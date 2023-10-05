«Мы готовы делать ещё больше». «Сельмаш Молочные машины» разрабатывает и производит перерабатывающие заводы «под ключ»

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В начале сентября губернатор Кировской области в своём телеграм-канале поделился впечатлениями от поездки в Татарстан, где посетил крупное предприятие по производству сыров «Вамин». Впечатления оказались хорошими: главу региона порадовали себестоимость сыра и закупочные цены на молоко. То, что переработка - перспективное направление, способствующее развитию любого региона, по его мнению, подтверждают простые факты.

«Предприятие платит налоги в районный, республиканский и федеральный бюджеты, у сотрудников достойные зарплаты. Все в плюсе… Для Кировской области это направление сегодня в приоритете. Тем более у нас уже работает перспективное предприятие «Сельмаш Молочные Машины», которое специализируется на разработке и производстве оборудования для молокоперерабатывающей отрасли. Это хорошая основа для развития переработки сельхозпродукции в регионе», - отметил Соколов.

Что ж, приятно, что и у нас, в Кировской области, есть успешные предприятия в этой сфере производства. Тем более что регион славится своей молочной продукцией.

По данным министерства промышленности, предпринимательства и торговли, производство пищевых продуктов в Кировской области занимает 15% среди других производств. А темпы роста в этой отрасли с января по июль 2023 года составили 107,8%.

Накануне Дня машиностроителя мы решили поближе познакомиться с предприятием ООО «Сельмаш Молочные Машины» (СММ), чтобы узнать, как работается в нынешних рыночных условиях в такой узконаправленной области. О достижениях, задачах и планах на будущее рассказали директор предприятия Анна Игумнова и начальник отдела маркетинга Алексей Обласов.

- Какую позицию занимает предприятие на рынке? Есть ли у вас конкуренты?

- За последние пять лет ситуация на рынке изменилась. Появилось больше конкурентов в нашей отрасли, - говорит Алексей Обласов. - Предприятия, которые делали те или иные металлоконструкции, начали пробовать изготавливать специализированное пищевое оборудование, в том числе и для переработки молока. Но предприятий, подобных нашему, в стране немного. Главное отличие от других в том, что мы предлагаем потребителю комплексное решение, от идеи до ее воплощения и получения готовой продукции. И всегда подстраиваемся под конкретные запросы заказчика. А наши технологи обязательно участвуют в выпуске первой партии продукции.

- Мы не просто выпускаем продукцию, - добавляет Анна Игумнова. - Начинаем с проектирования, изготавливаем оборудование, проводим пуско­наладочные и монтажные работы, обучаем персонал. Структура и производственные мощности предприятия позволяют все это воплотить в жизнь.

Разговор плавно перешел на проекты. И здесь СММ есть чем гордиться. Одним из самых масштабных проектов, который реализовал коллектив «Молочных машин» в конце прошлого года, был выпуск оборудования по производству сыров для нового сырзавода в селе Вожгалы.

- Это один из последних больших проектов, реализованных в Кировской области. Завод перерабатывает более 200 тонн молока в сутки, - рассказывает Алексей Обласов. - Молочное производство построили с нуля, как говорится, в чистом поле. Также мы разрабатываем новые проекты, причем часть из них будет реализована уже весной следующего года. В частности, планируем изготовить для кировского предприятия оборудование по переработке молока мощностью 15 тонн в сутки.

Есть среди готовых кейсов СММ и международные проекты.

- Мы изготовили оборудование для нового завода по переработке молока мощностью 40 тонн, который построили в центре города Душанбе, - поясняет Анна Игумнова. - На данный момент это самый крупный завод в Таджикистане. Проект запустили весной 2023 года, заказчики остались довольны качеством выпускаемой продукции. Все было сделано на высоком уровне. Сейчас производители планируют расширить некоторые участки. Будем продолжать с ними сотрудничать. На данный момент мы продолжаем переговоры о выпуске оборудования для молочного завода с представителями африканских стран, которые побывали на нашем производстве в этом году. Интерес с их стороны есть. Сейчас обсуждаем потребности заказчика и технические детали проектов.

- Наше оборудование позволяет выпускать качественную продукцию, которая конкурентоспособна на рынке. Поэтому с нами хотят сотрудничать и дальше. Многие заказчики работают с «Молочными машинами» многие годы именно поэтому, - подвел итог Алексей Обласов.

- Как удается удерживать высокий уровень качества? В чем секрет?

- Самое главное - любить дело, которым ты занимаешься, - уверен Алексей Обласов. - Наши специалисты, которые много лет руководят процессом, имеют колоссальный опыт и работают с полной отдачей. Оборудование и оснастка на производстве позволяют совершенствовать качество выпускаемой продукции. Многое зависит от мастерства рабочих. На производстве сложился костяк профессионалов, которые многое знают и умеют, а главное - получают удовольствие от работы. Все эти факторы вместе дают хороший результат. У нас нет серийного производства. Все делаем по желанию заказчика. В нынешних условиях молокоперерабатывающие предприятия должны иметь большой ассортимент продукции и возможность быстро перестраивать оборудование под нужные позиции. Рынок очень подвижный. Сегодня нужно больше кефира и йогурта, а завтра - сыра и творога. И мы готовы изготовить такое универсальное оборудование, на котором можно делать разные виды продукции.

- Как происходит контроль качества?

- Отдел контроля качества курирует все этапы производства, начиная с проверки материалов, - отвечает Алексей Обласов. - У нас есть маршрутные карты, по которым пооперационно сдается каждый этап. Контроль заканчивается после того, как вышла первая продукция и мы увидели акт о проведении комплексных испытаний.

Люди - главная ценность любого производства. Возраст работников в цехе СММ колеблется от 30 до 50 лет. Квалификация высокая. Могут и молочный завод собрать с нуля, и любое иностранное оборудование легко отремонтировать. А запросы такие бывают. Производители нынче экономят и денежки считают.

Конечно, как и на многих промышленных предприятиях, у «Молочных машин» есть кадровый дефицит.

- Мы набираем новых людей, хотя сейчас это делать труднее. Требуется квалифицированный персонал, с опытом, - говорит Анна Игумнова. - Нужны токари, фрезеровщики. Но мы также обучаем людей без опыта с перспективой на долгосрочное сотрудничество.

- Тем не менее мы стараемся сохранить коллектив, - добавляет Алексей. - Сейчас нашими конкурентами в трудовых ресурсах являются оборонные предприятия, где тоже есть дефицит кадров, но зарплаты выше.

За последние годы на предприятии обновили станочный парк. Сейчас проводят реконструкцию цеха, что позволит улучшить условия труда и повысить культуру производства, а также снизить его трудоемкость.

Перспективность разработки и производства оборудования для переработки молока оценил Алексей Обласов:

- Что бы ни происходило, люди всегда хотят кушать. Поэтому потребность в нашей продукции будет всегда, в той или иной степени. Тем более что мы работаем не только с молочными предприятиями. Подобное оборудование используют также в медицине, мясопереработке, винном производстве. Осваивать новые направления - одна из наших задач на перспективу.

- Работа есть, и мы готовы делать еще больше, - уверенно заявила Анна Игумнова.

Что ж, с таким подходом к делу с перерабатывающим производством будет все в порядке и в Кировской области, и в России.

Беседовала Екатерина Панкратова.