском, Пижанском, Унинском муниципальных округах. Степень готовности жилых домов разная. Заселить дома планируется в начале 2025 года.

Квартиры получат работники аграрной и лесной сфер, а также бюджетники. Но каких-то специальных квот для этих категорий никто не устанавливал. Распределение жилья происходило на муниципальном уровне с учетом мнения работодателей. Поэтому известно, что из 67 строящихся домов в 37 будут жить работники аграрных предприятий.

По состоянию на 18 ноября 2024 года на строительство жилых домов в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» из различных источников направлено 200 миллионов рублей. А вот финансирование подобных строек на следующий год, как сообщает минсельхоз, не предусмотрено.

К сожалению, чиновники не уточнили причины «замораживания» и этой жилищной программы. Есть ли в том вина федерального центра или отсутствует инициатива с мест, не ясно. Зато понятно другое: без решения жилищного вопроса удержать людей на селе, а уж тем более - привлечь туда нужных специалистов, не получится.

Первый дом обрёл жильцов

Фото kirovreg.ru.

В начале ноября в селе Рождественское Уржумского района был сдан первый дом, который возводился в рамках программы строительства наемного жилья. Ключи получила семья педагогов, работающих в этом селе.

На церемонию вручения приехал заместитель председателя правительства Кировской области Юрий Терешков. Он напомнил, что программа «Комплексное развитие сельских территорий» разработана по поручению Президента России Владимира Путина. Зампред также указал, что важной частью этой программы является строительство жилых домов для специалистов, проживающих на сельских территориях.

- Эта программа позволяет жить и работать на селе в комфортных условиях, - отметил Терешков.

Дом в селе Рождественское, как сообщил минсельхоз, предоставлен гражданам на условиях найма. При этом в дальнейшем семья педагогов сможет выкупить это служебное жильё в собственность: через пять лет - за десять процентов от стоимости, а через десять лет - за один процент.

К слову сказать, село Рождественское - центральная усадьба одного из ведущих аграрных предприятий Уржумского района. И главный работодатель кровно заинтересован в развитии социальной сферы этого населенного пункта. А потому нет ничего удивительного, что там на ура встретили возможность улучшить жилищные условия своих педагогов.

И еще одно замечание напоследок. И «сельская ипотека», и строительство наемного жилья - не первые программы, призванные решить жилищный вопрос на селе.

Ещё в 2009 году в рамках действовавшей тогда госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в посёлке Вичёвщина Кумёнского района при активной поддержке со стороны племзавода «Октябрьский» был запущен пилотный проект по строительству 51 двухквартирного жилого дома. На это планировалось направить 89 млн рублей, из них 55 млн - из федерального бюджета, 30 млн рублей - из областного и два миллиона - из местного бюджета. И проект этот частично был реализован. Хотя, как оказалось, построить жильё - только одна сторона медали, другая - найти людей, которые приедут в нём жить.

Артём ОБЛОМОВ.