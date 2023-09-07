Руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин написал в соцсетях:

«На АО «Кировском машзаводе 1 Мая» завершаются тестовые испытания железнодорожного крана КЖ-562.



Железнодорожный дизель-электрический кран грузоподъемностью 25 тонн спроектирован и изготовлен рабочими машзавода. Техника предназначена для механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ на путях.



Краны серии КЖ-562 оснащены многомоторным электрическим приводом, ограничителем нагрузки, стрелой длиной 15 м и грузовым крюком. Ограничитель защищает кран от перегрузки и опрокидывания при подъеме груза, а рабочее оборудование – от повреждения при работе в стесненных условиях.



Кабина машиниста разработана с учетом единого эргономического и стилевого решения и оборудована современной системой нормализации микроклимата. По показателям обзорности с места машиниста кабина превосходит прототипы и не уступает зарубежным аналогам!



После завершения всех контрольных испытаний кран будет отправлен заказчику».

Видео можно посмотреть здесь.