Монеты на счастье. В Кирове было военное училище

Начну с памятных дат: в 1979 году в областном центре было создано Кировское военное авиационно-техническое училище (КВАТУ), в 1999-м - принято решение о его расформировании, а потом, после передачи необходимой документации, - о создании на его базе Кировского техфакультета Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков, который прекратил свое существование в 2009-м. Последний выпуск 180 лейтенантов состоялся в 2008 году.

Для кого-то - просто цифры, но за ними - жизнь нескольких поколений, сотни судеб, историй и длительное противостояние.

За долгие годы моей работы в «Вятском крае» офицеры приглашали меня в училище много раз. Помню, как на торжественной церемонии очередного выпуска на плацу и гостевых трибунах ступить было некуда. Приезжали родители, близкие, девушки курсантов со всей России. Здесь обучили 8640 человек. Из них воевали в Афганистане три тысячи выпускников, две тысячи - в других горячих точках, 150 человек принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Самый трогательный момент: бравые красавцы-выпускники, маршируя по плацу, дружно, в едином порыве, бросали в воздух множество монет. На счастье, с мечтой о том, что они сюда непременно вернутся. Вспоминаю, и до сих пор сердце вздрагивает - трогательно и незабываемо!

Переживали и времена другие, когда руководство КВАТУ из последних сил старалось сохранить хотя бы часть учебного процесса (тогда редел и редел на плацу строй курсантов и офицеров). С 1991 по 1999 год во главе одного из лучших военных учебных заведений России (таковым оно признавалось практически каждый год) стоял генерал-майор Военно-воздушных сил Николай Васильевич Евликов.

Противостояние: как было?

Смотрю на нынешние парады на Театральной площади и понимаю: без курсантов и офицеров КВАТУ они стали другими. Как-то в одном из интервью «ВК» Николай Васильевич признавался: «Мне больно, что уже ничего не вернуть. Не по-генеральски, по-человечески: а вдруг я ещё не сделал какой-то шаг, чтобы спасти училище? Перед парадом Победы в Кирове мне всегда говорили: мол, давайте отвезём курсантов до площади на машинах. Я возражал: пусть ребята пройдут по Московской чётким шагом, с оркестром, на них полюбуются девушки, друзья, порадуются мамы. Это же по-патриотически здорово!»

Он приехал на Вятку в 1991 году, тогда еще был полковником, энергичным и полным сил. И сразу же увидел: приходит в негодность материально-техническая база. Начались «хождения по мукам» и борьба с Министерством обороны, командованием ВВС СССР, другими ведомствами. Нашли затерянную проектно-сметную документацию на строительство новых учебных корпусов и расширение старых, разработанную специалистами свердловского проектного института. Финансирование по проекту со скрипом, но возобновили. «Забили колышки» на строи­тельстве нового общежития для курсантов, начали ремонт старых казарм, в медсанчасть закупили новое оборудование, автомобили.

В учебном плане появились еще четыре новые специальности, востребованные в армейской авиации. Стали дополнительно готовить специалистов по электро- и радиа­ционной защите, авиавооружению, радиоэлектронному противодействию. Впервые в России начали обучать авиатехников морской авиации.

Потребовались опытные преподаватели. Генерал находил их в командировках. Профессиональная и методическая подготовка офицеров была настолько высокой, что КВАТУ всегда занимало передовые позиции среди военных училищ ВВС.

Словом, дела потихоньку налаживались, пока КВАТУ из ВВС не передали армейской авиации. Это ведомство никогда не имело своих фондов и всегда было в роли «попрошайки». Все планы на «светлое будущее» рухнули. Настали тяжелые времена.

И опять Москва

Все дороги в то время вели в столицу. Евликову предложили сменить место дислокации и перебраться под Нижний Новгород, в разворованный городок расформированной строительной войсковой части. Там только на обустройство казарм надо было «вбухать» миллионы рублей. Тогда же вышел указ президента Ельцина о передаче Русской православной церкви всех объектов, принадлежавших ей ранее. А КВАТУ располагалось на территории бывшей Вятской духовной семинарии. Но руководство училища приняло решение: из Вятки - ни ногой!

Так жили до того времени, пока не началось общее сокращение Вооружённых сил России. Училище решили поначалу перевести в Саратов. А затем появилось постановление Правительства России о расформировании. Офицеры с надеждой смотрели на Евликова: мол, какие меры примет генерал?

На совещание о переводе училища поехал полковник Дмитрий Борисович Лесных. Ему поставили задачу: если даже все проголосуют «за», поднимать руку «против». Хотя бы таким образом обозначить нашу позицию. Он рассказывал потом, как его «обрабатывали»: предлагали повышение в должности, звание, высокий оклад, но Лесных один проголосовал против перевода.

Однако, когда маховик приходит в движение, его уже не остановить. И всё же наши командиры решили попробовать ещё раз походить по министерским кабинетам. В буквальном смысле вылавливали всех заместителей командующего армейской авиацией, приглашали «посидеть по-мужски». Всю ночь рассказывали о том, почему училище необходимо области, а в целом - армии. Доказывали с цифрами и фактами в руках.

Однажды рано утром в гостиничном номере раздался телефонный звонок: «Вас срочно требует на совещание командующий!» Он сказал: «Пусть училище существует!» Посоветовал лишь не выходить с какими-либо инициативами, требованиями. Быть тише воды, ниже травы.

КВАТУ возглавил Дмитрий Борисович Лесных, и оно после ухода Евликова просуществовало ещё три года. В противостоянии тогда помогали все прежние руководители области - Десятников, Сергеенков, главы Кирова Киселёв, Михеев.

Я тогда спрашивал последнего генерала КВАТУ, почему он на приемных экзаменах отдавал предпочтение вятским. Ответ был весьма патриотический: «Человек получает диплом, обзаводится женой, тоже вятской. А это значит - и служить будет достойно, дабы не опозорить честь родной земли».

А что сейчас?

С тех пор воды утекло немало. Как-то, выступая перед депутатами гордумы, один из бывших глав администрации города сообщил, что на территории бывшего вертолетного училища будет построен жилой комплекс с детским садом и школой. Позднее в правительстве области его «поправили»: здесь будет создан целый образовательный кластер.

Но участок земли площадью 5,5 тыс. кв. м принадлежит Вятской епархии. Эта земля так и не была размежёвана. Права на сами здания епархия окончательно получила лишь весной 2017 года. Пока церковь не знает, что делать с этим имуществом.

Как сообщал один из сайтов, на территории бывшего КВАТУ предложили создать мультимедийный исторический парк, речь об этом шла на VII Гражданском форуме.

В областном правительстве на днях подписали постановление о выделении средств на разработку проекта строи­тельства в Кирове Центра художественной гимнастики и спортивной борьбы. Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации и госэкспертиза должны пройти в этом году.

Центр хотят разместить на территории бывшего КВАТУ, он впишется в новый студенческий кампус. Предполагаемая стоимость строительства составляет 1,2 млрд рублей. Сейчас чиновники думают, как привлечь федеральное финансирование. Учреждение сможет принимать до 200 спортсменов за смену.

Я приходил позже на территорию бывшего КВАТУ - душа кровью обливалась! Некоторые выпускники знаменитого училища выкладывают многочисленные снимки в интернете, в соцсетях, действительно заставляющие вздрогнуть: как уничтожили визитную карточку города, былую славу и память многих получивших здесь офицерские погоны… Из жизни ушли Н.В. Евликов и Д.Б. Лесных…

Но «кватушники» не забывают друг друга. Смотрел в соцсетях: выпускники училища по-прежнему общаются, ищут своих однокашников, встречаются, поздравляют друг друга с различными датами. Я тоже продолжаю дружить с офицерами КВАТУ. Узнал, что есть даже музей училища - победитель конкурса социальных инициатив.

Значит, жизнь продолжается. А может, и правда, вернутся на вятскую землю - пусть и в новом формате - люди в форме военнослужащих российской авиации? И вновь их парадная «коробка» на Театралке, затмив других, станет чеканить шаг? Как говорится, надежда умирает последней...

Александр ШИРОКОВ.