На острие атаки. «Авиалесоохрана» готовится к решению новых задач в борьбе с лесными пожарами

19 марта в Москве на площадке ТАСС состоялась пресс-конференция Рослесхоза о подготовке регионов и федерального центра к пожароопасному сезону и о прогнозе динамики лесопожарной обстановки в апреле - сентябре 2024 года в зависимости от условий погоды.

В мероприятии приняли участие руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников, начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский и и.о. начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Кирилл Провин.

В соответствии с Лесным кодексом РФ полномочия по охране лесного фонда от пожаров переданы регионам. Со стороны федерального центра помощь регионам в тушении лесных пожаров оказывает созданный в составе ФБУ «Авиалесоохрана» федеральный резерв парашютистов-пожарных, десантников-пожарных со штатной численностью 725 человек, а также летчики-наблюдатели федерального уровня.

«Начиная с этого года Рослесхоз сможет оперативно направлять силы экстренного реагирования - федрезерв, в горимые регионы. Соответствующий закон был подписан Президентом России летом прошлого года. Теперь регионы смогут оперативно привлекать силы и средства федерального резерва без введения режима чрезвычайной ситуации и без бюрократических проволочек, что повысит уровень реагирования на возникающие пожары», - отметил Иван Советников.

Уточняя ситуацию, Кирилл Провин подчеркнул: «Для выполнения задач по экстренному реагированию, в том числе для ускорения доставки авиапожарных на тушение лесных пожаров, федеральная «Авиалесоохрана» в течение апреля планирует расстановку собственных вертолётов Ми-8МТВ-1 межрегионального лесопожарного центра «Север» и арендованных винтокрылых машин на территории регионов юга Сибирского и Дальневосточного округов. В мае ещё добавится «прикрытие» воздушными судами регионов южной части Уральского федерального округа. Планирование основано на данных долгосрочного прогноза по лесопожарным рискам и на многолетнем опыте «Авиалесоохраны» в оказании регионам помощи в предотвращении и ликвидации ЧС в связи с лесными пожарами. Расстановка авиации на летний и осенний периоды будет уточняться в соответствии с помесячной корректировкой прогнозов пожарной опасности.

Также планируется базирование авиации межрегионального лесопожарного центра «Север» и арендованных судов на Байкальской природной территории в границах Бурятии и Иркутской области для выполнения ещё одного госзадания по охране от лесных пожаров заповедников и нацпарков федерального значения. Кроме этого, идёт активная подготовка к борьбе с лесными пожарами с применением взрывного метода и метода искусственного вызывания осадков.

Полная готовность всех сил и средств федеральной «Авиалесоохраны» для оказания помощи регионам в стабилизации лесопожарной обстановки будет обеспечена к 1 апреля».

В ходе пресс-конференции руководители Рослесхоза и «Авиалесоохраны» обратили особое внимание на необходимость снижения рисков самовольных палов сухой травы, ухудшающих весной пожарную обстановку на всех природных, в том числе лесных, территориях, а также в населенных пунктах и дачных сообществах. Отмечено, что 15 марта для сокращения числа ландшафтных и лесных пожаров по инициативе Рослесхоза, федеральной «Авиалесоохраны», других государственных и общественных структур стартовала ежегодная противопожарная кампания «Останови огонь!».

В соответствии с долгосрочным прогнозом пожарной опасности в лесах России, разработанным специалистами федеральной «Авиалесоохраны», в течение апреля большая вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории 25 регионов всех федеральных округов, кроме Северо-Западного, Уральского и Северо-Кавказского. В мае в зоне потенциального риска - 34 региона всех федеральных округов, кроме Северо-Кавказского.

Прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, от оперативности обнаружения и тушения возникающих лесных пожаров.

По информации ФБУ «Авиалесоохрана».