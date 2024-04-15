Многоцветная Вятка. Вятские художники искали уникальный вятский код

Елена Авинова. Автопортрет со стрит-артом.

Так уж вышло, что нынешний юбилей Вятского регионального отделения Союза художников России (СХР) совпал с 650-летием Кирова. Поэтому выставка «Вятка в цвете-2024. Код традиций», посвященная двум этим событиям, получилась разно­образной и интересной.

В ней переплелись преемственность поколений вятских художников, пронизанная любовью к родному краю, и разнообразие стилей и способов художественного выражения. Всё это доносят до зрителя двести картин 90 авторов, показанных в Выставочном зале Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых.

Юбилейная выставка в торжественной атмосфере была открыта на прошлой неделе. И она стоит того, чтобы ее увидеть.

Едва переступив порог зала, понимаешь, что «Вятка в цвете-2024» - проект юбилейный. Не случайно здесь присутствуют работы мастеров прошлого века, которые стояли у истоков регионального отделения СХР: Фаины Шпак, Михаила Кошкина, Николая Пименова, Петра Вершигорова. Мэтры вятской скульптуры и живописи своим присутствием задают тон, напоминают об истоках мастерства.

Виктор Попов. "Торг".

Преемственность живописной традиции подчеркивают работы старшего поколения вятских художников - Виктора Попова, Аркадия Колчанова, Веры Ушаковой, Виктора Харлова, Александра Веприкова и др. Они так же, как их учителя, отдают дань любви родному городу, рисуя его в самые яркие его моменты. И в этой ипостаси работы, как никогда, отвечают замыслу выставки.

Как написано в анонсе экспозиции, «центральной идеей проекта этого года стало определение двух понятий - «код» и «традиция». Художники - участники выставки, опираясь на традицию предыдущих поколений, стремятся передать представление об уникальности города, о его жителях и об их ценностях с помощью узнаваемых образов, знаков и символов».

Уж чего-чего, а знаков и символов на этой выставке хватает. Взять хотя бы полотно Максима Наумова, которое он назвал «Как братец к сестрице в гости зашел».

Сам автор о картине рассказывает так:

- Выставка изначально замышлялась как этническая, хотя потом её переиначили в «Код традиций». Художники были предупреждены, что часть работ должна соответствовать этой теме. Вот и я поработал в этих рамках. «Этно» подразумевало под собой часть культуры Вятки - и её православных традиций, и языческих. Поэтому у меня получился некий синтез двух миров - язычества и православия. Эта тема занимала многих художников. В своё время над ней работал Виктор Юрьевич Попов. Моя же картина называется достаточно весело, как вы видите. Есть такая знаменитая поговорка, которая подразумевает два светила на небе - Солнце и луну. Они изображены здесь на фоне архитектурной реконструкции самой известной вятской площади. Архитектурная тема для меня стала уже традицией. Старый город меня интересует ещё с того момента, когда я занимался Салтыковым-Щедриным.

Не менее символичны и картины коллеги Наумова по цеху - председателя реготделения СХР Игоря Сметанина. Такой взгляд на мир нашел свой отзвук и в сердцах молодых художников, таких, например, как Вадим Русских. Его триптих посвящен… верхней одежде горожан. Здесь и женское пальто, и парка, и детский пуховик, символизирующие семью, а три составляющих полотна как бы рассказывают историю этой семьи.

Однако далеко не все из вятских художников так увлечены игрой в символы, смыслы и знаки. Большинство предпочитают разговаривать со зрителем понятными каждому реалистическими образами. Хотя и здесь не всё однозначно.

Один мой товарищ как-то сказал, что с появлением фотографии реалистическое искусство кончилось. Я не стал спорить, хотя и был с ним не согласен. Так вот, на этой выставке реализм присутствует во всём своём многообразии. И это богатство выбора только подчёркивает, что никакая фотография не заменит взгляд художника на окружающую жизнь, что фотограф не способен создать собственный стиль изображения, что цветовая гамма у живописца богаче.

Константин Мошкин. "Летний вечер".

- Сегодняшние события свидетельствуют, что русский реализм не просто жив, а у него появляются новые линии, новые течения, новые ответвления, - сказал московский художник Сергей Гавриляченко (его кировчане могут помнить по выставке «Купе»). - И в этом он похож на большой благородный столетний дуб. Реализм лежит в основе того, что сегодня называется современным искусством.

Юбилейная экспозиция работ вятских художников эту мысль известного российского живописца и педагога подтверждает.

На выставке «Вятка в цвете» много имен, которые знакомы кировчанам. Но, что отрадно, немало здесь и фамилий молодых художников. Большинство новичков уже нашли собственный стиль, а их работы не уступают произведениям мэтров. Это лишний раз свидетельствует о том, что наш Союз художников развивается, молодеет и может с уверенностью смотреть в будущее.

Как отметила директор Вятского художественного музея Анна Шакина, выставки подобного уровня у нас давно не было. Последний раз таковую проводили пять лет назад. С тех пор утекло немало воды, а Союз художников заметно изменился.

Нашим живописцам есть что показать по итогам прошедшей пятилетки. А зрителям в этом зале есть на что посмотреть. Вот только нужно поспешить: выставка работает лишь до 5 мая этого года.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.