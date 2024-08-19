Молодость в движении

С 24 июля по 1 августа в Самарской области на Мастрюковской поляне прошёл первый Всероссийский молодёжный форум «Движения первых» «iВолга».

Участниками грандиозного мероприятия стали более двух тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. Окунуться в мир творчества и дружбы приехала молодёжь со всей России. Гостями форума также были иностранные делегации. На протяжении восьми дней ребята принимали участие в мастер-классах, слушали лекции и прокачивали свои личностные навыки.

В этом году форум на Мастрюковской поляне не только стал всероссийским, но и объединился с «Движением первых». Председатель правления всероссийского сообщества детей и молодёжи Григорий Гуров отметил, что только неравнодушие и стремление каждого работать в команде дают по-настоящему масштабный результат.

«На одиннадцати тематических сменах участники разработают инициативы, которые уже в сентябре будут реализованы в работе первичных отделений. Мы обсудим развитие вожатского и семейного сообществ «первых», взаимодействие с советниками директоров школ по воспитанию и со специалистами в сфере работы с молодёжью», - сказал Гуров на открытии форума.

Организаторы разработали следующие смены: «Поколение Первых», «Единство смыслов», «Вожатые Первых», «Родные - Любимые», «Мастера воспитания», «Первые. Медиа и дипломатия», «Первые. Наука и образование», «Первые. Спорт и туризм», «Первые. Культура и искусство», «Первые. Волонтерство и экология», «Первые. Патриотизм и историческая память». Каждый желающий мог найти себе направление по душе.

Тернистый путь к мечте

О том, как прошли незабываемые и продуктивные дни в Самарской области, «Вятскому краю» рассказала студентка третьего курса направления «Реклама и связи с общественностью» ВятГУ Алёна Костина.

Девушка давно мечтала принять участие в «iВолге». Ещё десятиклассницей, на занятиях в Доме творчества, от педагога дополнительного образования Алёна получила предложение подать заявку на участие в молодёжном форуме. И её заявка была одобрена, но из-за пандемии мероприятие провели дистанционно. «Многие знакомые успели съездить на «iВолгу» до карантина. Они рассказывали, как там здорово. С тех пор мне хотелось попасть на Мастрюки, чтобы ощутить эту атмосферу», - рассказывает Алёна. В этом году мечта девушки сбылась, и она стала участником смены «Первые. Медиа и дипломатия».

Попасть на всероссийский форум не так легко. Все желающие заполняли анкету участника и писали эссе-самопрезентацию. Дополнительно учитывалось портфолио со всеми грамотами и дипломами, подтверждающими различные достижения. Алёна не сидит на месте. В университете она работает медиаволонтёром и освещает события своего факультета. Такая деятельность была отмечена благодарственным письмом деканата.

Помимо этого, студентка выиграла грант и активно участвовала в региональных конференциях. также она педагог Российского сообщества детей и молодёжи «Движение первых». «Я предполагаю, что все мои активности помогли пройти отбор. О том, что я прошла, мне написали из министерства молодёжной политики Кировской области. В сообщении указали, что меня рекомендовала к участию федеральная дирекция «iВолги», - рассказала студентка.

Как это было

Концепция проведения съезда очень интересна. Дело в том, что на Мастрюковской поляне на время форума разворачивается палаточный лагерь. Участники могли поставить собственную палатку или остановиться в палатке, предоставленной организаторами. Наша героиня никогда не жила в таких условиях, поэтому хотела отказаться от затеи, но вовремя одумалась. «Я всё-таки решила поехать и нисколько не пожалела». Алёна подчеркнула, что организаторы создали комфортные условия для участников. Помимо палаток, на поляне были поставлены специальные шатры, в которых проводились лекции и мастер-классы. Для участников с ограниченными возможностями здоровья построили целый инклюзивный город.

Центральной темой «iВолги» стал лозунг «На iВолгу всей семьёй!». На площадке установили специальный шатёр, в котором проходили различные семейные активности. Например, выставка семейных династий Самарской области, встречи с экспертами в сфере детско-родительских отношений. На смену «Родные - Любимые» могли приехать родители участников. Таким образом, «iВолга» действительно объединила семьи. «Я познакомилась с девочкой из Пятигорска. Она приехала на «iВолгу» вместе со своими младшим братом и мамой», - вспоминает Алёна.

Больше всего студентке запомнилась дискуссия «Новые медиа многополярного мира: какое будущее мы можем построить уже сегодня». Алёна внимательно слушала спикеров, рассказывавших о рекламе, ведь она будущий специалист в сфере рекламы и маркетинга. Любой урок считается бесполезным без практики. Для участников дискуссии провели интерактивную бизнес-игру «Завод». «По сюжету у каждого игрока была своя должность на заводе, - поясняет Алёна. - Перед участниками стояла задача выстроить коммуникацию между сотрудниками, для того чтобы их предприя­тие стало ведущим на рынке. Мне досталась роль руководителя коммерческого отдела. Игра была напряжённой, но в то же время весёлой».

Новый опыт

Благодаря форуму Алёна познакомилась с огромным количеством людей со всей страны. «iВолга объединила людей со всей России и дала прекрасную возможность познакомиться с яркими ребятами из Пятигорска, Волгограда, Санкт-Петербурга, Самары… Список можно продолжать очень долго», - пишет Алёна в личном блоге. Кроме интересных знакомств, девушка приобрела новые навыки и опыт работы в команде. Она рассказала, что на протяжении всей смены развивала свою фантазию и прокачивала так называемые soft skills - не связанные с конкретной профессией навыки, которые помогают хорошо выполнять свою работу и важны для карьеры. Алёне было знакомо большинство из того, о чём говорили лекторы. «Многое нам рассказывали в университете, поэтому у меня была хорошая теоретическая база. Я познакомилась с ситуациями из практики других людей».

Девушка не собирается останавливаться на достигнутом. В планах у Алёны - участие в «iВолге-2025». Студентка уверена, что для молодёжи созданы все возможности, чтобы проявить социальную активность и самореализоваться. На своём примере Алёна показала, как важно не лениться и идти к поставленной цели.

«Пробуйте вновь, если у вас не получается пройти конкурс с первого раза. Все ваши старания точно окупятся. После форума эмоций много, друзей ещё больше, и прямо заряжаешься энергией! Хочется создавать что-то суперкрутое», - подытоживает свой рассказ участница «iВолги-2024» Алёна Костина.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото из личного архива Алёны Костиной.