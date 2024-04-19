Москва. ВДНХ. И «дымка» из ткани
ОБЩЕСТВО
Решение о поездке в Москву, на выставку «Россия», Инесса Александровна Потар, руководитель кружка Фалёнского центрального дома кульутры, приняла за одну ночь. Почему нет, если есть возможность представить родной край?
Мысль о том, что будет подготовлен мастер-класс по изготовлению игровой куклы, стилизованной под дымковскую игрушку, тоже пришла быстро. Началась кропотливая подготовка к поездке. Была закуплена ткань, тесьма, инструменты для работы, продуманы выкройки, детали, орнаменты одежды и головных уборов для изготовления двух видов кукол: «Барыни-водоноски» и «Барыни с младенцем». Никто не давал ответа на вопрос, для скольких человек должен быть организован мастер-класс. Поэтому раздаточный материал для каждого его участника (пакеты с набором готовых деталей из ткани) решено было комплектовать с запасом. И как впоследствии выяснилось - не зря.
На этом Инесса Александровна не остановилась. По опыту зная, что привлекать участников проще, если выделяться из толпы, она решила проводить мастер-класс в костюме дымковской игрушки, который сшила сама в считаные дни. Кроме выполнения эстетической функции, костюм должен был служить ещё и наглядным пособием. Глядя на руководителя мастер-класса, все сразу понимают, где расположить элементы орнамента, как украсить кокошник.
Наступил день 22 марта. В 75-м павильоне ВДНХ хозяевами экспозиции Кировской области стали фалёнцы. К сожалению, из-за организаторских недоработок они не получили аккредитацию, и поэтому целый час был потрачен только на то, чтобы вместе с обычными посетителями просто войти внутрь павильона.
Инесса Александровна рассказывает, что была удивлена большому количеству желающих своими руками изготовить символ Кировской области. Люди подходили беспрерывно. Не пустовал ни один стул. Но, к сожалению, стол был всего один. Поэтому кое-кому приходилось долго дожидаться своей очереди.
У многих, наверно, возникает вопрос: почему известную всем игрушку посетителям ВДНХ было предложено изготовить из ткани, а не из глины? Оказывается, в месте проведения мастер-классов не предусмотрено мытьё рук и поэтому заранее оговаривалось, что предлагаемые для работы материалы не должны их пачкать.
В зависимости от навыков, посетители либо склеивали, либо сшивали кукол и с большой радостью забирали работы себе, с удовольствием фотографируясь с мастерицей и говоря ей слова благодарности. Восемь часов без перерыва Инесса Александровна работала с людьми. Сейчас усталость давно позади, а чувство удовлетворения от работы, от того, что мастер-класс имел большой успех, осталось.
Квест «Москва. ВДНХ» успешно пройден! Спасибо Вам, Инесса Александровна, за неравнодушие, смелость, усердие, творчество!
Фалёнский центральный дом культуры.
Фото из архива ЦДК.
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