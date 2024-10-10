На других посмотреть и себя показать

Сентябрь стал итоговым месяцем в проведении торжеств, посвященных 650-летию Кирова. Многие кировчане 21 и 22 сентября были зрителями развлекательных мероприятий в честь дня рождения города. Но юбилей юбилеем, а культурная жизнь области в сентябре не ограничивалась только празднованием 650-летия, да и не закончилась вместе с ним.

Областные самодеятельные коллективы и культурные организации вели активную работу не только в границах региона, но и за его пределами. При этом некоторые из них стали призерами всероссийских конкурсов. Ниже об этом более подробно.

Клуб на колёсах

В Зуевском районе появился автоклуб - многофункциональный культурный центр, который приобретен в рамках реализации национального проекта «Культура» в 2024 году.

Комплекс вмещает в себя всё необходимое для концертов и кинопоказов. Здесь оборудована сцена, встроен полный набор мультимедийной аппаратуры (световой, звуковой, видеоаппаратуры). Автоклуб может быть использован для проведения торжественных мероприятий, фестивалей и концертов. Машины оснащены дизель-генераторами и автономными источниками электроэнергии.

В августе автоклуб был задействован при проведении праздника, посвященного 395-летию села Сезенево Зуевского района.

- Сцену для праздника развернул автоклуб, хорошая звуковая аппаратура и сцена на фоне яркой зелени деревьев создали праздничную атмосферу, - рассказал директор муниципальной клубной системы Зуевского района Александр Кулаков.

На сцене многофункционального культурного центра прошла церемония награждения активных жителей села. Во время праздничного концерта здесь выступили артисты Кордяжского сельского Дома культуры. Ансамбли «Перезвон», «Миряночка» и участники вокального кружка «Вдохновение» порадовали гостей яркими концертными номерами.

«Слобода» стала лауреатом

С 6 по 8 сентября в Челябинске прошел всероссийский конкурс фольклорных ансамблей «Традиции». На конкурсе были продемонстрированы традиции, бытующие в Башкортостане и Бурятии, в Алтайском, Пермском краях, в Тюменской, Кировской, Кемеровской, Свердловской, Ленинградской, Калужской, Челябинской областях.

Кировскую область представил заслуженный коллектив народного творчества - фольклорный ансамбль «Слобода», руководят которым заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Холманских и лауреат премии Министерства культуры Российской Федерации «Душа России», заслуженный работник культуры РФ Ирина Холманских.

По результатам конкурса фольклорный ансамбль «Слобода» стал лауреатом второй степени.

Герценка отличилась

В Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», в рамках 37-й Московской международной книжной ярмарки были подведены итоги XII Всероссийского конкурса «Лучшая профессиональная книга года - 2024» под традиционным девизом «Лучшие профессиональные книги - библиотекам».

На конкурс было представлено 59 изданий из 25 регионов страны, в том числе из Кировской области. Решением жюри под председательством директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды Кировская областная библиотека имени А.И. Герцена получила специальный диплом президента Российской библиотечной ассоциации за книгу «Указатель именных библиотек Кировской области» (2023).

С парейазаврами на выезд

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике (город Владимир) прошла выставка Вятского палеонтологического музея «Древняя жизнь».

Выставка рассказала о развитии жизни на Земле в прошлые геологические эпохи и охватывала временной интервал в 500 миллионов лет. В день её открытия выставочный зал с огромным интересом посетили сами сотрудники музея-заповедника, студенты, владимирские историки и палеонтологи.

Было показано свыше 50 экспонатов из кировского музея, позволяющих составить представление о живых организмах разных геологических эпох. Наиболее масштабные - реконструкции черепов тираннозавра и трицератопса (длина - около 1,2 метра), а также самые крупные представители котельничской фауны.

На выставке также демонстрировался фильм о Котельничском местонахождении парейазавров и о раскопках на нём.

Остановка имени Салтыкова-Щедрина

В Кирове завершена реставрация Дома-музея М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Преобразились территория вокруг усадьбы и пешеходная зона рядом с музеем. Так, на остановочной площадке установили украшенную чугунным орнаментом скамейку и фонарь в стиле XIX века. На спинке скамейки нанесена цитата писателя: «В одном из далёких углов России есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу...»

- Такие необычные изделия привлекают внимание и словно переносят гостей нашего города на два века назад, во времена Салтыкова-Щедрина. Уверены, что «литературная остановка» будет нести не только чисто практическую, но и эстетическую функцию, станет одной из ярких точек городской архитектуры, - отметили в музее.

С полей войны - в музей

С 1 августа 2023 года в кировском Музее воинской славы (отдел Кировского областного краеведческого музея имени П.В. Алабина) работает постоянная экспозиция, посвящённая участию российских военнослужащих в специальной военной операции. С самого начала и по сей день она пополняется предметами, которые кировские участники СВО привозят с полей сражений.

- Благодаря этому нам удалось создать поистине уникальную экспозицию. Многие из представленных здесь предметов совсем недавно привезены непосредственно с территории военных действий. Это свидетели боевой славы наших с вами современников, которые сегодня отстаивают рубежи Отечества, - отметил директор краеведческого музея доктор исторических наук Юрий Балыбердин.

В целом в музей уже поступило более 200 предметов. Это приведённые в небоевое состояние некоторые виды вооружения и техники, обезвреженные и повреждённые в ходе боевых действий фрагменты боеприпасов, комплекты военной формы, элементы снаряжения и экипировки, предметы армейского быта, символика, знаки отличия, нашивки военнослужащих и многое другое.

Недавно мобилизованные кировчане передали краеведческому музею трофейный американский дрон и кусок черепицы с крыши разрушенного украинскими нацистами дома в г. Дебальцево (Донецкая обл.).

Отдельный раздел экспозиции посвящён помощи, которую оказывают жители Кировской области участникам спецоперации. Здесь можно увидеть окопные свечи, маскировочные сети, тактические носилки, элементы экипировки, подушечки для раненых, индивидуальные медицинские аптечки.

Обзор подготовил Сергей СМОЛИН.

По материалам министерства культуры Кировской области.