На АО «Кировском машзаводе 1 Мая» завершаются тестовые испытания железнодорожного крана КЖ-562.
ОБЩЕСТВО
Руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин написал в соцсетях:
«На АО «Кировском машзаводе 1 Мая» завершаются тестовые испытания железнодорожного крана КЖ-562.
Железнодорожный дизель-электрический кран грузоподъемностью 25 тонн спроектирован и изготовлен рабочими машзавода. Техника предназначена для механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ на путях.
Краны серии КЖ-562 оснащены многомоторным электрическим приводом, ограничителем нагрузки, стрелой длиной 15 м и грузовым крюком. Ограничитель защищает кран от перегрузки и опрокидывания при подъеме груза, а рабочее оборудование – от повреждения при работе в стесненных условиях.
Кабина машиниста разработана с учетом единого эргономического и стилевого решения и оборудована современной системой нормализации микроклимата. По показателям обзорности с места машиниста кабина превосходит прототипы и не уступает зарубежным аналогам!
После завершения всех контрольных испытаний кран будет отправлен заказчику».
Видео можно посмотреть здесь.
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