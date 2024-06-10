На пути к банкротству. Фонд капремонта Кировской области потратил все свои деньги

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Ни один здравомыслящий человек не считает, что история Кирова заканчивается на отметке 650 лет. Но то, что очевидно большинству людей, чиновникам не указ. Для них воля большого начальника выше экономической целесообразности и даже инстинкта самосохранения. И это не аллегория, а суровая правда жизни. Показателен в этом плане пример работы Фонда капитального ремонта Кировской области (ФКР).

Руководитель фонда Лаврентий Ситников вкупе со своим куратором в правительстве области Алексеем Жердевым в угоду губернатору, распорядившемуся к 650-летию Кирова привести в порядок фасады большинства домов в центре столицы региона, подвели ФКР к состоянию банкротства. Этот факт вскрылся на последнем заседании комитета по промышленности Законодательного собрания Кировской области, которое состоялось на прошлой неделе.

С переносом на 2050 год

К работе Фонда капремонта у депутатов разных уровней и ранее было немало вопросов. Однако касались они только того, что из года в год ФКР, несмотря на наличие на его счетах миллиардов рублей, не выполнял планы.

Менялись директора, вносились правки в нормативную базу, определяющую механизм работы фонда, а ситуация не становилась лучше. Более того, с приходом в 2022 году в нашу область нового губернатора на ФКР, помимо текущих дел, возложили задачу приведения в порядок внешнего облика жилых домов в преддверии юбилейных торжеств. И дела пошли еще хуже.

Сначала пришлось корректировать грандиозные планы по капремонту. От тысячи с лишним намеченных к ремонту домов в январе 2023 года сегодня цифра упала почти в два раза. Хотя чиновники предпочитают не замечать своих провалов.

Как сообщил депутатам министр энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский, в 2023 году с подачи заместителя председателя правительства региона Алексея Жердева была «перестроена» работа ФКР. Это позволило увеличить объемы заключения договоров на проведение капремонта более чем в три раза: в 2022 году было отремонтировано 152 дома, в 2023-м - 480. В 2024 году планируется отремонтировать порядка 600 домов.

Тут нечему удивляться. Ведь вся «перестройка» работы ФКР свелась к тому, что вместо комплексного ремонта зданий акцент был смещен на штукатурку и покраску фасадов да замену кое-где кровли. Так что за те же деньги строители смогли охватить значительно большее число домов.

Параллельно с изменением вида ремонтных работ произошло и изменение очередности капремонта. И если до 2023 года перенос сроков кап­ремонта был вызван неспособностью ФКР выполнить план, то в связи с подготовкой к юбилею областного центра очередь намеренно видоизменили, отдав приоритет зданиям, которые, как выражаются чиновники, «находятся на красной линии», то есть на виду у туристов и гостей города.

В результате многие дома, которым капремонт насущно необходим (ввиду ветхости внутренних коммуникаций, фундамента и (или) кровли), оказались в очереди аж на 2050 год. Пример того из Белой Холуницы привел депутат Заксобрания Сергей Чурин.

Таким образом, в угоду внешнему юбилейному лоску, который так нравится губернатору Кировской области, ФКР и все, кто его опекает, то есть министр энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский и зампред правительства Алексей Жердев, принесли в жертву интересы горожан.

Впрочем, некоторые подвижки в головах чиновников всё же наметились. Климентовский признал, что в ходе анализа областной программы капремонта и краткосрочных планов её реализации было установлено: очерёдность не сбалансирована, в том числе из-за невыполнения планов прошлых лет. Он пообещал, что уже в этом году будет сформирована новая региональная программа капитального ремонта.

«Дыра» в три с лишним миллиарда

Насколько реалистичной будет новая программа капремонта, судить еще рано. Но вот то, что с ее реализацией у ФКР будут проблемы, можно сказать уже сейчас. И дело даже не в меняющейся конъюнктуре рынка строительных материалов, не в низком качестве проектирования работ и не в кадровых проблемах, а в финансах.

Фонд работает в рамках тех объемов денег, которые поступают ему от граждан. Ежегодно вятское население пополняет счета ФКР на 1,2 - 1,3 млрд рублей. Исходя из этих поступлений, формируется число домов, которые строители приводят в порядок.

До 2023 года фонд не успевал освоить деньги, которые поступали в ФКР. Но подготовка к 650-летию Кирова кардинально изменила картину. Массовый ремонт фасадов в областном центре высосал все деньги фонда. Сегодня на его счетах осталось 640 млн рублей, но и они уже законтрактованы.

Самое интересное то, что ФКР не только потратил все имеющиеся у него средства, но и начал постепенно залезать в долги. Сегодня в общей сложности фондом заключены контракты на 6,8 млрд рублей.

Часть этой суммы, сообщил Алексей Жердев, будет закрыта взносами граждан за 2024 и 2025 годы. Они перекроют порядка половины оплаты работ по имеющимся контрактам. А на 3,3 млрд рублей правительство планирует взять коммерческий кредит.

Нужно ли напоминать о том, что при нынешней ставке рефинансирования, установленной Центробанком России, проценты по такому кредиту будут неподъемными? Об этом, как нам кажется, знают все. Вот только Жердев со товарищи такой казус предпочитает не замечать.

Более того, зампред правительства даже не пояснил депутатам, за счет каких средств этот кредит будет гаситься.

Финансовое благополучие Фонда капремонта могло бы поправить взыс­кание дебиторской задолженности (а она составляет почти 1,3 млрд рублей). Однако, как заметил аудитор Контрольно-счетной палаты Кировской области Евгений Сунцов, большую часть этой суммы вернуть практически невозможно.

Таким образом, нетрудно убедиться, что слишком ретивое исполнение региональными чиновниками указаний губернатора в части приведения в порядок внешнего облика областной столицы накануне ее 650-летия уже обернулось для ФКР большими финансовыми проблемами. И они будут дамокловым мечом висеть над Фондом еще долгие годы после юбилея.

Фото storage.myseldon.com.

Вопросы, лежащие на поверхности

То, что происходит и будет происходить с Фондом капремонта в ближайшем будущем, весьма показательно. Это свидетельство того, как чиновники, дабы выслужиться перед высоким начальством, ставят под угрозу не только будущее весьма важной для региона организации, но и качество жизни кировчан.

Что мешало тем же Жердеву, Климентовских и Ситникову составить реальный план ремонта фасадов? Кто им не давал «жить по средствам», как делают это все здравомыслящие люди и бизнесы?

Могли они, даже под давлением мнения губернатора Кировской области, обосновать свою точку зрения, опирающуюся на точный финансовый расчёт? Могли, но не захотели.

Могли они предусмотреть иные финансовые источники, кроме средств Фонда капремонта, для проведения масштабных фасадных работ к юбилею города? Могли, но пошли по пути наименьшего сопротивления.

В краткосрочной перспективе такое поведение чиновников может их делать «героями» в глазах главы региона. Но когда отгремят праздничные салюты и начнется нормальная жизнь, кто из них поплатится за финансовый крах ФКР? Кто покинет уютное кресло в отдельном кабинете «серого дома» с нехилой зарплатой и со служебным авто?

Ответ на последний вопрос дать сейчас сложно. Но если за просчеты не поплатится никто, то вина за грехи подчиненных автоматически ляжет на губернатора области. Что ж, это будет его выбор и ему придется с этим жить.

Иван ТРОФИМОВ.