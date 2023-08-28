Муниципалитеты разорвали контракты с фирмой «Возрождение» из Санкт-Петербурга

Губернаторский «Дорожный миллиард» начал сыпаться. Красивые планы столкнулись с суровой реальностью. В трех муниципалитетах области дороги в этом году так и не будут сделаны. А ведь об этом чиновников предупреждали и общественники, и региональные СМИ.

На прошлой неделе «Вятский край» посвятил «Дорожному миллиарду» отдельную статью. В ней, в частности, указывалось, что, судя по темпам работ (а точнее, по их отсутствию), есть угроза срыва исполнения контрактов на ремонт улиц и дорог, за которые взялась питерская фирма «Возрождение». Она должна была сделать улицу Екатерининская в г. Слободском, четыре километра автомобильной дороги в Сунском районе, а также улицу Партизанская в п. Уни.

И вот пришло известие о том, что все три муниципалитета разорвали отношения с сомнительным подрядчиком. А на дворе - конец августа, и найти другого подрядчика, а потом выполнить весь объем работ просто невозможно.

«Возрождение» могло бы оправдаться, если бы за те дороги, ремонт которых оно взялось сделать, платили копейки. Так ведь нет. В Сунском районе один

квадратный метр полотна должен был обойтись муниципалитету в 4448 рублей, что в общей сложности составляло бы 146 млн рублей. В Унях за два километра улицы должны были заплатить 50 миллионов, то есть по 3,4 тысячи за «квадрат». А Слободской должен был выложить 34 млн рублей за почти километровый отрезок (почти шесть тысяч за «квадрат»).

А ведь ещё на старте этих сделок между местными чиновниками и питерским подрядчиком общественники указывали на сомнительное реноме последнего. В частности, говорилось о том, что заход на местный рынок никому не известных предприятий несёт большие риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств как по ремонту дорог, так и по последующему гарантийному их обслуживанию, ибо такие примеры из прошлого у нас есть. Ставилась под сомнение репутация «Возрождения» и в связи с тем, что его учредителем является гражданин Израиля. Но всё это было проигнорировано.

Однако винить в провале только муниципальных служащих будет неправильно. Есть небезосновательные подозрения, что на сделку с «Возрождением» их подтолк­нула региональная власть. Ведь в июле, когда в Кировской области проходил всероссийский семинар «Эффективные решения по доведению до нормативного состояния автомобильных дорог IV

и V категорий», региональный министр транспорта Алексей Петряков демонстрировал новации в ремонте дорог на примере улицы Екатерининская в Слободском, которую должно было привести в порядок «Возрождение».

Кое-кто из вятских блогеров связывал географию чиновничьей карьеры Петрякова с появлением у нас петербургских предпринимателей. А некоторые даже писали, что муниципальные контракты были «заточены» под «Возрождение».

Как бы то ни было, но разрыв контрактов с «питерцами» уже нанес репутационный ущерб команде нынешнего губернатора. Будут ли из этого сделаны кадровые выводы? И еще неизвестно, вернет ли «Возрождение» полученные им авансы (их выдача - обычная практика при проведении любых работ). А это уже финансовые потери, и весьма ощутимые.

В связи с этим скандалом на повестке дня сегодня стоит только один вопрос: какое предприятие, взявшее на себя обязательства по ремонту местных трасс, станет следующим кандидатом на вылет?

Сергей СМОЛИН.