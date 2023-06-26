Минобр против премии для учителей. За что власть унизила педагогов Кировской области?

Кто бы мог подумать, что именно в Год педагога и наставника власть покажет, как она на самом деле относится к тем, перед чьим именем публично призывает «преклонить колени». Такого унижения люди, которые по праву могут быть отнесены к, похоже, никогда не испытывали. Впрочем, судите сами.

В конце марта этого года генеральный директор завода «Сельмаш», экс-глава областного правительства Александр Чурин сообщил об учреждении в Год педагога и наставника региональной премии «Элита образования Кировской области», вернее, десяти премий по одному миллиону рублей каждая.

Своё решение он объяснил так: «Я вырос в учительской семье, окончил факультет иностранных языков Кировского педа. Мой отец, Чурин Анатолий Михайлович, - заслуженный учитель РФ, 30 лет руководил системой образования области. Учительство - это благородный труд, благодаря которому создаётся будущее! Я с огромным уважением отношусь к учителям, считаю их настоящей элитой России!»

Главным отличием от других форм поощрения педагогов (кроме суммы, конечно) было то, что кандидатов выдвигают сами педагогические коллективы, без согласования с чиновниками от образования.

Видимо, именно это не устроило руководителей Кировской области. В ответ на приглашение принять участие в работе конкурсной комиссии из регионального правительства поступил однозначный официальный ответ: «Министерство образования Кировской области не поддерживает проведение данного «конкурса». Причина - положение о премии, по мнению чиновников, противоречит стратегии развития образования Кировской области.

Однако есть и другое объяснение такой реакции минобра. Об этом официально не говорят, но в приватных беседах этого не скрывают. Против премии, учрежденной Чуриным, выступил губернатор Соколов. Причина, на наш взгляд, - это какие-то детские комплексы Соколова, который регулярно демонстрирует, что он против чего-то только потому, что это делает Чурин (будь то визит министра обороны на «Сельмаш», ремонт стадиона «Машиностроитель» или спонсорская помощь хоккейному клубу «Олимпия»). Вот и с премией «Элита образования Кировской области» вышло так же. Очевидно, что подчиненные губернатора бросились исполнять губернаторскую волю.

О своем отрицательном отношении к премии не раз заявляли зампред областного правительства Светлана Шумайлова и министр образования Ольга Рысева. По словам некоторых директоров школ, на различных совещаниях к ним подходили сотрудники министерства образования и настоятельно рекомендовали не участвовать в конкурсе.

Когда в региональном правительстве узнали, что педагогические коллективы всё же выдвинули своих кандидатов, причём среди них были детские сады, школы, гимназии, колледжи, министерством образования было организовано беспрецедентное давление на руководителей этих образовательных учреждений и на самих кандидатов с целью принудить их отказаться от участия в конкурсе. По нашей информации, речь могла идти вплоть до угрозы увольнением ослушавшимся.

В результате сразу несколько педагогических коллективов сняли своих представителей непосредственно в ходе голосования. Некоторые соискатели подали личные заявления об отказе от участия в конкурсе (подробнее о том, кто и как «выкручивал руки» педагогам, посмевшим, по мнению чиновников, возомнить себя элитой без «высочайшего» разрешения, мы расскажем в одном из следующих номеров «ВК»).

Несмотря на это, конкурсной комиссией принято решение выдвинуть на соискание регио­нальной премии «Элита образования Кировской области» всех участников конкурса, не подавших ЛИЧНЫЕ заявления об отказе участвовать в конкурсе либо отозвавших такие заявления.

Награждение победителей, как и было объявлено ранее, состоится 27 июня 2023 года в городе Кирове.