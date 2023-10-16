«Малышам» подставили плечо. Корпорация МСП встретилась с вятскими предпринимателями

Сегодня принято считать, что малый бизнес очень важен для развития экономики, и государство на его поддержку выделяет немалые деньги. Доходят ли они до предпринимателей и эффективно ли работают, обсудили недавно в кировском центре «Мой бизнес». Там прошла встреча представителей предпринимательского сообщества с заместителем гендиректора федерального АО «Корпорация МСП» Андреем Железняковым и заместителем председателя правления АО «МСП Банк» Алексеем Рыжковым.

Совсем не треть

Приезд столичных гостей всегда интересен вятской публике. Вот и на этот раз послушать москвичей пришло порядка ста человек.

Региональное руководство на этой встрече представлял заместитель председателя правительства области Михаил Сандалов. Он и открывал мероприятие. Его слова вызвали неоднозначную реакцию у присутствовавших.

- Каждый третий трудящийся в нашей области - это предприниматель, - решил по­льстить представителям МСП (малого и среднего предпринимательства) зампред, существенно завысив их представительство в региональной экономике.

Но номер не прошел. Сразу же после этого мероприятия в одной из предпринимательских групп в телеграме появилась саркастическая запись: «Лоханулся зампред. Если у нас примерно 45 тыс. субъектов МСП и 32 тыс. самозанятых, то всё равно получается 77 тыс. А занятых в экономике - примерно 620 - 640 тыс. человек. Получается, что каждый девятый и то с большой натяжкой. Но если реально, то примерно пять - семь процентов».

Всё же говорить правду в этом случае было бы лучше. Тем более что точные цифры, касающиеся развития малого бизнеса в нашей области, нам регулярно сообщает Кировстат.

По данным статистики за первое полугодие текущего года, средняя численность работников малых предприятий Кировской области - 42,1 тыс. человек, из них 95 процентов - работники списочного состава. Оборот МСП - 84,4 млрд руб­лей. Основную долю оборота сформировали предприятия оптовой и розничной торговли (52 процента) и обрабатывающих производств (22 процента). Лидирующие позиции среди обрабатывающих производств занимали предприятия по производству пищевых продуктов, а также по обработке древесины и производству изделий из дерева и пробки (кроме мебели), производству изделий из соломки и материалов для плетения.

А вот доля МСП, которые занимаются научной и технической деятельностью (то есть высокотехнологичным производством), совсем невелика. Она составляет лишь 1,9 процента.

Сотрудничество уже идёт

Как водится, гости приехали в Киров с разговором о деньгах. Да и о чём ещё могут говорить те, кто работает ради прибыли? Впрочем, винить их в этом нельзя. Даже самое простое занятие, как, например, парикмахерский салон или клининговая служба, требует финансовых вложений. А где их взять, если начинаешь дело с нуля? Вот тут-то и может прийти на помощь Корпорация МСП.

Как отметил Андрей Железняков, корпорация работает для того, чтобы малому бизнесу было легче дышать, чтобы повысить доступность для него финансовых ресурсов.

- У малого и среднего бизнеса благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» есть возможность получить финансовые меры поддержки, в том числе привлечь финансирование по одной из программ льготного кредитования, воспользоваться гарантиями и поручительствами Национальной гарантийной системы (НГС) в случае нехватки залогового обеспечения или приобрести оборудование в льготный лизинг, - сказал Железняков. - Малый бизнес малым не бывает, ему необходимо уделять большое внимание.

Он также рассказал, что для расширения рынков сбыта малые и средние предприя­тия могут стать участниками программ «выращивания» потенциальных поставщиков, которые проводят крупные компании с госучастием.

По словам московского гостя, кировские предприниматели охотно сотрудничают с Корпорацией МСП. С начала 2023 года малые и средние компании нашей области получили финансовую поддержку по программе стимулирования кредитования на 1,1 млрд рублей. Финансирование привлекли почти 300 компаний региона. И за год прирост объема предоставленных по программе кредитов составил 57 процентов. Кроме того, с начала года вятские предприниматели получили финансовую поддержку в виде помощи гарантий и поручительств участников НГС на общую сумму 2,38 млрд рублей.

Несмотря на столь немалые объемы получаемой от корпорации поддержки, наши предприниматели не прочь расширить сотрудничество с ней. Это стало ясно, когда встреча перешла в формат «вопрос-ответ».

Такие разные вопросы

Понятно, что вопросы, которые задавались представителям Корпорации МСП, носили не общий, а частный характер. Каждого бизнесмена интересовала возможность использовать меры поддержки для своего дела. Поэтому нет ничего удивительного, что и ответы они получали расплывчатые, типа: «Мы посмотрим, что можем для вас сделать».

И всё же среди множества частных вопросов были весьма интересные. Например, ситуация с производителем сыров «Вятский пармезан». Это предприятие зарегистрировано в России, но работают в нём и являются его учредителями итальянцы. В силу этого ни один российский банк не хочет давать кредит на развитие дела.

- Обратитесь к нам с этой историей, - ответил Андрей Железняков. - Быстрого ответа не обещаю, но попробуем найти решение. Для нас это будет проверкой на прочность.

- Подходят ли глэмпинги (организация комфортного отдыха на природе. - Ред.) под кредиты для гостиничного бизнеса? - спросил другой предприниматель.

- Вы одни из первых, кто обращается к нам с таким вопросом. Давайте посмотрим, что вам можно предложить. Туризм с точки зрения прио­ритетов поддержки предпринимательства уже есть и будет дальше тиражироваться. Программы будут появляться, регионы будут подключаться.

- Вы как-то поддерживаете, финансируете научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы? - спросил третий.

- Мы поддерживаем все субъекты МСП. Если у вас есть запрос, направьте нам обращение, мы посмотрим, какие программы реализуются по всей стране. Нужен лишь соответствующий ОКВЭД.

Польза очевидна

Думается, и москвичи, и вятские предприниматели ушли с этой встречи с чувством выполненного долга. Первые поставили галочку в своих отчетах о выполненной работе, вторые - получили удовлетворение от заданного вопроса или от полученной информации.

Кировский уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Вавилов считает, что такого рода встречи полезны, особенно сейчас, когда доступ к кредитным ресурсам весьма ограничен. И если Корпорация МСП или ее банк смогут помочь бизнесменам, то это станет шагом вперед в развитии вятского предпринимательства.

По словам Вавилова, на встрече прозвучала информация, которая ранее не была известна, и сейчас уже несколько бизнесменов обратились к нему для налаживания отношений с Корпорацией МСП.

В целом же бизнес-омбудсмен уверен, что не только корпорация, но и региональная власть должна активнее ввести работу по поддержке малого бизнеса. И тут нужно брать пример с наших соседей, в частности с Удмуртии, где льготное кредитование идет под один процент годовых.

Иван ТРОФИМОВ.