Мир. Дружба. Студотряды. 24 мая в Научной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова дан старт юбилейному трудовому сезону Российских студенческих отрядов

Вот уже 65 лет студенты страны трудятся в детских лагерях, работают проводниками в поездах, принимают участие в крупных стройках и помогают организовать комфортный отдых россиян на курортах Краснодарского края. За все эти годы через студотряды прошло более 20 миллионов человек. Летний трудовой сезон текущего года сплотит свыше 400 тысяч студентов и школьников из 82 регионов РФ.

«В юбилейный год число школьников и студентов в отрядах будет исчисляться сотнями тысяч человек. Это огромное количество молодёжи, которая готова работать на благо своей страны», - сказала заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова во время церемонии открытия трудового сезона. Она отметила, что ни 65 лет назад, ни сейчас самые масштабные стройки и проекты не обходились и не обходятся без участия студенческих отрядов.

На выбор студентов представлено восемь видов отрядов: строительные, педагогические, сервисные, сельскохозяйственные, отряды железнодорожного транспорта, медицинские и производственные, а также трудовые отряды подростков.

«В условиях, когда многие предприятия испытывают дефицит кадров, наши ребята представляют трудовой и очень качественный резерв, который даёт возможность хотя бы на период летнего трудового семестра восполнить недостающие трудовые руки», - отметила Голикова.

Ребята будут работать во всех отраслях экономики, сообщил Михаил Киселёв, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель правления организации «Российские студенческие отряды». В некоторых сферах деятельности вклад молодёжи будет наиболее заметен. Так, силами студентов планируется этим летом закрыть четверть дефицита работников строительной отрасли. В составе строительных отрядов будут трудиться более 50 тысяч студентов.

Новые энергоблоки АЭС в Ленинградской и Курской областях, Сибирский кольцевой источник фотонов под Новосибирском и многоцелевой быстрый исследовательский реактор (МБИР) в Димитровграде Ульяновской области - это лишь четыре конкретных адреса, где нынешним летом будут трудиться студенческие строительные отряды, уже зарекомендовавшие себя на объектах Росатома добросовестными работниками.

А всего в 2024 году на стройках атомной отрасли ждут не менее трех тысяч бойцов студенческих отрядов. Помимо уже названных, такие объекты есть в Челябинской, Томской, Калининградской областях, Красноярском крае, Москве, а также за пределами Российской Федерации - в Турции, Египте, Индии, Бангладеш и Венгрии, где строятся атомные электростанции по российским проектам.

Четверть дефицита медиков помогут закрыть студотряды. В учреждения здравоохранения выйдет работать более 15 тысяч студентов. «Сегодня те, кто уже приобщился к медицине, кто уже сегодня может оказывать медицинскую помощь, вступают в ряды практикующих медиков», - сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В этом году организовано девять всероссийских трудовых проектов на базе медицинских учреждений. Они будут работать в Новосибирске, Новокузнецке, Архангельске, Перми, Старом Осколе (Белгородская область), Воронеже, Алтайском крае, Республике Татарстан, на острове Сахалин. Поддержка студентов позволит отправить в отпуска штатных сотрудников.

У ребят есть возможность пройти бесплатное профессиональное обучение, которое необходимо им для работы в студотряде. В 2023 году было обучено 38,4 тысячи человек, а в 2024-м эту цифру планируется увеличить до 48 тысяч.

«Спасибо РСО за людей»

Опорный университет Кировской области - ВятГУ - не только выпускает квалифицированных работников, но и предоставляет студентам возможность реализовывать свой потенциал вступив в студенческие отряды.

Анастасия Сергеева учится на треть­ем курсе факультета истории, политических наук и культурологии. Ещё на первом курсе девушка вступила в студенческий педагогический отряд (СПО) «Эндорфин». «Я выбрала это направление, потому что учусь на педагога. Мне хотелось быть вожатой. Я всегда любила летние лагеря и работу с детьми», - говорит студентка.

Повезло Анастасии и с коллективом отряда, все ребята приняли её очень хорошо. «Именно из-за людей, которые были рядом, я не сдалась и прошла школу вожатых», - сказала Анастасия.

Удивительно, но в 2024 году СПО «Эндорфин», так же как и вся организация «Российские студенческие отряды» (РСО), празднует свой юбилей. Вот только исполнилось отряду не 65, а десять лет. В день юбилея «Эндорфина» проводился масштабный концерт, гостями которого были все студенческие отряды Кировской области. Настя вспоминает, что они с бойцами подготовили насыщенную программу. Отряд предполагает, что такое мероприятие понравилось всем бойцам РСО.

Активная студенческая деятельность поощряется поездками в разные города нашей страны. Настя рассказала, что дважды ей удалось стать участником слёта студенческих отрядов Приволжского федерального округа. «Впервые на слёт студотрядов ПФО я съездила весной прошлого года в Нижний Новгород. Слёт тогда назывался «Дорога в лето», - рассказывает девушка. Будучи студенткой третьего курса, Настя пополнила свою копилку поездок и отправилась на XIII слёт студенческих отрядов ПФО в Пермь. «В Перми мы были несколько дней. Защищая честь кировского регионального отделения, я участвовала в спартакиаде. Конечно же, играла в волейбол», - добавляет студентка.

Анастасия не прошла мимо и добровольческой Всероссийской патрио­тической акции «Снежный десант РСО». Этой зимой девушка отработала свой второй десант в составе отряда «Снежок». «Что такое вообще «Снежный десант»? Мы выезжаем в определённый район Кировской области и каждый день перемещаемся из одного населённого пункта в другой. Мы чистим крыши домов от снега, помогаем престарелым людям и семьям, чьи ближайшие родственники ушли на СВО. Кроме того, мы проводим мастер-классы для младших школьников и профориентационные занятия для ребят старшего возраста», - поясняет Настя.

Вступление в студенческий отряд преобразило характер девушки. По её словам, она стала чувствовать себя увереннее, ей теперь проще выстраивать коммуникацию с людьми.

«Первое, за что хочется сказать спасибо своему отряду, - это люди», - смущённо говорит Настя. Нигде нельзя отыскать столько разносторонних, творческих и позитивных ребят, как в отрядах РСО. Девушка убеждена, что студотряд помог ей познакомиться не только с бойцами Кировского регионального отделения РСО, но и найти друзей за пределами области.

Главным событием в этом учебном году Настя считает победу своего отряда «Эндорфин» в «Школе вожатых РСО». «По итогам «Школы вожатых» мой любимый отряд занял первое место! Мы долго к этому шли. Рады, что оценили нас и наши старания».

Всем, кто хочет вступить в РСО, Анастасия желает не бояться и обращаться за советами к старшим товарищам. Они обязательно выслушают и помогут.

В конце беседы девушка, подводя итог сказанному, обратилась к бойцам своего отряда: «Продолжайте яркую историю нашего отряда и берегите его. Пусть «Эндорфин» развивается и становится только лучше, набирая обороты».

Интересные факты

Бойцы стройотрядов иркутского регионального отделения в третий раз примут участие во Всероссийской студенческой стройке «БАМ 2.0». В Иркутской области для участия в этом проекте сформировано 14 студенческих стройотрядов общей численностью 300 человек. А в марте на базе Иркутского государственного университета путей сообщения даже открылась специальная Всероссийская школа командного состава для бамовских студотрядов. Сто человек со всей России и из Беларуси знакомились с проектами, в которых будут участвовать, а заодно изучали правила охраны труда, основы строительного дела.

Не отстают от своих коллег ребята из Ростова-на-Дону. Бойцы студотряда «Берег Дона» Донского государственного технического университета этим летом поедут работать в Липецкую область, в Лебедянский район. Отряд существует девять лет, в прошлом году он стал лучшим среди участников всероссийского трудового проекта «Агроном-сад».

- У местной компании огромные сады, мы помогаем собирать урожай, - рассказал командир отряда Иван Данилов. - Работать будем с середины августа до сентября. В августе возьмём с собой гитары, сядем в поезд - и вперёд. Сюда приезжают студенческие отряды со всей страны: Киров, Питер, Москва. Здесь очень весело, у нас есть даже своя рок-группа. Да и бытовые условия вполне устраивают, живём в хорошем общежитии. В отряде 32 человека, за месяц каждый получает около 80 тысяч рублей. Кристина, наша рекордсменка, в прошлом году заработала 210 тысяч. Норма с человека - девятьсот - тысяча килограммов яблок, это не очень сложно. Некоторые собирают даже по две тонны. Шесть человек из нашего отряда будут учиться водить трактор, чтобы перевозить урожай. Они получат права категории В. Это полезный навык, и многие хотят его получить. У трактористов фиксированная оплата труда - 160 - 180 рублей в час.

Члены студенческих отрядов Омска поедут работать на объекты Рос­атома, Россетей и Газпрома. Они будут возводить взлетные полосы в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург), гостиницы в Крыму, восстанавливать разрушенное паводком село Усть-Ишим (Омская область). Студентов ждут на полях, в медицинских, педагогических, сервисных отрядах. Впервые 156 несовершеннолетних бойцов РСО получат возможность поработать дежурными на железнодорожных вокзалах страны.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото из архива Анастасии Сергеевой.