Молодые душой. 1 октября, в День пожилых людей, завод «Сельмаш» чествовал своих ветеранов

В этом году принимать ветеранов было особенно приятно, поскольку встреча проходила в обновленной заводской столовой. В здании провели кардинальную реконструкцию. Пенсионеры помнят, какой была столовая до ремонта, раньше в ней отмечали общие праздники и личные события. А 1 октября именно ветераны стали первыми гостями столовой. Очень скоро здесь будет обедать, причем круглосуточно, весь коллектив предприятия. Ветераны также оценили обновленные фасады корпусов, широкие заасфальтированные дороги, благоустроенную территорию завода.

В числе 60 гостей «Сельмаша» был и бывший генеральный директор завода Геннадий Петрович Штин, который руководил предприятием с 1985 по 1992 год. Сказать, что это был непростой для завода период, - значит ничего не сказать. Как никто другой, Геннадий Петрович знает, что на самом деле происходило на предприятии и насколько больно было видеть угасание такого гиганта, как «Сельмаш».

Геннадий Штин помнит, как в 2000-х завод стоял без заказов, многие цеха были законсервированы, а квалифицированные рабочие вынуждены были уходить с предприятия в никуда. Ему очевидны те изменения, которые произошли на заводе в последние годы. «Сельмаш» вернулся к стабильной работе, продолжает крепнуть и развиваться.

- Первые четыре месяца работы на заводе в 1985 году я практически находился «на казарменном положении» и предъявлял очень серьёзные требования к работникам завода. Если коротко охарактеризовать последнюю пятилетку при существовании СССР, то на заводе «Сельмаш» это была напряжённая сверхнормативная работа по выполнению планов. Проблемы у завода начались с 1991 года в связи с распадом Советского Союза, со сменой формы собственности, с переходом к рынку и в условиях смены выпускаемой на заводе «Сельмаш» продукции под общим названием «конверсия». И вот этот тяжелейший период особенно трудно переживал завод «Сельмаш», потому что государство уже не выделяло никаких средств. Никакого руководства со стороны вновь созданного Минпромторга просто не было. Выживали как могли. И вот те руководители предприятия, которые были с 1990 года практически до 2007 года, до прихода на завод Александра Анатольевича Чурина, они делали всё, что могли, но достигнуть положительного результата не удавалось. Сегодня же мы видим, как изменился завод: новое современное оборудование, отремонтированные цеха и даже благоустройство на территории - это всё говорит о стабильности и о хороших перспективах, - поделился своими соображениями Геннадий Петрович.

Ещё один пенсионер завода «Сельмаш» - Пётр Фёдорович Семенищев. Он всегда старается приходить на организованные предприятием праздники, ведь он проработал на «Сельмаше» 63 года! «Любитель поюморить, потанцевать и покататься на лыжах в свои 80 с лишним лет» - так характеризуют Петра Фёдоровича бывшие коллеги.

На завод он пришёл в 1959 году после техникума и армии. Устроился конструктором по оснастке в конструкторское бюро. Достаточно быстро освоился в профессии и получил первую категорию, занимал разные должности, в том числе руководящие: возглавлял бюро, работал с нестандартным оборудованием. В 2002 году завод разделили, и от конструкторского бюро почти ничего не осталось. Петра Фёдоровича перевели с должности начальника в простые конструкторы. Он тогда уже был на пенсии, но остался работать в «рядовых», проектировал и чертил детали и изделия. С 2022 года он на пенсии, но не теряет связь с любимым заводом, часто созванивается или встречается с бывшими коллегами, когда гуляет в районе кинотеатра «Дружба». Пётр Федорович ведёт активную жизнь: ездит на дачу и выращивает овощи, летом - на городской пляж, а осенью варит варенье.

Пресс-служба Группы «Сельмаш».