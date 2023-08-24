Мёртвая петля русского танкиста. Наш земляк младший лейтенант Сергей Пятин – Герой России

2 августа 2023 года в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения Президентом России Владимиром Путиным высших государственных наград Родины. Среди награждённых был и уроженец села Новотроицкое Шабалинского района младший лейтенант Сергей Витальевич Пятин.

5 августа по приглашению коллеги-краеведа Нины Мильчаковой (Гордеевой) я отправился в гости на праздник Дня села Черновского, которое находится на западной окраине Шабалинского района, на берегах речек Некрасиха и Чёрная. Ровно в 11 часов на сельском стадионе торжественную часть праздника открыл глава Шабалинского района. Началось награждение юбиляров, многодетных семей и долгожителей села. Вот на украшенную зеленью сцену вышел русский солдат в камуфляжной форме с «Золотой Звездой» Героя России на груди. Чуть позднее состоялось наше знакомство с Сергеем Пятиным, который со своей семьёй - женой Ольгой и детьми Натальей, Евгением и маленькой Алёнкой - по приглашению руководства района приехал в село Черновское.

С Сергеем мы быстро нашли общий язык, так как я тоже в 1980 - 1982 годах служил в Группе советских войск в Германии в должности командира танка Т-62. Вот рассказ героя.

Подвиг вятского парня

- На службу в Вооружённые силы РФ меня призвали в 2002 году. Думал, что через два года вернусь домой, на малую родину, но служба меня зацепила и задержала на долгие годы, - рассказал Сергей. - Защита Родины стала призванием души и сердца. Сразу же попал в штурмовой батальон. Начались командировки по урегулированию накалившейся обстановки в государствах Африки, бывших колониях Англии, Франции и Италии, где 90 процентов территории занимают пустыни. Совершенное знание военной техники помогло быстро ознакомиться со всеми видами современных боевых машин. Постепенно с БМП пересел на БТР, а потом и на танк Т-80, стал командиром экипажа. Одна за другой на груди засверкали заслуженные ордена и медали. Позднее наше подразделение перевели в горную местность Северного Кавказа, в Чечню, рассечённую множеством долин, речек и ущелий. С первого дня начала СВО, 24 февраля 2022 года, как штурмовой маневренный отряд мы вошли на территорию Украины.

Приобретённый к этому времени боевой опыт помогал Сергею успешно решать все поставленные задачи. Однажды поступила команда остановить продвижение нацистов в одном из районов. Ознакомившись с местностью и увидев впереди врага, Сергей без раздумий отдал экипажу команду атаковать врага в одиночку. Скоростной и высокоманевренный «летающий» советский танк Т-80 быстро продвигался вдоль негустого леса навстречу целой колонне неприятеля. С первого же выстрела Сергей вывел из строя головной французский танк «Леклерк», вторым выстрелом - шведскую «поделку» - БМП CV90, пробив её насквозь и выведя из строя.

Враг начал вести ответный огонь. Башню российского танка одним из осколков осколочно-фугасного снаряда заклинило. Сергей отдал команду механику-водителю отойти на 100 - 200 метров назад и сделать «мёртвую петлю», чтобы самим не оказаться лёгкой мишенью. За эти секунды пришло решение. Через минуту на предельной скорости они вновь приблизились к фашистам и первым же прицельным выстрелом из пушки снесли башню у второго танка врага, вторым выстрелом прошили насквозь немецкую БМП «Мардер», третьим - ликвидировали «укроповский» расчёт гранатомётчиков, а из спаренного с пушкой пулемёта ПКТ положили навечно отдыхать на русской земле 20 человек пехоты нацистов. Умелыми действиями российского экипажа очередная украинская «мясная атака» захлебнулась в самом начале. Так один русский танк остановил большую колонну противника и успешно выполнил поставленную задачу.

Вскоре экипаж Сергея Пятина отличился в жестоком бою на Херсонском направлении, где они твёрдо стояли на защите деревни Костромка и ни на шаг не отступили от занятых позиций, уничтожив много боевой техники врага и 90 вооружённых до зубов вражеских солдат. За этот бой наш земляк был удостоен знака особого отличия - медали «Золотая Звезда» с присвоением звания Героя Российской Федерации. И медаль, и звание присваиваются за заслуги перед Оте­чеством и народом.

2 августа 2023 года мы все смотрели прямую трансляцию награждения из Кремля.

«Очень волновался, конечно, оттого, как всё пройдёт. Впервые представилась возможность встретиться с Президентом России так близко, - вспоминает Сергей. - Но когда Владимир Владимирович вошёл в зал, волнение тут же исчезло. Наш президент - обычный человек, глаза у него очень внимательные, спокойный взгляд, уверенный голос и крепкое мужское рукопожатие».

Два русских богатыря. Два русских характера с мёртвой хваткой. Смелость, мужество и решительность в принятии решений.

В настоящее время «затрофеенные» российскими танкистами новые образцы хвалёной натовской техники уже изучают наши специа­листы на военных заводах в Кубинке, Нижнем Тагиле, Кургане и Мотовилихе…

Герои операции Z

Герой России - это личность. Это патриот. Герои России - это люди, которые приподнимаются от земли и меняют пространство вокруг себя. Это смелые и отважные воины, которые в экстремальной ситуации не теряют силу духа перед численным превосходством врага, не опускают руки, не малодушничают, а продолжают сражаться до конца, идти наперекор всем законам логики и физики, и всегда выходят в схватке с врагом победителями, спасая и себя, и своих товарищей от неминуемой смерти. «И один в поле воин, если ты по-русски скроен! Сам погибай, а товарища выручай!»

- Что помогает солдату выжить в современном быстротечном бою? - начал отвечать Сергей на следующий мой вопрос. - Это слаженность работы экипажа танка, доведённая до автоматизма. Это умение «петь одну песню». Танк без слаженного экипажа - это простая груда железа и хорошая мишень для врага. Помогает воину и знание врученной тебе военной техники, её скоростных и боевых качеств, тактики современного скоростного боя, в котором всё решают считаные секунды - кто быстрее. Это знание натовской техники и её уязвимых мест. При этом на нас возложена высочайшая ответственность: любой ценой выполнить поставленную задачу командования и только после боя уже подводить итоги, делать какие-то выводы и производить «разбор полётов». От командира танка требуется умелое руководство действиями всех членов экипажа через переговорное устройство, во время боя - жестами. Это всё нарабатывается и приходит с опытом. Бои бывают жаркие! Это уже мой третий танк Т-80 за время СВО…

А на следующий день, 6 августа, наш герой отметил в кругу семьи, друзей и со своей любимой мамой, Валентиной Ивановной, свой 39-й день рождения.

Кировчане вместе с шабалинцами и жителями небольшого села Новотроицкое гордятся своим земляком, ведь он встал в один ряд с теми, кто был удостоен высшей награды Родины во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, продолжив традиции отцов. Мы желаем всем участникам СВО вернуться домой живыми и здоровыми. Да хранит Господь тех, кто рискует своей жизнью ради мира на земле! Земной поклон тебе, Солдат России! Храни, Гос­подь, всех сыновей! Кто, кроме нас! Дело наше правое! Враг будет разбит! С такими парнями, как Сергей Пятин, победа всегда будет за нами!

Анатолий Авдеев,

краевед, писатель, публицист, лауреат Всероссийского конкурса 2020 года «Слово к народу»