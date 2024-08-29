Мы помним! Мы чтим!

22 июня - судьбоносная дата, определившая ход истории не только нашей страны, но и всего мира. Вот уже в восьмой раз, отдавая должное этому страшному дню - началу Великой Отечественной войны, в традиционный автопробег отправились педагоги Кировской области. Мероприятие, организованное Советом молодых педагогов Кировской области и клубом «Наставник» при областной организации Общероссийского профсоюза образования, в этом году было посвящено не только памяти героев Великой Отечественной войны, но и участникам специальной военной операции. Маршрут поездки проходил через Кумёны, Нолинск, Лебяжье, Пижанку, Яранск. Конечной точкой в программе автопробега стал Санчурск.

Этот автопробег запомнится его участникам надолго. Каждый из них всеми клеточками тела проникся этим событием, ведь оно вызывает такие сильные чувства, как горечь утрат, безмерная благодарность предкам за мир, гордость за великую страну.

Ранним утром, пока жители Кирова спали, педагоги возложили цветы к Вечному огню. А дальше нас ждало интереснейшее путешествие по прекрасной и богатой на живописные места Кировской области.

Несмотря на феерично долгий выезд из Кирова (День памяти и скорби выпал на Троицкую родительскую субботу) и на то, что наш кортеж оказался разделён километрами пробок, мы успели к возложению цветов в посёлок Кумёны и в сопровождении местных коллег воссоединились с коллективом в Нолинске на торжественно-траурном митинге, который не оставил ни одного присутствовавшего равнодушным.

Профсоюзные активисты и жители Лебяжья, Пижанки, Яранска и Санчурска тепло и по-домашнему приняли нас в своих родных краях. Вместе мы минутой молчания почтили память тех, кто отдал свои жизни, защищая свободу и независимость нашей страны в период Великой Отечественной войны, и возложили цветы к мемориалам.

Мы благодарим председателей территориальных организаций проф­союза образования Кировской об­ласти всех районных центров, где останавливались участники автопробега, за организацию небольших памятных концертов, радушный прием, слова и эмоции.

Автопробег 2024 года был посвящен в том числе и участникам СВО, поэтому мы взяли небольшое интервью у Елены Николаевны из Яранска, ее муж сейчас в зоне боевых действий.

- Есть ли у вашего супруга талисман, который, наверное, придаёт ему какую-то силу?

- Дочка подарила ему маленькую игрушку, он носит её.

- А есть ли у вашего супруга позывной? Интересно, позывной придумывает сам человек или вместе с сослуживцами?

- Я не знала, что у них даже позывные есть. Спрашивала супруга, он сказал, что есть, но по телефону в целях безопасности не озвучил его. А придумывают сами, чаще всего по фамилии.

- Часто получается связаться с мужем?

- Вот перед встречей с вами как раз он позвонил, а так десять дней не было вестей. Всё хорошо…

- Как молодому поколению прививать желание с честью защищать Родину? Может быть, во время отпуска он встречался с молодыми ребятами?

- Две недели отпуска пролетают мгновенно, время проводит с семьёй. А мы тут помогаем как можем, плетём сети, организуем сборы через фонд «Ласточки добра».

- Мы желаем вашему супругу, защитнику, прежде всего здоровья. И вам, безусловно, желаем, чтобы всё было хорошо. Чтобы супруг чувствовал, что у вас всё благополучно, что с детьми всё отлично. И тогда ему тоже будет спокойнее на душе. И от нас всех ему низкий поклон. Спасибо большое!

Второй день автопробега прошел в Санчурске, где была организована официальная, но в то же время творческая встреча с местными молодыми педагогами. По окончании мероприятия было принято единогласное решение о создании Совета молодых педагогов Санчурского района. Его председателем выбрали педагога-организатора Санчурского социально-экономического техникума Анну Костерину.

В заключение автопробега молодые педагоги посетили Санчурский исторический музей, который располагается в здании, построенном во второй половине XIX века. В настоящее время фонды музея насчитывают более шести тысяч предметов хранения. Экскурсия была очень увлекательной и объемной по количеству предоставленной нам информации.

Вот так и прошел этот автопробег: по-разному, весело и грустно, но однозначно очень хорошо. 22 июня - скорбная дата, но на самом деле такие события имеют и обратную сторону: они помогают увидеть сплоченность нашего народа, понять, как на протяжении нескольких десятилетий люди объединяются и чувствуют силу и поддержку, гордость за родной край, за подвиги его жителей.

Несомненно, автопробег, посвященный Великой Отечественной вой­не, - нужное и важное мероприятие, которое не позволит забыть те страшные годы. Мы помним и будем помнить, какими усилиями, потерями, трудом и кровью досталась Победа. Мы помним! Мы чтим!

Мы склоняем головы и перед теми, кто защищает нашу Родину на СВО в настоящее время. Наши защитники отдают свои жизни, чтобы их дети не знали войны. Мы уверены, что СВО закончится в ближайшее время нашей победой с наименьшими потерями и семьи воссоединятся. Будем верить в это, ведь 2024 год - Год семьи.

Спасибо областной организации профсоюза образования, Совету молодых педагогов Кировской области и клубу «Наставник» за возможность участвовать в таком важном и нужном автопробеге.

Наталья Кырова, Маргарита Байбородова.

Фото авторов.