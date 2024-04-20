Матчи мегазвёзд. В субботу 4 мая в Кирово-Чепецке пройдёт прощальный матч мастера спорта России Максима Трунёва





Два олимпийских чемпиона, три чемпиона мира, шесть обладателей Кубка Гагарина сыграют на льду кирово-чепецкой «Олимп-Арены».



В субботу 4 мая в Кирово-Чепецке пройдёт прощальный матч мастера спорта России Максима Трунёва. В прошлом году он завершил игровую карьеру и сейчас входит в тренерский штаб МХК «Олимпия». За плечами 33-летнего хоккеиста - 15 сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Несмотря на то что провёл он их в других городах, свой прощальный матч Максим решил организовать в родном Кирово-Чепецке. Здесь он родился и вырос, здесь пошёл в школу, здесь впервые встал на коньки и взял в руки клюшку.



Во встрече примут участие команды «Звёзды «Олимпии» и «Звёзды КХЛ». Состав первой из них сформирован из игроков кирово-чепецкой «молодёжки» прошлого и нынешнего сезонов. Среди них - вратари Артём Кузин, Артём Казаков, защитники Михаил Бычков, Артём Бакшаев, Фёдор Ус, нападающие Максим Пиков, Тимофей Пономарёв, Раис Шафеев, Рифат Файзетдинов и другие.



В сборной «Звёзды КХЛ» - около 20 действующих и бывших игроков команд Континентальной хоккейной лиги. Трое из них ранее также выступали в клубах Национальной хоккейной лиги. В её составе два олимпийских чемпиона, три чемпиона мира, шесть обладателей Кубка Гагарина, в том числе один трёхкратный и двое двукратных.



Перед началом матча болельщики смогут получить автографы звёздных гостей и сфотографироваться с ними. Также запланирована шоу-программа со световыми эффектами и с живой музыкой.





Матч «Звёзды КХЛ» - «Звёзды «Олимпии» станет отличным финалом нынешнего интереснейшего и насыщенного событиями хоккейного сезона.



Между тем в 20-х числах апреля молодёжный хоккейный клуб «Олимпия» проведёт товарищеский матч с участием игроков 2003 года рождения. Об этом на встрече с болельщиками сообщил главный тренер команды Юрий Култынов.



По его словам, это будет своего рода «выпускной» для местных ребят, завершающих свою карьеру в молодёжном хоккее. Регламент и формат этой игры пока не определены. Известно только, что болельщики вновь увидят в игре голкиперов Артёма Казакова и Артёма Кузина, защитников Михаила Бычкова, Егора Лекомцева, Фёдора Уса и Якова Ященкова, нападающих Максима Пикова, Тимофея Пономарёва, Ростислава Крючкова и Никиту Соколова. В матче примут участие и другие игроки «молодёжки» прошлого и нынешнего сезонов, которые продолжают тренироваться в ледовом дворце «Олимп-Арена», в том числе Раис Шафеев.