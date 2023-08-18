Мечты под «Алыми парусами». В Кирове открылась выставка к 100-летию выхода повести Грина

Фото С. Цапаева (Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина).

Когда-то в далеком детстве я буквально зачитывался романтическими произведениями Александра Грина. Может, потому, что в душе сам был таким же увлечённым: грезил о дальних краях, о заманчивых путешествиях и неизведанных тайнах.

Не случайно и на выставку, открытую в кировском Музее А.С. Грина, я пришел с особым чувством - с ностальгией по ушедшей поре. Новая экспозиция посвящена столетию выхода в свет повести-феерии «Алые паруса».

Кто не помнит историю о девушке Ассоль, пронёсшей мечту из детства во взрослую жизнь, и о благородном капитане Артуре Грэе, который исполнил эту мечту, сотворив чудо своими руками? Это произведение уже целый век покоряет сердца читателей.

На выставке посетители музея узнают об истории создания знаменитой повести, о тех, кто стал прообразом юной Ассоль: сестре писателя Варваре Гриневской, его музах - Вере Абрамовой и Нине Мироновой.

Давайте вспомним, как создавалась повесть. Идея пришла к Александру Грину случайно. Исследователи его творчества пишут, что он остановился перед витриной с игрушками и увидел лодочку с шелковым парусом. Правда, тот был не алого, а белого цвета. Грин задумался: а что мог бы ему рассказать корабль с красным парусом? В поисках ответа на этот вопрос он и написал свою самую известную книгу. Но прежде, чем повесть попала в руки читателей, она и ее автор прошли трудный путь.

Работа над книгой шла на фоне трагических событий не только в стране, но и в жизни самого писателя. В 1919-м Александра Грина призвали в армию. Там он заболел сыпным тифом и долго лечился в госпитале. Грин дважды дезертировал из армии, потому что не разделял тех идей, за которые его отправили сражаться. В какой-то момент писатель оказался на грани нищеты, скитался по друзьям в поисках ночлега. И всё это время Грин делал заметки и работал над черновиком будущей повести, естественно, с надеждой, что и в его жизни, и в жизни Петрограда наконец-то появится тот самый корабль с алыми парусами.

Привычный читателям текст «Алых парусов» сложился к 1920 году. Все дальнейшие правки имели чисто стилистический характер. В мае 1922-го в газете «Вечерний телеграф» опубликовали одну главу повести под названием «Грэй». Полностью произведение вышло в 1923 году. Александр Грин посвятил книгу любимой жене - Нине. До своего последнего вздоха великий и многострадальный писатель не утратил веру в лучшее, надежду и силу духа. Именно этими чувствами пронизана и вся повесть.

Жанр «Алых парусов» - повесть-феерия. Такие произведения представляют собой сказочное повествование с фантастическим сюжетом. С одной стороны, действия повести происходят в сказочных обстоятельствах, но с другой, эта история не такая чудесная.

- Это своеобразная сказка, она не совсем волшебная, если не считать предсказания, которое Ассоль услышала в детстве. Ведь там почти нет мистики, сверхъестественного. Есть как будто бы цепь случайностей, которая и образует сказку. Поэтому это и феерия, и романтически-сентиментальная повесть, - так считают организаторы экспозиции.

Удивительно, но именно эта повесть будит творческое начало в людях, вдохновляет тысячи поэтов, художников, танцоров, мастеров декоративно-прикладного искусства и многих других. По «Алым парусам» снимали кинофильмы, ставили спектакли, писали картины, создавали песни. В честь книги и её героев называли памятники, учре­ждения культуры и искусства и даже парфюмерию и шоколад.

Я, будучи воспитанником Дома пионеров в посёлке Фалёнки, тоже играл в постановке «Алые паруса». Помню, как волновался перед выходом на сцену. В зале же находились не только мои сверстники, но и педагоги, родители. А как они оценят игру подростка, впервые вышедшего на сцену? Конечно, тогда были и аплодисменты, и слова благодарности. Но главное - осталось впечатление от того, что ты тоже стал частичкой великого романтического действа.

Уже позже, работая на Крайнем Севере, я тоже возвращался к теме «Алых парусов». Впервые в городе, где работал и жил, организовал выпускной вечер под таким названием. С трудом нашли нужный холст огромного размера, затем вместе с ребятами искали красивую бумагу алого цвета. Долго вырезали те самые паруса, клеили, со­здавая феерию. Когда полотно, которое мы стремились успеть изготовить к общегородскому выпускному, развернули и повесили на стену, все ахнули: а ведь неплохо получилось!

Корабль как будто летел по воздуху. Тогда, говоря о мечте и о будущем, многие прослезились. Александр Грин был прав: нужно верить во что-то хорошее - и оно обязательно сбудется!

На выставке показаны экспонаты из фондов Кировского областного краеведческого музея имени П.В. Алабина, творческие работы арт-группы «Бегущие по волнам» (г. Казань), клуба «Очарованные кружевом» (г. Кирово-Чепецк), фотографии с экспедиции по реке Вятке, идея которой была навеяна повестью-феерией «Алые паруса».

Выставку дополняет художественный проект «Мечта», созданный арт-группой «Бегущие по волнам» в составе Лады Аюдаг и Тани Тэнч. Это картины в необычном стиле: художницы пишут каждая на своей половине холста, создавая в итоге единую композицию. Десять картин, выполненных акрилом на холстах, отображают, как выпускники видят свою мечту через призму алого паруса.

Шесть предыдущих выставок художниц прошли в Санкт-Петербургском Доме национальностей, в Казани - в Музее Баки Урманче, в центральной городской библиотеке и Доме детского и юношеского туризма и экскурсий «Простор», в гимназии № 7 имени Героя России Алексея Козина.

Лада Аюдаг - председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ, Таня Тэнч - член совета по международным связям этого отделения. Обе они - активные участницы различных выставок в России и за рубежом.

«Алые паруса» всегда вдохновляли творческих людей. Несколько лет назад в День молодёжи на Театральной площади г. Кирова состоялся открытый показ мюзикла «Алые паруса». Спектакль Пермского академического Театра-Театра увидели почти три тысячи выпускников кировских школ.

Тогда художественный руководитель театра Борис Мильграм заметил:

- Мы все сегодня испытываем особое чувство, показывая спектакль на родине Александра Грина. Ведь мечта, которую воплотил Грин в повести «Алые паруса», ведёт нас от молодости через всю жизнь. Я желаю, чтобы вы не боялись мечтать и чтобы ваши мечты сбывались.

А еще в Музее А.С. Грина посетители увидят фотостенд лауреатов российской премии имени великого писателя-романтика. Среди них - детская писательница Ирина Ивановна Краева (г. Москва), некогда работавшая в городе Кирове. Недавно вместе с председателем Российского детского фонда Дмитрием Альбертовичем Лихановым она побывала на родной земле, посетила Орловское спецучилище.

Выставка продлится до 24 сентября 2023 года. В рамках работы экспозиции пройдут концерты и творческие встречи с поэтами и писателями. 23 августа, в день рождения А.С. Грина, состоится открытие литературного дворика «Алые паруса».

Реализация проекта осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Киров» в рамках конкурса проектов «Город добрых соседей» по реализации общественных инициатив, посвященных 650-летию города Кирова.

А. ВЯТКИН.

