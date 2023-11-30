Мандат и дело. Олеся Редькина не успела получить мандат депутата Госдумы, как попала под следствие

После того как обвиняемого во взяточничестве беглого олигарха Вадима Белоусова лишили мандата депутата Государственной думы, в рядах фракции «Справедливая Россия - За правду» образовалась брешь. Президиум центрального совета «Справедливой России» предложил Центризбиркому кандидатуру депутата Заксобрания Кировской области Олеси Редькиной для замещения вакансии.

«Олеся Александровна была второй вслед за выбывшим депутатом в составе федерального списка партии от региональной группы № 16, в которую входят Удмуртская Республика и Кировская область», - сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем телеграм-канале.

Также он написал, что региональные отделения партии в этих субъектах Российской Федерации поддержали данную кандидатуру.

«Отмечу, что в регионе хорошо знают Олесю Александровну, которая свыше 35 лет проработала в здравоохранении, прошла путь от санитарки до главного врача Кировской клинической инфекционной больницы, награждена орденом Пирогова, медалью Русской православной церкви. Так что наша фракция и Дума в целом в лице Олеси Александровны Редькиной получат очень квалифицированного депутата, который глубоко погружён в ключевые проблемы, волнующие наших сограждан», - подытожил своё сообщение лидер эсеров.

16 ноября депутаты Заксобрания рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Олеси Редькиной. 17 ноября совет реготделения партии «Справедливая Россия - За правду» единогласно проголосовал за передачу вакантного мандата депутата ОЗС общественнику и предпринимателю Вячеславу Царюку.

Егор ГОРОХОВ.