Мир наизнанку

Лето - пора отдыха и веселья. Только в это солнечное время года мы можем отбросить все заботы для того, чтобы отправиться покорять земной шар.

В 2024 году больше россиян стали регулярно исследовать родную страну. Результаты исследований сервисов планирования путешествий показывают, что количество поездок пару раз в год выросло на 11 процентов, а раз в месяц - на 27 процентов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Вадим Мамонтов в пресс-центре МИЦ «Известия» сообщил, что лидерами приключенческого туризма в России стали Алтай, Камчатка, Карелия, Кавказ и Байкал.

Лягушка-путешественница

Больше всех лето ждут студенты. Виктория Клипачёва учится на втором курсе в Вятском государственном университете. Она осваивает специальность «Журналистика». Всю свою жизнь девушка путешествует по разным уголкам мира. Каждый год Вика исследует всевозможные страны, республики и города. Такая любовь к туризму у неё появилась ещё в раннем детстве: «Мне было три года, когда родители впервые взяли меня с собой в поездку. Они хотели, чтобы я что-то увидела и запомнила».

В туристической «зачётке» той самой маленькой Вики значились Турция, Египет, Испания, Италия, Франция. Яркой картинкой из детства всплывает фрагмент посещения парка развлечений во Франции - Диснейленда. Повзрослевшая Вика вспоминает, какое безудержное веселье переполняло её в том тематическом парке.

«Этим летом мы решили съездить на Кавказ», - рассказывает путешественница. Дело в том, что студентка - большая поклонница гор. К тому, же ключевым фактором при выборе места отдыха стал прямой рейс из Кирова в Минеральные Воды. Перелёт, не требующий пересадок, значительно сэкономил бюджет семьи. Базовой точкой для вылазок к достопримечательностям Кавказа они выбрали живописный Кисловодск.

Не секрет, что тур должен быть спланирован от начала и до конца. Заядлые туристы составляют целые списки с достопримечательностями и локациями. «Имея за плечами серьёзный опыт путешествий, мы разработали чёткую схему подготовки экскурсионной программы, - поясняет Виктория. - Принцип схемы таков: на каждый день мы выбираем два-три наиболее понравившихся места, находящихся недалеко друг от друга. Таким образом, нет необходимости задумываться о том, куда же отправиться, ведь план со всеми интересными объектами всегда под рукой. Иногда в нашем расписании были туры, начинающиеся в шесть утра и заканчивающиеся за полночь. После таких походов мы корректировали свой план и включали в него спокойные прогулки по городу».

Издавна Кавказ славится своими необыкновенными видами. Любой школьник знает, что жемчужиной этого региона считается Эльбрус. Восхождение на самую высокую гору России и Европы позволило Вике насладиться всем величием природы. «Было тяжело туда подниматься, но это физическое испытание стоило тех эмоций, которые мы испытали на вершине. Увиденное казалось нам мощным, огромным и величественным», - делится впечатлениями Виктория.

В противовес хорошему всегда идёт что-то неприятное. Я поинтересовалась у девушки, какие моменты ей не очень понравились в поездке.

«Во-первых, мы жили в квартире без кондиционера. Его отсутствие существенно повлияло на весь отпуск, ведь из-за вечной духоты мы не могли выспаться, - рассказала Вика. - Во-вторых, не все экскурсии получились такими удачными, как хотелось бы. Приехав в Северную Осетию, мы столкнулись с некомпетентностью гида. Он всё время торопил нас. Все локации мы успели посмотреть буквально за десять минут. Конечно же, отведённого времени нам не хватило».

Дабы предостеречь неопытных туристов от таких же неудач, Вика настоятельно рекомендует попытаться самостоятельно прокладывать туристические маршруты. Такая задумка, по словам девушки, сбережёт ваш кошелёк. Порой приобретённый тур не оправдывает ожиданий: высокая стоимость, спешка экскурсовода, большие группы. Эти недостатки могут негативно сказаться на всём отдыхе. Подготовленная без посторонней помощи экскурсия поможет сохранить деньги, нервы и время, а также обеспечить комфортную обстановку на протяжении всей экспедиции или прогулки.

Интересуюсь, как бы Вика закончила фразу «Для меня путешествие - это…».

«...Это жизнь! Мне необходимо выезжать в другие города и страны, потому что я понимаю, что очень важно расширять свои горизонты мышления, - не задумываясь отвечает Виктория Клипачёва. - Люди вокруг нас счастливые вне зависимости от условий проживания. Раз в несколько месяцев я уезжаю за пределы своего любимого города, так как глаза должны видеть новые картинки, а уши - слышать новые звуки. Я хочу как можно больше увидеть в этом мире».

Всем начинающим путешественникам Вика советует не бояться трудностей. Она уверена, что в таких поездках появляются бесценные воспоминания, сохраняющиеся в памяти на всю жизнь.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото из архива Виктории Клипачёвой.

История туризма

В Россию, а точнее в Российскую империю, понятие туризма как такового пришло лишь в конце XIX­XX веков, когда в 1895 году в Санкт­Петербурге было образовано Российское общество туристов (РОТ). Другое его название ­ Русский туринг­клуб. До этого любителей попутешествовать чаще всего относили к бездельникам.

Уже к 1903 году в членах РОТ числился 2061 участник. Руководил обществом потомственный дворянин Николай Андреевич Де Шарио. Чтобы стать членом общества, нужно было внести вступительный взнос в размере двух рублей. Отказать в членстве могли некоторым категориям граждан, например, состоявшим на действительной военной службе нижним чинам и юнкерам, учащимся военных, морских и духовных ведомств, осуждённым, ссыльным и прочим, состоявшим под надзором полиции, а также профессиональным велосипедистам.

Поначалу целью организации было поощрение активного образа жизни вроде велосипедных прогулок на большие расстояния. Но вскоре ассоциация стала создавать условия для путешественников­велосипедистов уже не только в России, но и за её пределами.

В 1916 году ассоциация была закрыта. Причиной тому стала Первая мировая война.

Источник sportmaster.ru.