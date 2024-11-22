Мама - главное слово в каждой судьбе

Фото cdn.culture.ru.

Трудно не согласиться с тем, что мама - главный человек, оставляющий в нашей жизни неповторимый след. Сегодня, в канун «профессионального» праздника мам, нисколько не умаляя роль отца, хочется порассуждать на эту тему.

Заглянем в историю

Если верить интернету, дань уважения матерям стали отдавать ещё в XVI веке в Великобритании. В четвёртое воскресенье Великого поста англичане посещали приходы, в которых крестили их матерей или прихожанками которых они были в детстве. Со временем этот день назвали Маминым воскресеньем, а матерям стали дарить нарциссы и фруктовые пироги с марципаном.

Что касается государственного уровня, то впервые праздник узаконили в США. В 1914 году президент Вудро Вильсон признал День матери национальным праздником. Его по сей день отмечают в Америке во второе воскресенье мая.

Интересный факт: после окончания Первой мировой войны во Франции многодетным женщинам стали вручать правительственные награды «За помощь в восстановлении населения». А после Второй мировой войны поздравлять матерей стали и в Японии.

В нашей стране праздник матерей почему-то долго не мог прижиться. К примеру, впервые его отметили ещё в декабре 1915 года. Попытки ввести День матери предпринимались и в СССР. Но вплоть до конца 1990-х этот праздник не появлялся в календаре знаменательных дат России. Хотя справедливости ради надо сказать, что в 1993 году президент Республики Саха (Якутия) первым в Российской Федерации признал День матери официальным праздником. Вслед за Якутией праздничную дату узаконили в Башкортостане и Челябинской области.

Лишь в январе 1998 года президент России Борис Ельцин собственным указом установил День матери по всей стране - для «повышения социальной значимости материнства».

Вот так, пройдя сквозь тернистые пути непризнанности, «профессиональный» праздник мам всё же обосновался в нашей стране и стал одним из любимых в году.

Первое слово

Наверное, вы замечали, что на многих языках мира слово «мама» звучит если не одинаково, то довольно схоже. Этому есть вполне понятное объяснение: главное слово в жизни человека относится к той группе слов, которые появились ещё до возникновения у людей членораздельной речи, и слова эти происходят из детского лепета.

Слог «ма» - самый простой из того, что может выговорить младенец. Поэтому неудивительно, что на подавляю­щем большинстве языков мира самые важные для каждого человека слова звучат похоже. К примеру, русские так же, как немцы и китайцы, называют мать «мама», французы - «маман», англичане - «мэмма», корейцы - «омма».

Кстати, в Грузии слово «мама» означает вовсе не мать, а как раз наоборот - отца. Но интересно то, что слово, обозначающее маму, во всех языках складывается из двух одинаковых слогов.

«Достала, мам!»

Так обычно выражают возмущение современные дети, когда мама, по их мнению, уже перешла все границы их личного пространства.

Сколько вокруг доброжелателей, которые то и дело норовят посодействовать в воспитании чужого дитяти! Они не упустят возможности сослаться на мнения всевозможных экспертов по этому вопросу и обязательно расскажут о кризисах трёхлеток и семилеток, о пресловутом кризисе подросткового возраста и о становлении личности. Да и литературы данного профиля, прочитав которую почему-то делаешь вывод, что ты никудышная мать, кругом предостаточно. Но, кто бы что ни говорил, только мама знает своего ребёнка и только она может найти к нему подход.

Через что только не проходит главная женщина в нашей жизни: капризы, истерики, иногда тотальное игнорирование. Мудрая и великая та мама, которая сохраняет самообладание в подобные моменты, хотя они и не проходят для неё бесследно. Первый седой волос, первая морщинка, первые капли успокоительного - всё это отметины, оставленные не только обидой и огорчениями, но и беспокойством за родного человека. Поэтому, когда возмущённый ребёнок скажет матери «Достала, мам!», она просто нанесёт чуть больше питательного крема, чуть чаще станет подкрашивать седину, чуть крепче станет доза её успокоительного.

Не зря же говорят, что мамы как пуговки - на них всё держится.

А знаете ли вы...



Древние римляне словом «мамма» называли грудь женщины, кормящей ребенка молоком. Именно поэтому сейчас в зоологии класс млекопитающих животных называется латинским словом «маммалиа» (Mammalia).

Спасибо, мамы!

- Делай, наконец, уроки!

- Поешь!

- Убери за собой!

- Надень шапку!

Эти и многие другие, казалось бы, обыденные, но в то же время овеянные материнской заботой фразы мы запоминаем на всю жизнь. Сначала они нам просто не нравятся (вспомните: мы только за порог - и сразу шапку долой, про «Поешь!» вообще забывали). Порой такая забота кажется нелепой. «Мама, ну что со мной может случиться?» - раздражались мы на её беспокойство по поводу наших ночных прогулок или дальних поездок.

Но, достигнув определённого возраста, вдруг обнаруживаем, что на холоде действительно мёрзнет голова и уши неминуемо свернутся в трубочку, если срочно не натянуть шапку. Поесть вовремя - это, вообще-то, радость, потому что заработанный в юности гастрит то и дело напоминает о себе и грозит переродиться в язву. Да и порядок в квартире - один большой и несомненный плюс: во-первых, вещи быстро находятся, во-вторых, рыжие интервенты не оккупируют твои честно взятые в ипотеку квадратные метры, а в-третьих, это просто приятно - жить в чистоте.

Только обзаведясь статусом «мама» и испытав на себе все прелести родительства, женщина впервые понимает, как её маме приходилось трудно, как порой невыносимо больно ей было слышать резкие слова от своего ребёнка, как тяжело это и страшно - не спать ночами, переживая за жизнь и здоровье сына или дочери.

И лишь когда женщина сама становится матерью, она осознаёт, как это сложно, волнующе и вместе с тем прекрасно. Первый писк только что родившегося ребёнка, первое кормление и пеленание, первые шаги и первые слова - это бесценное сокровище, которое дороже любых бриллиантов. Повезло женщинам, познавшим эту радость и обретшим волшебный дар материнства.

Сегодня, в канун праздника, хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший подарок - жизнь! Желаем вам душевных сил, жизненной мудрости, женского счастья и домашнего уюта. Спасибо вам, родные, за тепло и ласку, нежность и заботу, которые вы нам дарите. Мы вас любим!

Анастасия МАКСИМОВА.

P.S. Мамуля, я надела шапку.